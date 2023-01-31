Лариса Долина приняла участие в рок-оратории о подвиге «Молодой гвардии»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Рок-оратория «Черный январь. Прощеное воскресенье» — это уникальное событие.

Певица Лариса Долина стала участницей грандиозного события — рок-оратории о подвиге «Молодой гвардии». В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артистка рассказала, что для нее означает это событие.

«Современным, сегодняшним языком рассказана история — правдивая, красивая и очень патриотичная. Для молодежи важно, чтобы мы разговаривали с ними на их языке, на том языке, который они сегодня понимают, на котором общаются и так далее», — заявила Долина.

Рок-оратория «Черный январь. Прощеное воскресенье» — это уникальное событие. Ведь никто и никогда до этого о подвиге молодогвардейцев таким языком не рассказывал. Рок-оратория — это синтез музыки, драмы и хореографии.

Изначально идея превратить историю подпольщиков в рок-оперу родилась на родине молодогвардейцев, в ЛНР, музыку написал известный композитор, основатель Луганского театра эстрады Юрий Дерский, либретто создано не менее известным в ЛНР автором постановок Владимиром Зайцевым.

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