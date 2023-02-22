Символ будущего Северной Кореи: кого Ким Чен Ын выбрал в преемники

Фото: KCNA / ТАСС

Северокорейский лидер все чаще выходит на публику в сопровождении маленькой «первой леди».

Глава самого изолированного в мире государства — Северной Кореи — Ким Чен Ын стал появляться на официальных мероприятиях со своей несовершеннолетней дочерью.

Ким Чжу Э сопровождает отца на «недетских» встречах и старательно выполняет все требования протокольного этикета, позируя на коллективных фотографиях. При этом в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) никогда официально не подтверждалось, что у их лидера есть дети.

Аналитики сходятся во мнении, что Ким Чен Ын представил миру своего преемника. Государственные СМИ не указывают имя девочки, представляя ее «любимой дочерью» вождя. Несмотря на юный возраст, ребенка считают «символом будущего поколения» страны.

Что известно о дочери Ким Чен Ына

Ким Чен Ын с дочерью на военном параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии. Фото: KCNA / ТАСС

Поскольку детали личной биографии главы Северной Кореи засекречены, сведения о его детях носят предположительный характер. По данным южнокорейской разведки, у председателя Государственного совета КНДР с супругой Ли Соль Чжу подрастают трое наследников: две девочки и один мальчик.

Малышка Ким Чжу Э, которую Ким Чен Ын активно выводит в свет, может быть его средней дочерью. Точный возраст северокорейской принцессы неизвестен.

Впервые о ней рассказал американский баскетболист Деннис Родман. Удивительно, но факт — лидер Северной Кореи является поклонником западной культуры и спорта. В числе его пристрастий — матчи североамериканской лиги НБА.

Пятикратный чемпион НБА познакомился с главой КНДР в 2013-м. Он прилетел в Пхеньян, чтобы принять участие в записи новостного телешоу.

Личное общение Ким Чен Ына с легендарным форвардом стало началом многолетней дружбы между политиком и спортсменом. При этом Родман считается первым американцем, который встретился с лидером Северной Кореи.

Баскетболист по приглашению своего высокопоставленного друга даже побывал у него в гостях. В интервью британской газете The Guardian Деннис позже поделился, что качал на руках новорожденную наследницу Ким Чен Ына.

«Я держал его ребенка Чжу Э и говорил с его женой Ли. Он хороший папа, и у него отличная семья», — рассказал Родман.

Ранее ни пол, ни имена детей Ким Чен Ына не озвучивались.

Когда дочь Ким Чен Ына первый раз вышла в свет

Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью. Фото: KCNA / ТАСС

До 2022-го глава КНДР постоянно позировал на фотографиях в СМИ с чужими детьми: во время поездок в детские сады, образовательные учреждения, а также на светских мероприятиях. Своих отпрысков он не показывал никогда.

Неожиданностью для общественности стало появление рядом с Ким Чен Ыном миловидной девочки на вид лет десяти в ноябре прошлого года. Она вместе с Ли Соль Чжу сопровождала политика во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». «Благородный ребенок» обошел военную технику, держа родителя за руку.

Через полторы недели после старта ракеты северокорейский лидер посетил воинскую часть, проводившую финальные испытания нового оружия КНДР. Рядом с ним снова была Ким Чжу Э, но уже без матери. Девочка уверенно выполняла обязанности первой леди: посетила казармы, участвовала в церемонии награждения военнослужащих и позировала на фотографиях с личным составом, который внес вклад в успешный запуск МБР. Журналисты отметили, что генералы жали ей руку и кланялись.

Преемница или угроза? Почему Ким Чен Ын все чаще показывает дочь публике

Станет ли Ким Чжу Э преемницей Ким Чен Ына

С тех пор малолетняя дочь Ким Чен Ына появилась на государственных мероприятиях пять раз. Последний выход в свет «почтенного отпрыска» журналисты отметили 17 февраля в Пхеньяне. Вместе с отцом Ким Чжу Э посетила футбольный матч и другие спортивные соревнования, которые прошли в честь «Дня яркой звезды». Это один из главных государственных праздников, посвященный дню рождения Ким Чен Ира.

Кроме того, в середине февраля в Северной Корее выпустили специальные почтовые марки. На них изображен лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью. Для создания печатной серии использовали фото с прошлогодних осенних испытаний ядерной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Аналитики строят догадки, являются ли выходы в свет дочери Ким Чен Ына показательными уроками. Многие выдвигают предположение, что у юной Ким Чжу Э есть все шансы в будущем возглавить КНДР. На это указывает важный факт. Девочке передают информацию о ядерном потенциале страны. И возраст в этом вопросе не помеха. Ведь Ким Чен Ыну было всего десять лет, когда Ким Чен Ир назвал его своим преемником.

Вместе с этим общественность активно обсуждает еще одну версию. Публичное представление наследницы Ким Чен Ына может быть решением главы КНДР продемонстрировать Западу, что его семья и армия неразрывно связаны. А ядерное вооружение гарантирует продление династического правления семьи Ким. Она остается у руля с момента основания государства в 1948-м.