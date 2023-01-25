Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023

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Индексация пенсий, пособий и единовременных выплат, а также новый способ аутентификации на портале «Госуслуг». Что изменится в жизни россиян в феврале?

Самым главным изменением в жизни россиян, которое произойдет в феврале 2023-го, станет индексация пенсий и социальных выплат. Также изменения коснутся сферы налогов и единой биометрической системы. В материале 5-tv.ru собрал главные нововведения последнего зимнего месяца.

Масштабная индексация пенсий

В связи с инфляцией за 2022 год с 1 февраля увеличится размер различных выплат. В частности, страховые пенсии граждан, которые ушли с работы не позднее октября 2022-го, будут проиндексированы на 4,8%.

Так, страховая пенсия максимально вырастет до 21 862 рублей, а социальная — до 12 562 рублей.

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Некоторые категории граждан смогут получить дополнительную выплату в размере до 15%. Эта мера коснется ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан с инвалидностью, чернобыльцев, и других.

Увеличение выплат коснется и Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы. Лица, принадлежащие к этим категориям, станут получать 83,5 тысячи рублей. Выплата Героям Труда составит 61,5 тысячи рублей.

В феврале поднимут размер выплаты ветеранам боевых действий, в том числе и участникам Специальной военной операции.

В следующий раз повышение пенсий ожидается в апреле 2023-го.

Повышение единовременных выплат

С ростом инфляции связано и повышение некоторых единовременных выплат. Лица, получившие производственную травму, получат 131,7 тысячи рублей. Пособие на погребение с февраля вырастет до 7, 7 тысячи рублей.

Увеличение маткапитала и пособий по уходу за ребенком

Второй месяц 2023-го принесет радость семьям, которые ждут прибавления или только недавно постигли счастье родительства. С 1 февраля будет проиндексирован размер материнского капитала. За первого ребенка семьи получат 587 тысяч рублей, а при рождении второго сумма выплаты составят 775 тысяч рублей.

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Если же семья уже получила ранее материнский капитал на первенца, то доплата на второго составит около 190 тысяч рублей.

В феврале повысят и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь родители смогут получать до 8 630 рублей. На такую помощь могут претендовать не только неработающие граждане, но и безработные. Эта сумма может быть увеличена в зависимости от районного коэффициента.

Увеличению подвергнутся и выплаты для женщин, которые находятся в декретном отпуске. По больничному листу на срок 140 дней им выплатят до 383 тысяч рублей, если рассчитывать по максимальной ставке. В случае осложненных родов и многоплодной беременности пособие за 156 дней составит от 83 до 427 тысяч рублей, а за 194 — от 103,5 до 531 тысячи рублей.

Разовые выплаты на новорожденных, которые предназначены для всех семей без исключения, также вырастет. Теперь новоиспеченные родители с 1 февраля получат около 23 тысяч рублей. Сумма выплаты рассчитывается в зависимости от возраста ребенка. Пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении. Рассчитывать на денежное пособие можно до того момента, пока ребенку не исполнится шесть месяцев.

Новая форма заявлений о выдаче налогового уведомления

Для того чтобы в новом году получить налоговое уведомление, больше не понадобится доступ к личному кабинету. Новая форма заявления позволит физическим лицам запросить документ на бумаге.

Вход на «Госуслуги» по биометрии

С февраля граждане России должны получить возможность заходить на портал «Госуслуг» при помощи биометрии. При этом логины и пароли также будут действительны, просто такое нововведение станет еще одним способом аутентификации граждан.

Чтобы воспользоваться современной технологией, нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе в отделениях некоторых банков. В дальнейшем такая услуга будет доступна в Многофункциональных центрах и специальных мобильных приложениях. Также необходимо предоставить согласие на использование этого сервиса.