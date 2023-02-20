Отек мозга и забитые сосуды: какие прогнозы дают врачи по состоянию Костомарова

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Организм спортсмена не справляется с накапливающейся жидкостью.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели обследование головы. Ситуация с развивающимся отеком у спортсмена потребовала выполнения компьютерной томографии (КТ) головного мозга, сообщает источник 5-tv.ru. Фигурист находится в сознании, но он по-прежнему остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Что известно о состоянии здоровья Романа Костомарова

В теле Романа Костомарова на фоне длительного нахождения в горизонтальном положении, сепсиса, гангрены, проведенных ампутаций и органной дисфункции (тяжелая стресс-реакция организма) произошло нарушение лимфотока. В легких начала скапливаться жидкость. Врачи сделали прокол и установили дренаж для стабилизации состояния.

Однако опасения у медиков стали вызывать показатели головного мозга спортсмена. Чтобы исключить новую возможную угрозу, специалисты провели компьютерную томографию.

«Дренажи стоят, на КТ ездили с аппаратом ИВЛ. Есть небольшой кусочек забитых сосудов в голове, но сильного отека нет», — уточнил источник 5-tv.ru.

Также стало известно, что почки и печень фигуриста сильно ослабли из-за острого воспаления. Внутренние органы также страдают из-за проблем, вызванных сбоем в лимфатической системе. Колоссальную нагрузку на них оказывает и объем поступающих в организм лекарственных средств. Спортсмен находится на лечении в больнице в Коммунарке с 10 января.

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До этого сообщалось, что усилиями медиков органная дисфункция начала разрешаться. У Костомарова постепенно восстанавливалась функция почек.

После проведенных ранее хирургических вмешательств спортсмену становилось хуже. Ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провел под седацией, так как специалисты опасались за его левое легкое. В нем обнаружили фиброз.

«В левом легком большой фиброз. Однако к утру врачам удалось отчасти стабилизировать его состояние», — уточнил источник 5-tv.ru.

У спортсмена прогрессировал некроз нижних и верхних конечностей. После первой операции поднялась высокая температура.

Изначально отмирание тканей на кистях не было таким выраженным. Оставалась надежда купировать распространяющийся некроз и спасти 46-летнему фигуристу все пальцы на руках.

«Был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — отмечал ранее источник.

Костомаров уже перенес серьезную операцию на ногах 6 февраля. Ему ампутировали одну стопу. Вторую удалось сохранить, удалив пораженные ткани и пятку. Врачи продолжают борьбу.

Почему гангрена у Костомарова вызывает новые осложнения

Протекающий некроз тканей может поражать любые внутренние органы и участки тела человека. На этом фоне всегда происходит отравление организма. Возникающие осложнения невозможно спрогнозировать и предотвратить.

«Гангрену можно сравнить с верхушкой айсберга. Ее появление — это уже как манифестация какой-то катастрофы в организме. Происходит чаще всего на фоне развития сепсиса, полиорганной недостаточности и одной из нескольких причин, возможных для развития гангрены: нарушения питания тканей из-за тромбоза артерий либо вен конечностей, сегментов», — эксклюзивно для 5-tv.ru пояснил хирург Руссу.

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В результате нарушается доставка кислорода и питательных веществ в ткани. Развивается ишемия (снижение кровоснабжения) и некроз. Врач отметил, что подобный процесс возможен и при физическом воздействии на тело. Однако при отморожении конечности или краш-синдроме, по словам доктора Руссу, есть демаркация — визуально определяемая линия, ниже которой выполняется ампутация. На этом некроз останавливается.

«В случае с ишемией тканей, при тромбозах ситуация неоднозначная. Может нарушиться кровоснабжение у сегмента конечности. Однако этот процесс продолжается дальше. Раневая инфекция распространяется выше, медленно погибают мышцы. За этим нужно следить в динамике. Если сделать операцию и не провести ревизию конечности либо органа, то можно пропустить некроз. Потом придется выполнять ампутацию на более высоком уровне», — подчеркнул специалист.

Какие шансы справиться с инфекцией в организме Костомарова

Врачи отмечали, что при такой тяжелой инфекции как у Романа Костомарова, фактически не осталось органов, которые бы не были вовлечены в воспалительный процесс. Патоген показал полирезистентный (устойчивый) характер ко всем основным антибактериальным средствам.

«Поэтому приходится подбирать самые современные, с большим количеством побочных эффектов препараты. Но тут есть сложности в маневре. Если взять посев бактериального пейзажа раны и отправить в лабораторию, то результаты придут через 3-4 дня. Это стандарт, раньше не получится. За это время, если не „попали“ с антибиотиками, инфекция может уйти выше — захватить смежные части с органом или конечностью», — рассказал врач.

В таком случае потребуются повторные хирургические вмешательства, чтобы не допустить распространения некроза.