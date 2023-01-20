«Это данность»: Анастасия Мельникова рассказала о проблемах со здоровьем и гибели близких

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Актриса Анастасия Мельникова откровенно рассказала о преследующих ее трагедиях. Какие события происходят в ее жизни и судьбе других российских звезд, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Биография звезды сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный» Анастасии Мельниковой складывалась нелегко. Откровенными подробностями своей жизни она поделилась в эксклюзивном интервью программы Пятого канала «Светская хроника».

Актриса рассказала, почему первый муж запрещал ей играть на сцене и сниматься в кино, что заставило ее задуматься об уходе в монастырь, какие трагедии ей пришлось пережить в последнее время и что произошло с внешностью Мельниковой, связано ли это с неизлечимой болезнью.

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