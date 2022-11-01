Сосиски в тесте — простой пошаговый рецепт с фото
Кулинарный блогер Максим Гринкевич делится рецептом сосисок в тесте —простого домашнего блюда, которым можно побаловать себя на выходные.
Максим Гринкевич
кулинарный блогер
Сегодня будем говорить про родное, посконное, про то, что каждый, наверное, ел в школьной или институтской столовой и не только. Про сосиски в тесте.
Считается, что блюдо впервые начали готовить в Германии, где, как известно, в сосисках и колбасках люди издавна разбираются очень хорошо. Там у них есть всякие сосиски в халате или в ночнушке. По сути, идеологически то же блюдо, но чуть более креативное.
Потом и англичане переняли идею, придумав рецепт своих «поросят в одеяле» и дополнив их беконом. Ну, а когда в СССР с легкой руки Анастаса Микояна стали выпускать сосиски, то появление аналогичного кулинарного шедевра стало всего лишь вопросом времени.
Сосиски в тесте так крепко прижились в нашей культуре, что встретить их можно практически в любой столовой, в любой пирожковой на всей территории бывшего СССР. Потому что вещь дешевая, простая и вкусная. Даже шутки соответствующие придумали: «Где сосиска? Сосиска в тесте, потому тесть такой довольный». Дома, правда, сосиски в тесте готовят реже, но мы попробуем, почему нет. Дома все вкуснее.
Что понадобится для рецепта сосисок в тесте:
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Сосиски — 10 штук;
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Молоко — 250 мл;
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Яйцо —1 штука;
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Сливочное масло —50 г;
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Сухие дрожжи — 1 пакетик (10-11 г);
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Сахар —2 чайные ложки;
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Соль— 0,5 чайной ложки;
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Мука пшеничная — 500 г.
Разумеется, главным фактором успеха в приготовлении этого блюда считается подбор вкусных сосисок. В идеале они должны быть вкусными сами по себе и содержать внутри преимущественно мясо. Иначе любые их недостатки при тепловой обработке станут очень заметны.
Поэтому к выбору сосисок для рецепта нужно подходит очень внимательно. И поможет вам только личный опыт, я никакие бренды рекомендовать не могу. Ищите то, что нравится вам. Сейчас с этим и просто, и сложно одновременно. Просто, потому что выбор большой, а сложно, потому что качественных продуктов мало. Но целеустремленным людям подвластно все.
Второй необходимый компонент нашего рецепта — это, конечно же, тесто. В нашем случае дрожжевое и сдобное. А вообще люди используют и слоеное, и пресное, и даже жарят сосиски в тесте во фритюре. Но мы пойдем по классике и станем запекать.
Шаг 1: делаем опару
Наливаем 100 мл теплого молока в большую миску, добавляем чайную ложку сахара и высыпаем все дрожжи. Перемешиваем и ставим на 10 минут в теплое место. За это время под действием дрожжей опара поднимется и начнет бурлить.
Шаг 2: замешиваем тесто
В миску с опарой смешиваем одной яйцо и добавляем еще одну чайную чашку сахара и соли. Доливаем в нее оставшееся молоко и растаявшее сливочное масло. И, наконец, после размешивания добавляем муки и замешиваем тесто так, чтобы оно не липло к рукам. Энергично взмешайте.
Шаг 3: ставим тесто в теплое место
Накройте миску крышкой и поставьте в теплое место минимум на час, чтобы тесто «расстоялось». Например, в слегка прогретую духовку. Только следите, чтобы тесто не высушилось. Спустя полчаса его нужно будет немного обмять.
Шаг 4: лепим полоски из теста
После всех манипуляций разделяем тесто на десять частей, из которых предстоит сделать плоские ленты. Можно это делать руками, скалкой или нарезать раскатанный большой лист теста.
Шаг 5: делаем «мумию» сосисок
Не заботясь о красоте, облепливаем сосиску лентами из теста наподобие мумии. Только не забудьте заранее снять оболочки с сосисок!
Получившиеся заготовки необходимо смазать разболтанным яйцом и отправить в духовку. Держать их в печи следует при температуре 180-190 градусов в течение 25-30 минут.
Подаем сосиски в тесте к столу
Как тесто зарумянилось, так можно и доставать. И не забудьте заварить горячего сладкого чаю.
Конечно, сосиски в тесте — не какая-то высокая кухня и не та еда, которой вы станете кормить почетных гостей на большом празднике. Это уютное домашнее блюдо, очень любимое детьми и взрослыми.
Мои сыновья-школьники были в абсолютном восторге от такого угощения, потому что оно было значительно вкуснее, чем в их школьной столовой. А значит, все удалось. Иногда можно себя побаловать и такой едой. Не злоупотребляйте и всего вам вкусного!