Нажористое блюдо с диетическим гарниром: рецепт свиной вырезки от шефа Ивлева
Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF
Какие секреты помогут сделать свиную вырезку более легкой, но не менее вкусной, рассказал шеф-повар Константин Ивлев.
Свиная вырезка — любимое блюдо тех, кто любит побаловать себя вкусной и сытной пищей. Многие кулинары в разных странах готовят его в беконе. Конечно, такое питание довольно тяжело для пищеварения, но есть способ снизить ощущение тяжести после его употребления.
Чтобы сделать свиную вырезку немного полезнее, нужно позаботиться о легком гарнире. Шеф-повар Константин Ивлев поделился рецептом блюда в овощном соусе.
Для приготовления мяса потребуются:
- свиная вырезка — 1 шт;
- бекон — 100 г;
- тимьян свежий — 2 г;
- оливковое масло — 30 мл.
Для легкого соуса, который станет и гарниром по рецепту шефа нужно взять:
- красный болгарский перец — 1 шт;
- желтый болгарский перец — 1 шт;
- картофель — 100 г;
- цукини — 100 г;
- сливки 33% — 100 мл;
- растительное масло — 60 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- салат оаклиф — 30 г;
- соль/перец — по вкусу.
Вначале, согласно рецепту, потребуется сделать кремообразный соус, а затем перейти к приготовлению мяса. По консистенции овощной гарнир будет напоминать крем-суп. Для его создания нужно проделать несколько шагов:
- Мелко нарезать перцы, картофель и цукини.
- Поставить сотейник на огонь, налить в него растительное масло, добавить овощи и прижарить их. Во время готовки надо положить в блюдо щепотку тимьяна. Также прекрасный вкус овощам придаст розмарин. Рецепт советует добавить в овощи еще и сливочное масло.
- Когда перцы, картофель и цукини в сотейнике станут мягкими, необходимо налить в емкость небольшое количество воды и сливки. Полученный бульон посолить.
- Варить смесь рецепт рекомендует в течение 10-15 минут. Чтобы сливки не убежали, следует после того, как бульон закипит, уменьшить температуру. На медленном огне овощи доводят до готовности, которая проверяется по мягкости картофеля.
- В полученный бульон по рецепту нужно добавить по вкусу специи и дать ему остыть.
- Полученную жидкость вместе с овощами помещают в блендер и перемалывают до состояния крем-супа. Готовый соус по рецепту протирают через сито. В пюре необходимо засыпать свежие мелко нарезанные овощи, чтобы блюдо заиграло яркими красками.
- Соус-гарнир снова ставят на плиту и варят несколько минут.
Далее нужно остудить полученную часть блюда. На этом этапе рецепт советует попробовать соус на соль и перец. Если специй не хватает, то следует насыпать еще немного.
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Уже в середине процесса приготовления соуса можно приступить к мясу. Рецепт предполагает несколько простых шагов:
- Очистить от пленок свиную вырезку и нарезать ее на крупные куски.
- В посыпанный тимьяном бекон завернуть вырезку. Не обязательно фиксировать края зубочисткой или шпажкой. Согласно рецепту шеф-повара, надо всего лишь повернуть мясо на шов.
- Чтобы свиная вырезка быстрее приготовилась, по рецепту требуется сначала нагреть сковороду. Для жарки растительное масло не потребуется, так как нужный для процесса приготовления жир содержится в беконе. Свиная вырезка в беконе кладется на сковороду швом вниз. Благодаря этому блюдо не разваливается.
- Перевернуть мясо на бок и добавить специи по вкусу.
- Согласно рецепту, свиную вырезку переворачивают на другой бок и добавляют специи. Далее мясо обжаривают по краям.
- Фирменный рецепт знаменитого повара советует положить в готовящуюся свиную вырезку сливочное масло и жарить до его растворения. Снять сковороду с огня.
- После того как свиная вырезка немного «отдохнет», готовые кусочки надо выложить на салфетку, чтобы избавить блюдо от лишнего жира.
Чтобы красиво подать вырезку, требуется сначала выложить в тарелку соус, а затем на него уложить мясо и украсить зеленью, сбрызнуть оливковым маслом. Блюдо готово, теперь можно звать гостей и родных к столу, чтобы насладиться аппетитной свиной вырезкой в беконе по простому рецепту.