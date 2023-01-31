Гавайское блюдо стройности: шеф Емельяненко раскрыл рецепт поке с хурмой

Александра Саливанова 58

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Какое необычное овощное блюдо гавайской кухни можно есть при любой диете, рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

Диетическое и постное меню многим кажется однообразным и не таким вкусным, но шеф-повар Василий Емельяненко с этим не согласен. Он просто советует обратить внимание на блюда других стран.

Одним из ярких кушаний гавайской кухни является поке. Это довольно низкокалорийная закуска. Согласно классическому рецепту, в него добавляют рыбу, но многие кулинары экспериментируют с ним и готовят диетические и постные закуски на его основе. Шеф-повар поделился собственным рецептом поке.

Ингредиенты для овощного поке

  • рис для суши;
  • хурма;
  • грейпфрут;
  • огурец;
  • мандарин;
  • авокадо;
  • морковка по-корейски;
  • перец пири-пири;
  • зеленый лук;
  • водоросли нори;
  • лимон.

Для соуса понадобятся:

  • вегетарианский майонез;
  • соевый соус;
  • соус терияки;
  • соус шрирача;
  • кунжутное масло.

Шеф-повар говорит, что каждый повар может внести в это постное и диетическое блюдо собственную изюминку и добавить в рецепт свои любимые продукты. Так, в него любители рыбы, курицы, угря и морских продуктов могут не стесняться экспериментировать с милыми желудку ингредиентами и также добавлять их в поке.

Пошаговый рецепт постного поке

Особых усилий для приготовления постного и диетического блюда, согласно рецепту, не потребуется.

  1. Сварить рис и приправить его по вкусу.
  2. Выложить подушку из риса в глубокую тарелку. Порция рассчитывается каждым поваром индивидуально. Важно, чтобы поке можно было съесть за один раз.
  3. Приготовить диетическую и постную заправку. Для этого смешать несколько столовых ложек вегетарианского майонеза, немного соевого соуса, терияки, шрирачи. В полученную смесь, согласно рецепту, требуется добавить несколько капель кунжутного масла и сбрызнуть все это соком мандарина. Заправку необходимо перемешать до получения однородный массы.
  4. Часть заправки по рецепту шеф-повара надо добавить в тарелку и закрыть ею слой риса.
  5. Почистить мандарин, нарезать цедру и выложить на рис.
  6. Помыть салат, обсушить и положить рядом с кусочками мандарина.
  7. Очистить огурец, нарезать крупными кубиками и выложить на рис.
  8. Далее процедуру, согласно рецепту, следует повторить с хурмой, грейпфрутом и авокадо. Все это необходимо положить рядом с остальными ингредиентами в тарелке.
  9. Добавить в поке морковку по-корейски. Украсить полученное поке перцем пири-пири, кусочками зеленого лука, водорослями нори.
  10. Полить блюдо соусом и сбрызнуть лимоном.

Диетическое и постное поке по рецепту шеф-повара готово! Поке получилось насыщенным витаминами и довольно сытным.

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