Нажористое блюдо с диетическим гарниром: рецепт свиной вырезки от шефа Ивлева

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Какие секреты помогут сделать свиную вырезку более легкой, но не менее вкусной, рассказал шеф-повар Константин Ивлев.

Свиная вырезка — любимое блюдо тех, кто любит побаловать себя вкусной и сытной пищей. Многие кулинары в разных странах готовят его в беконе. Конечно, такое питание довольно тяжело для пищеварения, но есть способ снизить ощущение тяжести после его употребления.

Чтобы сделать свиную вырезку немного полезнее, нужно позаботиться о легком гарнире. Шеф-повар Константин Ивлев поделился рецептом блюда в овощном соусе.

Для приготовления мяса потребуются:

свиная вырезка — 1 шт;

бекон — 100 г;

тимьян свежий — 2 г;

оливковое масло — 30 мл.

Для легкого соуса, который станет и гарниром по рецепту шефа нужно взять:

красный болгарский перец — 1 шт;

желтый болгарский перец — 1 шт;

картофель — 100 г;

цукини — 100 г;

сливки 33% — 100 мл;

растительное масло — 60 мл;

сливочное масло — 50 г;

салат оаклиф — 30 г;

соль/перец — по вкусу.

Вначале, согласно рецепту, потребуется сделать кремообразный соус, а затем перейти к приготовлению мяса. По консистенции овощной гарнир будет напоминать крем-суп. Для его создания нужно проделать несколько шагов:

Мелко нарезать перцы, картофель и цукини. Поставить сотейник на огонь, налить в него растительное масло, добавить овощи и прижарить их. Во время готовки надо положить в блюдо щепотку тимьяна. Также прекрасный вкус овощам придаст розмарин. Рецепт советует добавить в овощи еще и сливочное масло. Когда перцы, картофель и цукини в сотейнике станут мягкими, необходимо налить в емкость небольшое количество воды и сливки. Полученный бульон посолить. Варить смесь рецепт рекомендует в течение 10-15 минут. Чтобы сливки не убежали, следует после того, как бульон закипит, уменьшить температуру. На медленном огне овощи доводят до готовности, которая проверяется по мягкости картофеля. В полученный бульон по рецепту нужно добавить по вкусу специи и дать ему остыть. Полученную жидкость вместе с овощами помещают в блендер и перемалывают до состояния крем-супа. Готовый соус по рецепту протирают через сито. В пюре необходимо засыпать свежие мелко нарезанные овощи, чтобы блюдо заиграло яркими красками. Соус-гарнир снова ставят на плиту и варят несколько минут.

Далее нужно остудить полученную часть блюда. На этом этапе рецепт советует попробовать соус на соль и перец. Если специй не хватает, то следует насыпать еще немного.

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Уже в середине процесса приготовления соуса можно приступить к мясу. Рецепт предполагает несколько простых шагов:

Очистить от пленок свиную вырезку и нарезать ее на крупные куски. В посыпанный тимьяном бекон завернуть вырезку. Не обязательно фиксировать края зубочисткой или шпажкой. Согласно рецепту шеф-повара, надо всего лишь повернуть мясо на шов. Чтобы свиная вырезка быстрее приготовилась, по рецепту требуется сначала нагреть сковороду. Для жарки растительное масло не потребуется, так как нужный для процесса приготовления жир содержится в беконе. Свиная вырезка в беконе кладется на сковороду швом вниз. Благодаря этому блюдо не разваливается. Перевернуть мясо на бок и добавить специи по вкусу. Согласно рецепту, свиную вырезку переворачивают на другой бок и добавляют специи. Далее мясо обжаривают по краям. Фирменный рецепт знаменитого повара советует положить в готовящуюся свиную вырезку сливочное масло и жарить до его растворения. Снять сковороду с огня. После того как свиная вырезка немного «отдохнет», готовые кусочки надо выложить на салфетку, чтобы избавить блюдо от лишнего жира.

Чтобы красиво подать вырезку, требуется сначала выложить в тарелку соус, а затем на него уложить мясо и украсить зеленью, сбрызнуть оливковым маслом. Блюдо готово, теперь можно звать гостей и родных к столу, чтобы насладиться аппетитной свиной вырезкой в беконе по простому рецепту.