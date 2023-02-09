Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 февраля по гороскопу

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

Разные знаки зодиака имеют собственные представления об идеальном подарке. Поэтому чтобы порадовать вторую половинку, нужно обязательно сверяться с гороскопом.

Над выбором подарка для избранника всегда ломали голову тысячи влюбленных, а некоторые из них за неудачный презент расплачивались разбитым сердцем. Особенно остро эта проблема стоит, если отношения начались совсем недавно и партнеры не уверены во вкусах друг друга.

Подскажет, что порадует возлюбленного, его знак зодиака. Именно гороскоп расскажет все об интересах второй половинки и поможет создать настроение парню или девушке на День всех влюбленных.

Секретом, как точно угадать с подарком на 14 февраля, эксклюзивно с Пятым каналом поделилась блогер и певица Оля Краснова.

Оля Краснова

Блогер, певица

Что подарить огненным знакам зодиака на 14 февраля

Овны, Львы и Стрельцы славятся своим ярким и непредсказуемым характером. Им постоянно нужно покорять мир, лезть в горы или опускаться на глубины. Сидеть на месте — не их стиль жизни, как говорит гороскоп.

Читайте также Таких женщин надо носить на руках: какие черты лица выдают идеальную жену

Второй половинке не нужно мешать рожденным под властью огненной стихии, их потенциал все равно не погасить. Можно лишь поддерживать увлечения любимого человека. Готовность сопровождать избранника в приключениях можно выразить и в подарке на 14 февраля.

«Таким людям лучше дарить активный отдых. Сертификат на экстремальные развлечения — в самый раз. Это может быть полет с парашютом, полет с парапланом или скалодром. Дайте этим людям выплеснуть свою огненную энергию», — посоветовала блогер.

Гороскоп предостерегает: если их пылкий потенциал пытаться сдерживать, то это закончится серьезным взрывом. Овнам, Львам и Стрельцам обязательно нужно выплескивать энергию в мирное русло. Одобрение их увлечений и подобный подарок — это приятная возможность еще больше привлечь внимание возлюбленного.

Что подарить водным знакам зодиака на 14 февраля

Раки, Скорпионы и Рыбы противоположны по характеру огненным знакам. Они славятся сентиментальностью, заботой о близких и любовью к рукоделию. Потому и подарок для них должен быть милым и содержать в себе частичку души второй половинки, чтобы потом, глядя на презент, подопечный водной стихии с теплотой вспоминал о приятном сердцу человеке.

«Они любят дорогие моменты с близкими людьми. Таким людям лучше дарить какой-то совместный подход на мастер-класс, к примеру, в глиняную мастерскую», — порекомендовала блогер.

После такого совместного времяпрепровождения пара создаст изделия своими руками и подарит их друг другу. Водные знаки зодиака, как утверждает гороскоп, точно оценят эти моменты, ведь они воочию увидят, как ради них партнер старался. А это, как считают сами Раки, Скорпионы и Рыбы, сродни подвигу!

Что подарить земным знакам зодиака на 14 февраля

Особый подход к подаркам у Тельцов, Дев и Козерогов. Представители земных знаков зодиака всегда знают, чего хотят. Они известные реалисты, а их интересы довольно приземленные. Чтобы удивить таких людей, гороскоп утверждает, что надо очень постараться, но выход точно есть.

«Самый лучший вариант для такого знака зодиака будет флоатинг (метод релаксации с помощью погружения в соленую воду. — Прим. ред.). Это один из самых современных способов расслабления. При этом вы погрузитесь в собственные мысли», — отметила блогер.

Весам — брак, а Львам — разлад: любовный гороскоп 2023 для каждого знака зодиака

Побыть наедине с собой — большая ценность для земных знаков зодиака. Этот подарок на 14 февраля обязательно придется им по душе.

Что подарить воздушным знакам зодиака на 14 февраля

Близнецы, Весы и Водолеи снискали славу самых непрактичных знаков зодиака. Согласно гороскопу, они часто не могут определиться с выбором. Спрашивать о подарке их бесполезно. Каждый день рожденные под покровительством стихии воздуха будут давать разные ответы, а после получения сюрприза скажут, что хотели не это. Чтобы не допустить ошибку, гороскоп рекомендует подарить шоппинг.

«Лучшим подарком таким знакам будет сертификат в их любимый магазин, потому что они сами не знают, чего хотят, а так вы точно угадаете», — убеждает эксперт.

Так, эти знаки зодиака купят себе то, что им понравится, если, конечно, усмирят присущую им по гороскопу ветреность и не запутаются с выбором в самом магазине.