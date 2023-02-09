Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 февраля по гороскопу
Певица Оля Краснова предложила выбирать подарок на 14 февраля по знаку зодиака второй половинки
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people
Разные знаки зодиака имеют собственные представления об идеальном подарке. Поэтому чтобы порадовать вторую половинку, нужно обязательно сверяться с гороскопом.
Над выбором подарка для избранника всегда ломали голову тысячи влюбленных, а некоторые из них за неудачный презент расплачивались разбитым сердцем. Особенно остро эта проблема стоит, если отношения начались совсем недавно и партнеры не уверены во вкусах друг друга.
Подскажет, что порадует возлюбленного, его знак зодиака. Именно гороскоп расскажет все об интересах второй половинки и поможет создать настроение парню или девушке на День всех влюбленных.
Секретом, как точно угадать с подарком на 14 февраля, эксклюзивно с Пятым каналом поделилась блогер и певица Оля Краснова.
Оля Краснова
Блогер, певица
Что подарить огненным знакам зодиака на 14 февраля
Овны, Львы и Стрельцы славятся своим ярким и непредсказуемым характером. Им постоянно нужно покорять мир, лезть в горы или опускаться на глубины. Сидеть на месте — не их стиль жизни, как говорит гороскоп.
Второй половинке не нужно мешать рожденным под властью огненной стихии, их потенциал все равно не погасить. Можно лишь поддерживать увлечения любимого человека. Готовность сопровождать избранника в приключениях можно выразить и в подарке на 14 февраля.
«Таким людям лучше дарить активный отдых. Сертификат на экстремальные развлечения — в самый раз. Это может быть полет с парашютом, полет с парапланом или скалодром. Дайте этим людям выплеснуть свою огненную энергию», — посоветовала блогер.
Гороскоп предостерегает: если их пылкий потенциал пытаться сдерживать, то это закончится серьезным взрывом. Овнам, Львам и Стрельцам обязательно нужно выплескивать энергию в мирное русло. Одобрение их увлечений и подобный подарок — это приятная возможность еще больше привлечь внимание возлюбленного.
Что подарить водным знакам зодиака на 14 февраля
Раки, Скорпионы и Рыбы противоположны по характеру огненным знакам. Они славятся сентиментальностью, заботой о близких и любовью к рукоделию. Потому и подарок для них должен быть милым и содержать в себе частичку души второй половинки, чтобы потом, глядя на презент, подопечный водной стихии с теплотой вспоминал о приятном сердцу человеке.
«Они любят дорогие моменты с близкими людьми. Таким людям лучше дарить какой-то совместный подход на мастер-класс, к примеру, в глиняную мастерскую», — порекомендовала блогер.
После такого совместного времяпрепровождения пара создаст изделия своими руками и подарит их друг другу. Водные знаки зодиака, как утверждает гороскоп, точно оценят эти моменты, ведь они воочию увидят, как ради них партнер старался. А это, как считают сами Раки, Скорпионы и Рыбы, сродни подвигу!
Что подарить земным знакам зодиака на 14 февраля
Особый подход к подаркам у Тельцов, Дев и Козерогов. Представители земных знаков зодиака всегда знают, чего хотят. Они известные реалисты, а их интересы довольно приземленные. Чтобы удивить таких людей, гороскоп утверждает, что надо очень постараться, но выход точно есть.
«Самый лучший вариант для такого знака зодиака будет флоатинг (метод релаксации с помощью погружения в соленую воду. — Прим. ред.). Это один из самых современных способов расслабления. При этом вы погрузитесь в собственные мысли», — отметила блогер.
Весам — брак, а Львам — разлад: любовный гороскоп 2023 для каждого знака зодиака
Побыть наедине с собой — большая ценность для земных знаков зодиака. Этот подарок на 14 февраля обязательно придется им по душе.
Что подарить воздушным знакам зодиака на 14 февраля
Близнецы, Весы и Водолеи снискали славу самых непрактичных знаков зодиака. Согласно гороскопу, они часто не могут определиться с выбором. Спрашивать о подарке их бесполезно. Каждый день рожденные под покровительством стихии воздуха будут давать разные ответы, а после получения сюрприза скажут, что хотели не это. Чтобы не допустить ошибку, гороскоп рекомендует подарить шоппинг.
«Лучшим подарком таким знакам будет сертификат в их любимый магазин, потому что они сами не знают, чего хотят, а так вы точно угадаете», — убеждает эксперт.
Так, эти знаки зодиака купят себе то, что им понравится, если, конечно, усмирят присущую им по гороскопу ветреность и не запутаются с выбором в самом магазине.