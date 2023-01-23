Обновленный поп-король: Филипп Киркоров честно рассказал о пластической операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему поп-король не стесняется своих визитов к пластическому хирургу.

Филипп Киркоров рассказал, что сделал пластику. Какие изменения произошли с внешностью звезды? Почему фанаты не узнали своего кумира? Сколько денег певец потратил на преображение? Кого из коллег артист вдохновил тоже лечь под нож? И правда, что Филипп планирует кардинально сменить образ к своему дню рождения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Весь шоу-бизнес обсуждает преображение Филиппа Киркорова! Поклонники в шоке: 55-летний артист выглядит стройнее и моложе, чем в начале карьеры!

«Мне очень понравилось! Да, недавно я видела Филиппа. Он прекрасно выглядит, просто отменно! Очень хорошо!» — считает певица Ирэн Волынская.

Сам артист никогда не скрывал: его цветущий вид — результат кропотливой работы специалистов.

«Я просто считаю, что неприлично сегодня, в наше цивилизованное время, не иметь своего пластического хирурга, своего косметолога», — высказался Филипп Киркоров.

Недавно король российской эстрады рассказал «Светской хронике» об очередном визите в кабинет врача. Тогда изменения во внешности артиста были практически не видны из-за одежды свободного кроя и отека на лице.

«Мы поработали с его телом, с его объемами. Комплексная операция подразумевает это и липосакцию, в некоторых случаях и абдоминопластику. Там проделана большая работа», — рассказал пластический хирург Тимур Хайдаров.

«Не каждый, поверьте, на это решится, не то что женщина, мужчина. Поэтому я себе ставлю пять за мужество», — заявил певец.

Киркоров считает посещение косметологов и пластических хирургов частью своей профессии. По словам Филиппа, артист не может себе позволить выглядеть плохо.

«Чисто из-за профессиональных качеств я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом осудить не сможет. Типа: „Ой, он к пластическому хирургу ходит!“ Наоборот, я с гордостью об этом говорю», — уточнил Киркоров.

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Коллеги по сцене полностью его поддерживают. Певица Азиза, глядя на друга, тоже захотела преобразиться. Но призналась, что боится.

«А долго восстановительный? Это единственное, что останавливает перед пластикой. Я хочу сделать блефаропластику на глазки», — уточнила певица Азиза.

Киркоров тут же успокоил подругу.

«Ты же Овен? То есть ты апрельская. Да, я же все помню. Апрельские очень быстро восстанавливаются», — сказал артист.

«Поскольку у него есть сила воли, он просто на шестой день встал и пошел на большую многочасовую съемку со словами „я не могу подставить людей“», — поделился врач Хайдаров.

Киркоров заявил, что специально сделал пластику сейчас, чтобы все зажило до дня рождения. Певец готовит поклонникам сюрприз и на своем празднике собирается поразить собравшихся новым образом! Он сел на диету и надеется к весне добиться идеальной фигуры.

«Костюмы точно придется ушивать на пару-тройку размеров, и Аника уже берет лекала по новым моим формам», — заявил исполнитель.

По словам Филиппа, процесс омоложения был не из приятных. Но чего не сделаешь ради красоты!

«Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи. Для того чтобы сделать подобную экзекуцию над собой, нужна достаточная сила воли», — считает поп-король.

Киркоров подчеркнул, что окончательный результат процедуры будет заметен чуть позже. А пока звезду ждет длительное восстановление.

«Несмотря на то, что реабилитация может быть до полугода, это не страшит и не пугает», — поделился артист.

Однако, судя по этим видео, Филипп уже вернулся в форму. Он так энергично выступает, как будто и не было операций. О процедурах напоминает только пластический хирург, который теперь всюду сопровождает артиста. И следит, чтобы активный пациент не слишком перегружал организм.