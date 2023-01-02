Преемница или угроза? Почему Ким Чен Ын все чаще показывает дочь публике

Фото, видео: Reuters / KCNA; Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Лидер КНДР начал часто выходить в свет вместе с девятилетней наследницей Ким Чжу Э по двум причинам. Много лет он скрывал ее тоже по двум причинам. О них рассказал политолог Сергей Марков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с девятилетней дочерью Ким Чжу Э, показав ей склад для хранения баллистических ракет. Это их третий совместный выход в свет за два месяца. Прежде Ким Чен Ын никогда не допускал публикаций фото с наследницей. Почему он передумал, 5-tv.ru рассказал политолог Сергей Марков.

«Во-первых, Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемницы на случай какой-нибудь попытки государственного переворота или его убийства. Чтобы все видели — и американцы, и какие-то внутренние возможные враги в элитах, — что в случае чего будет кому прийти на его место и жесткой рукой навести порядок», — уверен политолог.

Второй причиной Сергей Марков назвал не рациональный расчет, а обычную отцовскую гордость. Ким Чен Ыну нравится, что его дочь хорошо подготовлена к совместным появлениям на публике.

«Гордится тем, что она умная, смелая, разумная — может и находить компромиссы, и проявить свою волю. Поэтому ему приятно такую прекрасную дочь вывести в свет. Одновременно она получает больше опыта и является некоторой предосторожностью против попыток его устранения», — отметил эксперт.

Прежде лидер Северной Кореи предпочитал не показывать дочь Ким Чжу Э тоже по двум причинам, добавил Сергей Марков.

«Я думаю, он ее скрывал, потому что есть высокая степень подозрительности по поводу проблем безопасности. Также может быть, что раньше она еще недостаточно раскрылась. А сейчас повзрослела — стала достаточно самостоятельной, чтобы самой разговаривать с людьми, какие-то заявления делать», — подытожил политолог.

Ким Чен Ын впервые показал дочь в начале ноября 2022 года. Они вместе наблюдали за запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17». В том же месяце государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало фото, на которых лидер КНДР и Ким Чжу Э позировали на фоне ракеты и сотрудников военного объекта. Сегодня стало известно, что лидер КНДР с дочерью посетили склад для хранения баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий профессора южнокорейского университета Кунмин Андрея Ланькова о совместных выходах Ким Чен Ына и его дочери в свет. Он отметил, что лидер КНДР может таким образом противопоставлять себя отцу, который был «страшным бабником».