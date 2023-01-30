Изменили ход истории: как 80 лет назад удалось освободить Сталинград

Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: © РИА Новости / Эммануил Евзерихин

2 февраля 1943 года Красная армия одержала победу в Сталинградской битве. Это сражение стало одним из самых кровопролитных военных действий в истории.

Ровно 80 лет назад завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва. Борьба с противником в городе велась за каждую улицу, за каждый дом. После долгих месяцев обороны советским солдатам и офицерам удалось отбросить гитлеровцев от Сталинграда (ныне — Волгоград).

Победа в сражении стала важным и переломным событием в ходе Великой Отечественной войны. Символом мужества защитников города стал едва уцелевший Дом Павлова, который солдаты Красной армии защищали практически два месяца.

После важнейшей и невероятно сложной победы 2 февраля отмечается как один из дней воинской славы России.

Город Сталина

Захват Сталинграда был важной целью Гитлера. Взятие города стало бы не только стратегической победой, но и символической, ведь этот пункт носил имя советского вождя — Иосифа Сталина, а также находился близ реки Волги, с давних времен олицетворяющий дух России.

Жители города на улице, разрушенной в результате немецкой бомбардировки. Евзерихин Эммануил / ТАСС 17 июля 1942 года началась битва за Сталинград. Более 200 дней жители города героически боролись за каждую улицу, за каждый дом. Окончилось одно из самых кровопролитных сражений в истории 2 февраля 1943 года. Вид на город с реки Волги. www.globallookpress.com / Deutsche Fotothek Гитлеровцы придавали Сталинграду особое значение. Он был символом советского государства, так как носил имя вождя — Иосифа Сталина, а также стоял на берегу реки Волги, с давних времен олицетворяющей силу России. Конец июля - август 1942 г. СССР. Сталинградская область. Эммануил Евзерихин / ТАСС 28 июля вышел приказ № 227 «Ни шагу назад!». Ни пяди земли нельзя было отдать врагу. Сталинградцы отчаянно боролись за родной край. Руины Сталинграда. www.globallookpress.com / Scherl В первые дни сражения город охватили масштабные пожары. Более 40 тысяч людей погибли в огне. Разрушенный тракторный завод. www.globallookpress.com / dpa К концу битвы в Сталинграде не осталось ни одного уцелевшего здания. www.globallookpress.com / Scherl Символом героизма и мужества советских солдат, защищавших Сталинград, стал Дом Павлова. Постройку превратили в опорный пункт. Здание закрывало неприятелю доступ к реке Волге. Разбитый трамвай одной из улиц Центрального района после артобстрела. А. Красавин / ТАСС Жители Сталинграда, которых не успели эвакуировать, прятались в подвалах Дома Павлова, деля с солдатами еду и воду. СССР. Сталинград. Лето 1942 г. Одна из городских улиц после налета немецкой авиации. Евзерихин Эммануил / ТАСС Когда здание постепенно начало разрушаться, людей вывели из горячей точки через специально проделанный подкоп. Немецкая бронетехника, подбитая во время разгрома 6-й полевой армии вермахта под Сталинградом. Илья Таранцов / ТАСС Немцы всеми силами пытались взять Дом Павлова, использовали различную технику, в том числе и танки, пытали проявить военную хитрость, но ничто не помогло им добиться цели. Бои на городских улицах. www.globallookpress.com / imago stock&people Помочь сталинградцам должна была операция «Уран». В ходе боевых действий советским войскам удалось освободить город. После этого бойцы Красной армии окружили несколько дивизий гитлеровцев. В котле оказался и генерал Паулюс. После нескольких месяцев в окружении он подписал пакт о капитуляции.

Весной 1942-го гитлеровские войска группы армий «Юг» разделились: одна часть отправилась на Северный Кавказ, другая — на Волгу и Сталинград. Последнее направление представляло для фюрера особый интерес. Это был крупнейший промышленный центр, вдоль реки проходили важные транспортные пути, связывающие центр СССР с Кавказом и Закавказьем. Захват Сталинграда позволил бы немцам заблокировать коммуникационные пути и пробиться к нефтяным центрам страны.

17 июля 1942 года немецкие войска подошли к Сталинграду. Начались ожесточенные бои между Красной армией и гитлеровцами. Имея превосходство в силе и авиации, немцы оттеснили советских военный, что привело к критическому положению дел в Сталинграде. В конце июля вышел приказ Сталина со словами: «Ни шагу назад!». Ни пяди земли нельзя было оставить врагу. Жители города упорно сражались за родной край.

Мужество сталинградцев

Уже в сентябре 1942-го улицы, дома и проспекты Сталинграда превратились в поле боя. Центром противостояния в жесточайшей битве стал Мамаев курган. С его высоты отлично просматривался город. Курган несколько раз переходил из рук в руки. На его склонах полегло немало советских военнослужащих.

С невероятными усилиями и огромными потерями бойцам Красной армии удалось задержать противника и не дать ему подобраться к главной водной артерии России — Волге. Гитлеровцам оставалось преодолеть 150-200 метров, чтобы подобраться к ее берегам, но сделать этого не удалось.

