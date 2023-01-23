Трагедии Анастасии Мельниковой: почему жизнь актрисы превратилась в драму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, какие трудности преодолела актриса в последнее время.

Откровенное интервью Анастасии Мельниковой! Почему первый муж запрещал ей играть на сцене и сниматься в кино? Зачем звезда «Улиц разбитых фонарей» собиралась уйти в монастырь? Из-за чего она десять лет скрывала своего возлюбленного? И какие трагедии Анастасия пережила за последнее время? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Десять лет назад я была в два раза меньше, но это данность, понимаете? Как-то все с возрастом молодеют и худеют, а одна Мельникова стареет и толстеет. Что поделать, я одна такая на свете», — пошутила актриса.

Недавнее появление на экране Анастасии Мельниковой повергло в шок ее поклонников. Актриса очень сильно поправилась. Она признается: и сама не в восторге от новой внешности. Но ничего не может поделать. Ведь ее вины здесь нет. Набор веса — это следствие проблем со здоровьем. Женщина уже пять лет борется с серьезным заболеванием.

«У меня была гормонотерапия, поэтому я стала такая. Потом гормонотерапию сменили на другую, я „сдулась“. Потом опять гормоны, опять такая», — поделилась артистка.

Сначала Мельникова с грустью смотрела на отражение в зеркале. Но постепенно научилась принимать новую себя.

«Хочу ли я хорошо выглядеть? Очень хочу. Я все для этого делаю, но есть данность. Устраивать мне из этого трагедию? Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу? Не дождетесь!» — высказалась Анастасия Мельникова.

К тому же в последнее время ей было некогда думать о внешнем виде. За прошедший год жизнь Мельниковой превратилась в настоящую драму. Сначала умерла мама актрисы Елена Олеговна. Анастасия тяжело переживала потерю. Они были очень близки.

«Я росла в доме, где мы все трое детей, мальчики и я, дышали любовью», — вспоминает актриса.

А вскоре не стало мужчины, который был рядом с Мельниковой последние десять лет. Они собирались пожениться, устроить тайную церемонию.

«Мне кажется, что это касалось только нас троих: Машу (дочь. — Прим. ред.), его и меня. Все. Это наше личное дело», — рассказала Анастасия Мельникова.

Всего через 40 дней после похорон любимого случилась новая беда. Трагически погиб старший брат актрисы Олег.

Много лет назад Анастасия уже переживала потерю близкого человека. Ее первый возлюбленный Томаз Гвишиани скоропостижно скончался незадолго до свадьбы.

«До сих пор никто не понимает, как человек за месяц мог так сгореть. До сих пор никто не знает от чего», — уточнила актриса.

В тот момент убитая горем невеста хотела уйти в монастырь. Ее остановил батюшка.

«Малышка, пойми, что в монастырь уходят не от беды, не от ощущения несчастья, не от страданий, а от полноты благодати и невероятной радости и счастья. Подожди. И он был прав. Я земной человек, я не смогла бы стать монахиней», — вспомнила слова священника актриса.

Через несколько лет девушка встретила новую любовь — Вячеслава Тельнова. Но семейная жизнь не принесла счастья. Муж был категорически против ее профессии. Запрещал играть в театре и сниматься в кино. Анастасия не могла ослушаться.

«Я вышивала, шила, мыла, готовила, продолжала учить языки, закончила какие-то курсы дизайнеров, поступила в аспирантуру, писала диссертацию», — перечислила Мельникова.

Однако вскоре поняла, что в этом браке теряет себя. Ей хотелось выступать перед зрителями, сниматься в кино.

«У тебя есть все, а ты эгоистка такая поганая, ты самая несчастная на свете. Я думала: „Как тебе не стыдно? У тебя крыша над головой, ты одета, накормлена, у тебя такой красивый дом, все“. А вот несчастна и все тут», — вспоминает актриса.

В итоге Мельникова ушла от мужа и занялась карьерой. Именно в тот момент подруга познакомила ее с режиссером Игорем Москвитиным. Он как раз работал над популярным сериалом про будни сотрудников милиции. Мужчина позвал актрису на пробы. И та получила роль Насти Абдуловой, которая сделала ее знаменитой.

«Эта роль меня создала. Не было бы Насти Мельниковой, если бы не эта роль. Не было бы других приглашений в те 35 картин, которые на сегодняшний день у меня в послужном списке есть. И все мое материальное благополучие и становление — это только „Улицы разбитых фонарей“», — считает артистка.

Мельникова активно снималась, а личную жизнь хранила в секрете. В 2002 году она неожиданно для всех родила ребенка. О беременности не знали даже коллеги по сериалу. Имя отца Анастасия предпочла не называть. Став мамой, она посвящала всю себя дочери. И с тех пор практически ничего не изменилось.

«Чем старше становится котенок, тем все больше и больше не наигралась я в нее. Вы так быстро растете, дети. Это какой-то кошмар. Да, наверное, это еще за счет того, что на сегодняшний день мы с ней остались вдвоем», — сказала Мельникова.

Сейчас Мария — самый близкий человек для Анастасии. Мельникова уверена: только поддержка дочки помогла ей справиться со всеми испытаниями. Маша не отходила от мамы ни на шаг.

«Она молодец. Она боец. Она намного сильнее, намного лучше, намного талантливее меня. И она, конечно, вот что у меня в жизни получилось, извините за нескромность, но Маша у меня получилась», — призналась артистка.

Мельникова-младшая пошла по стопам знаменитой мамы. Она тоже актриса. Учится в театральном институте, параллельно работает.

«С детства как-то появлялась с мамой на съемочной площадке, и тоже это был не какой-то незнакомый, неведомый мир, а что-то свое, родное, что с детства с тобой. И я просто в какой-то момент поняла, что не хочу этого лишаться», — поделилась дочь Мельниковой Мария.

Анастасия гордится наследницей. Надеется, что она добьется успеха в профессии. Но еще больше артистке хочется, чтобы Маша нашла свое личное счастье. И не повторила ее тяжелую судьбу.