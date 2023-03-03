Утонули или вспенились: как узнать, сколько мяса в сосисках

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Цена или состав на упаковке не всегда определяют качество продукта. Выбрать в магазине хорошие сосиски можно при помощи нескольких простых лайфхаков.

Двадцать килограммов сосисок — столько в среднем съедает в год каждый россиянин.

Многие считают, что есть этот полуфабрикат в больших количествах вредно для здоровья. Но эксперты уверяют: сосиски могут быть полезными. Калий и магний, содержащиеся в мясе, укрепляют сердечную мышцу. Фосфор и кальций помогают костям стать еще более прочными. Витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Но есть одно но: сосиски должны быть натуральные.

В качественных сосисках, которые делают по ГОСТу, должны быть только мясо, яйца, молоко и специи. Но все ли производители соблюдают эту рецептуру? Продукцию в магазинах проверила «Самая полезная программа».

Что должно быть в составе полезных сосисок

На всех трех образцах стоит городская маркировка. Но цены на полуфабрикаты заметно отличаются: 570, 640 и 1100 рублей за килограмм.

Для начала нужно изучить состав на каждой упаковке и понять, насколько продукция натуральная.

«Это отсутствие вредных добавок, таких как каппа-каррагинаны, красители, улучшители ароматизаторы и так далее. И самое главное — это отсутствие растительных волокон или растительного белка», — перечислил шеф-повар Евгений Мещеряков вредные ингредиенты.

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У самых дешевых сосисок сразу обнаружены нежелательные компоненты, например, стабилизатор Е450. По словам специалиста, все стабилизаторы Е делаются либо из опилок либо из отработки каких-то растительных белков.

В больших количествах Е450 может вызвать проблемы с суставами и желудком.

Есть и другой вариант узнать, сколько в сосисках химии. Для этого нужно просто посмотреть на срок годности продукта.

«Нормальные сосиски с хорошими ингредиентами и допустимыми стабилизаторами хранятся не более 15 суток. То есть, это полмесяца», — объяснил Мещеряков.

Еще один важный нюанс — оболочка. Считается, что натуральная лучше целлюлозной или полиамидной.

Как проверить сосиски при варке

Чтобы узнать больше о качестве сосисок, их надо приготовить. Для чистоты эксперимента нужно одновременно отварить по две штуки каждого образца в оболочке и без. Это позволит определить, во-первых, есть ли краситель в составе, а во-вторых, есть ли в них мясо. Хороший продукт в обоих случаях сохранит форму и цвет.

Спустя пять минут второй и третий образцы более высокой ценовой категории почти не изменились. А вот самые дешевые сосиски поменяли цвет и стали из розовых бледно-серыми. Значит, в них добавлен краситель.

Теперь важно рассмотреть бульон.

Вода пожелтела. Значит, в пластике и полуфабрикате содержится краситель.

Вода стала мутной. Это хороший признак. Значит, в продукте много белка и есть натуральное сырье.

На поверхности образовались жирные пятна. Это продукт химического воздействия, который настолько легок, что поднимается над водой.

Бульон помутнел только в одном образце. Но есть ли в сосисках достаточно мяса, нужно продолжить эксперимент.

Утонула или всплыла — как протестировать сосиску

Нужно мелко нарезать полуфабрикаты и опустить их в воду. Если сосиска тонет, значит, она мясная. Если всплывает, значит, она из сои.

Итак, все три сосиски опустились на дно. Это говорит о том, что растительного белка в них нет. Но сколько в них мяса? Узнать ответ на этот вопрос тоже довольно просто. Для этого нужно опустить те же нарезанные кусочки в кипяток.

В каждую емкость поочередно добавляется обычная пищевая сода и медный купорос. Под воздействием этих веществ животный белок сворачивается. Чем больше пены будет в воде, тем больше в сосисках мяса.

И у второго и третьего образцов пены много. А вот из чего сделали дешевые сосиски, остается только догадываться. Мяса в них практически нет, потому что на поверхности плавают только отдельные хлопья.

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Осталось проверить, есть ли в сосисках каррагинан — этот консервант задерживает воду и увеличивает вес продукта. В мясных полуфабрикатах, сделанных по ГОСТу, его быть не должно. Все три образца отправились в микроволновку. Если сосиска сморщится или вздуется, это плохой знак.

И первая, и третья сосиски видоизменились. При этом удивительно, как выдержала испытание сосиска под номером два. Получается, высокая цена не гарантирует натуральный состав продукта. Но и самые дешевые сосиски брать не стоит. Мяса в них нет, зато хватает красителей и консервами. Лучшими стали сосиски средней ценовой категории в натуральной оболочке.