В Сталинграде велись ожесточенные бои. Очевидцы вспоминали, что некогда прекрасный и цветущий город превратился в сущий ад. Город охватили пожары. На месте жилых зданий образовались пепелища. В огне погибли более 40 тысяч сталинградцев. Но самым страшным казалось то, что нефть хлынула в Волгу и загорелась.

Однако стойкость и мужество защитников города не угасали. Ни одно здание не сдавали без боя. Символом героизма сталинградцев стал дом Павлова.

Дом Павлова — символ Сталинградской битвы

В Сталинграде упорно защищали подступы к Волге два дома-близнеца, которые превратились в опорные пункты и получили названия в честь героических защитников — сержанта Павлова и лейтенанта Заболотного. Последняя постройка была взорвана гитлеровцами, но первая, несмотря на многочисленные повреждения, продержалась до конца.

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С дома Павлова хорошо просматривались окрестности, в которых затаилась армия противника. Защитники города заняли здание еще в сентябре и обороняли его до середины ноября.

Гитлеровцы почти все время обстреливали строение, но советские бойцы дома-крепости, в том числе благодаря усилиям сержанта Павлова и лейтенанта Афанасьева, умело подготовили его к круговой обороне. Несмотря на то что силы были неравными, солдатам Красной армии удавалось мужественно отражать атаки противника и наносить ему в ответ серьезный урон.

Когда гитлеровцы пытались приблизиться к зданию, в ответ раздавался плотный пулеметный огонь со всех боевых позиций. Не только подступы к Волге охраняли сталинградцы, но и жизни мирного населения, скрывавшегося в подвалах Дома Павлова. В здании прятались женщины и дети, не успевшие эвакуироваться.

В результате массированных обстрелов постройка была серьезно повреждена. Одна торцевая стена почти полностью разрушилась. Чтобы избежать потерь от завалов, часть огневых позиций вынесли за пределы здания.

Оборона была тяжелой и изматывающей. Бойцам не хватало еды и воды. Пропитание приходилось добывать с риском для жизни. Вода же требовалась не только бойцам, но и пулемету «Максим», который постоянно перегревался и требовал охлаждения. Живительную влагу пытались добывать по трубам водопровода. Однако система была серьезно повреждена, и добыть воду было сложно.

Переживая за жизнь гражданского населения, прятавшегося в подвале дома Павлова, бойцы решили прорыть тоннель, чтобы вывести людей. На его строительство ушло три дня. Всех мирных жителей вывели из города. Но бойцы Красной армии остались защищать дом-крепость до последнего.

Времени на отдых у измученных военных не оставалось. Все время Дом Павлова атаковали немцы. Гитлеровцы пытались взять здание всеми способами: применяли танки, бронебойные машины. Иногда советских солдат разделяло с врагом всего несколько десятков метров. Но ничего не могло заставить сталинградцев сдаться.

Немцы планировали прорыть тоннель к дому и застать советских солдат врасплох, но их идею быстро удалось разоблачить. Бойцы Красной армии начали рыть свой тоннель параллельно немецкому. Испугавшись, гитлеровцы продолжить строительство не решились.

Точное количество защитников дома до сих пор неизвестно. Но именно их героизм помог вымотать противника, чтобы обеспечить успех контрнаступления Красной армии.

Контрнаступление под Сталинградом

Чтобы прийти на выручку сталинградцам, был разработан план контрнаступления. Советскому командованию удалось скрытно переправить войска на важные направления и найти слабые места в позициях противника.

19 ноября 1942 года началась операция «Уран», целью которой стало окружение гитлеровских группировок. Враг был подавлен. Уже к 23 ноября в котел попала армия генерала-фельдмаршала Паулюса. Всего окружить удалось более 300 тысяч человек.

Гитлер приказал своим генералам ни в коем случае не покидать Сталинград и предпринять все средства, чтобы удержать город. Началась масштабная схватка в воздухе. Но и в небе победу одержали советские самолеты. Красной армии удалось заблокировать каналы, по которым армии вермахта могла поступать провизия. Вскоре в рядах окруженного противника начался голод.

Гитлер еще не раз пытался высвободить генерала Паулюса. Но все попытки оказались тщетными. Бойцы Красной армии благодаря нескольким успешно продуманным и реализованным операциям смогли предотвратить диверсии противника.

В январе 1943-го советская сторона начала операцию «Кольцо», целью которой стало уничтожение и пленение вражеских группировок. Генерал Паулюс не выдержал напряжения и подписал пакт о капитуляции.

Память о Сталинградской битве

1 мая 1945 года Сталинграду было присвоено звание города-героя. После войны ставший легендарным Дом Павлова восстановили первым. В работах принимали участие преимущественно женщины. Здание собирали по кусочкам. Некоторые квартиры заняли те, кто приехал восстанавливать Сталинград.

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Сейчас дом на Советской улице в Волгограде — это обыкновенное жилое здание. От легендарного Дома Павлова осталась торцевая часть как память о героизме его защитников. На ней в 1985-м разместили мемориальную табличку. История Дома Павлова стала примером человеческой отваги. Помимо десятков книг и фильмов, это здание можно встретить в видеоиграх.

На Мамаевом кургане в память о всех погибших жителях и защитниках города установили монумент «Родина-мать зовет!».