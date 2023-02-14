Починки: что можно и нельзя делать 16 февраля

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В этот день природа начинает готовиться к весне, а православные по принципу пословицы «готовь сани летом, а телегу — зимой» особо уделяли время уходу за сбруей.

Православная церковь чтит память праведных святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 16 февраля.

Симеон Богоприимец и Анна Пророчица

На следующий день после Сретения Церковь отдает дать уважения святым, которые стали непосредственными участниками библейских событий.

Согласно свидетельству евангелиста Луки, святой Симеон считался одним из Божиих избранников. Он жил за 2,5 столетия до Рождества Христова.

Однажды египетский царь Птолемей II Филадельф решил пополнить библиотеку текстами священных книг. Для перевода писаний на греческий язык он собрал 72 ученых мужа, среди которых был и Симеон.

Во время работы над книгой пророка Исаии святой наткнулся на фразу: «Дева во чреве приимит и родит Сына». Симеон пришел к выводу, что слово «Дева» указано ошибочно и вместо него должно быть написано «Жена». Как только он собрался исправить неточность, явился Ангел и остановил его руку. Посланник Бога сказал, что Симеон будет жить до той поры, пока лично не убедится, что пророчество сбылось. По преданию, праведник действительно прожил около 360 лет.

Встреча Симеона со Спасителем произошла на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в храм Богомладенца. В тот день старец пришел в храм по внушению Святого Духа, узрел младенца, взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29—32).

Затем он благословил Марию и Иосифа и обратился к Богородице: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:34—35).

В тот день в храме также находилась 84-летняя благочестивая вдова Анна-пророчица. Долгие годы она молилась и постилась, и когда увидела ребенка Девы Марии, то узнала в нем Спасителя. Анна подошла и поклонилась Богородице и Иисусу, а позже стала славить их и проповедовать в городе о том, что на землю пришел Мессия.

Мощи Симеона сначала находились в Иерусалиме, потому были перенесены в Константинополь и положены в храме апостола Иакова. Потом они попали в Хорватию, где долго время находились в церкви Святого Симеона в Задаре. В 2010 году мощи были переданы в Катамон — иерусалимский монастырь во имя Симеона.

Починки 16 февраля

Праздник называется в народном календаре Починки, так как в этот почитаются святые. Кроме того, 16 февраля крестьяне делали почин — начинали подготовку к весне.

На Руси считалось, что чем раньше начать приготовления к новому сезону полевых работ, тем больше дел можно успеть сделать. Поэтому мужчины на Починки отправлялись в хозяйственные постройки и начинали чинить сельскохозяйственный инвентарь, а женщины перебирали вещи, пересматривали сундуки, наводили порядок в погребах и на чердаке. Сохранилась поговорка: «Симеон с Анной сбрую починяют». Кстати, считалось, что чем раньше примешься за работу, тем скорее весна придет.

У каждого было свое дело. Например, ремонт конской упряжи доверяли старикам, об этом говорили: «В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

Женщины же занимались домашними делами. Всю работу нужно было выполнить хорошо, потому что существовало поверье, будто домовой все проверит. Например, считалось, что именно сегодня ночью он седлает лошадей. Чтобы задобрить домового, для него оставляли горшочек каши. По народному поверью, домовой прятался под веником, поэтому принято было при переезде в новый дом переносить в него старый веник.

На обед в этот день обязательно готовили саламату — особую кашу, которая считалась и будничным, и обрядовым, праздничным блюдом. Блюдо делали из прожаренной муки, заваривали ее кипятком и запаривали в печи. Мука могла быть пшеничной, ржаной, гречневой, овсяной. Могли добавлять в готовую кашу масло или сало.

Что касается запретов, то сегодня нельзя брать деньги в долг и одеваться в черное, и то и другое неприятности.

Наши предки верили, что если сегодня воробьи чирикают громко, то весна будет очень ранняя. А если на Починки снег идет, значит, лето будет дождливым и холодным.

Что можно делать 16 февраля

В этот день наши предки молились Симеону и Анне, чтобы святые даровали здоровье новорожденному ребенку.

Что нельзя делать 16 февраля

В этот день нельзя брать деньги в долг и надевать черные вещи.

Запрещено спорить и выяснять отношения с близкими — домовой может разозлиться и начать шалить;

16 февраля ни в коем случае нельзя лениться. Бездельников могут забрать темные силы;

В этот день не следует делать в доме перестановку, а то не будет покоя.

Народные приметы на Починки