Ларисе Долиной сделали предложение: кто преподнес звезде кольцо с бриллиантом

Поклонник сделал предложение Ларисе Долиной во время концерта в Сургуте

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Во время концерта в Сургуте Ларисе Долиной сделали предложение. Что ответила певица, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина получила предложение руки и сердца прямо во время концерта. Кто этот таинственный незнакомец, который преподнес артистке кольцо? Приняла ли певица подарок? С кем она провела отпуск на Мальдивах? Из-за чего ее атаковали хейтеры? И как звезда отреагировала на критику в свой адрес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Артист, который не волнуется, — не артист. Но волноваться нужно только за кулисами. Вышел на сцену — все! Осеняя себя крестным знамением. Больше ничего», — высказалась певица.

Когда Лариса Долина летела на гастроли в Сургут, она и не подозревала, что вернется в Москву с помолвочным кольцом на пальце. Во время концерта к сцене подбежал мужчина и сделал артистке предложение.

В доказательство серьезности своих намерений седовласый жених преподнес звезде эстрады украшение с бриллиантом. Долина подарок оценила.

«Там камень не очень большой, но красивое (кольцо. — Прим. ред.)», — сказала она.

Поклонники начали гадать: кто же этот мистер Икс? И согласится ли певица стать его женой?

Еще совсем недавно исполнительница говорила, что ей сейчас не до романов. И выходить замуж она не планирует.

«Нет, я все уже. Я там была три раза», — заявила Долина.

Артистке некогда ходить на свидания. У нее слишком много работы. 67-летняя Лариса Долина активно записывает коллаборации с молодыми коллегами: Андреем ДаВинчи, Стасом Ярушиным, Давидом Манукяном. И обещает в скором времени порадовать фанатом новыми дуэтами.

«Мне нравится Юлия Зиверт. Очень необычная манера, сильный и мощный голос. Я люблю голосистых», — призналась певица.

Редкие выходные она посвящает семье: дочери Ангелине и внучке Саше. Именно с ними Лариса Долина провела новогодние каникулы на Мальдивах.

«Я люблю туда ездить, потому что там тихо, спокойно, Белый песок, чистый океан и никого рядом. Шикарно, красота!» — поделилась артистка.

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Но даже на райском острове Долиной не удалось спрятаться от вездесущих хейтеров. Интернет-пользователи раскритиковали видео, на котором артистка танцует со своей внучкой:

«Все движения выглядят смешно. Что за попытка всегда быть молодой и в тренде? Вам сколько лет?».

«Колени бабушке прикрывать нужно, не на панели».

Фото певицы в коротких шортах тоже вызвали у подписчиков шквал негатива.

«…что мой возраст не позволяет мне носить то, что я ношу и так далее», — уточнила слова хейтеров Долина.

Лариса Александровна, которая обычно старается не реагировать на подобные комментарии, в этот раз решила высказаться. И написала пост, где заявила, что ей нечего стесняться. Потому что выглядит она максимум на 40 лет.

«Я на многие вещи не обращаю внимание. А иногда просто настолько хочется как-то ответить. Многие написали, что я абсолютно права, очень многие. И нашлись такие ковырялки, знаете, диванные критики, которым делать нечего, надо обязательно воткнуться и что-то такое написать. Они считают, что это очень умно, дельно и так далее», — сказала артистка.

Долина заявляет: никто не имеет права оскорблять ее. Тем более она и правда находится в такой форме, что запросто может дать фору молодым.

И всячески подчеркивает: стареть не собирается. Яркий макияж, дерзкие наряды, экстравагантные фотосессии. В конце концов, не каждой бабушке делают предложение на сцене.

Звезда призналась: было, конечно, приятно получить дорогое кольцо. Но она ответила мужчине отказом.

«А с какой стати я должна была соглашаться? Скажите, пожалуйста. Если я человека в первый раз в жизни вижу», — удивилась певица.

Оказалось, что Долина даже не знает его имени. Ювелирное изделие ей вручил просто поклонник, который надеялся на взаимность.

По словам певицы, она не собиралась принимать подарок. Но мужчина настоял.

«Я хотела вернуть ему кольцо. Он сказал: „Нет, оставьте его себе“. Я оставила», — объяснила исполнительница.

Теперь это украшение будет напоминать Ларисе Долиной о теплом приеме в холодном Сургуте. И о том, что любви действительно все возрасты покорны.