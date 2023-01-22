Григорий Летоуказатель: почему 23 января нужно съесть хотя бы кусочек мяса

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На Руси 23 января называли Григорием-летоуказателем, в этот день пытались определить, каким будет лето, а также проводили обряды, чтобы отвести болезни.

Православные христиане 23 января чтят память Григория Нисского. С этим праздником были связаны некоторые обычаи и запреты.

Григорий Нисский

23 января православная церковь поминает святого Григория Нисского, одного из самых известных христианских философов и богословов, отца Церкви, жившего в IV веке. Григорий был младшим братом Василия Великого и близким другом Григория Богослова.

Святой происходил из Каппадокии, местности на востоке Малой Азии, которая располагалась на территории современной Турции. Христианство пришло в этот район только в конце II века.

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С детства Григорий отличался кротостью и спокойным характером и любознательностью, позже изучал там философию, медицину, литературу. Свой духовный путь начал с исполнения обязанностей чтеца в церкви, приблизительно с 355 года. В то же время он женился на женщине Феосевии.

В 371 году по указанию императора Каппадокия была разделена на две области — Каппадокия Прима и Каппадокия Секунда. Изменились и церковные епархии. При поддержке брата Василия, митрополита Кесарийского, Григорий стал епископом нового престола — Нисского. Епископство святого не было спокойным — он сталкивался с противодействием других священнослужителей, а в 375 году его обвинили в растрате церковных средств. Григория арестовали, но ему удалось бежать. Весной 376 года специально собранный собор низложил Григория. Однако в 378 году новый император объявил амнистию, и Григорий вернулся. Тогда же умер Василий, и Григорий принял на себя часть его обязанностей, снова став епископом Ниссы.

Священнослужитель был оригинальным мыслителем. До наших дней дошло немало его текстов, в которых он с философской точки зрения объяснял духовные истины.

23 января — Старинные обычаи на Григорий Летоуказатель

На Руси этот день называли Григорий Летоуказник или Летоуказатель, так как считали, что каков Григорий, таким и лето будет. Если 23 января ветер дул с юга, ждали лета с грозами. Если на стогах в этот день лежал иней, то лето обещало быть холодным и сырым. Если весь день светило солнце и стояла сухая погода, то лето обещало быть жарким и засушливым.

С Григория начинали уже планировать весенние работы, готовить инвентарь, проверяли закрома, перебирали зерно для посадки.

Хозяйки обязательно готовили мясные блюда. Считалось, что приготовить и отведать их — хорошая примета, сулящая здоровье на целый год.

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В Григорьев день запрещалось выносить из дома золу и мусор — вместе с ним выносится счастье. В этот день проводили обряд обращения к духу, который, согласно поверьям, жил в стогах, — стоговому. Крестьяне кланялись скирдам и стогам, благодарили стогового, оставляли ему каравай. Верили, что если относиться к духу уважительно и заботливо, то он защитит стога от грызунов и сырости.

Со стогом была связана еще одна примета: если сегодня обойти его трижды против солнца, то в этом году обязательно разбогатеешь. Чтобы примета сбылась наверняка, надо было взять немного сена из стога и принести домой.

Что можно делать 23 января

На Руси 23 января называли Григорием-летоуказателем. Праздник получил такое название, потому что по погоде в этот день крестьяне пытались предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым.

Мысли о лете наводили крестьян и на мысли о предстоящих полевых работах. Считалось, что в Григорьев день нужно хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу.

На ужин было принято готовить мясо. Вечером все члены семьи собирались за одним столом и ели приготовленное блюдо. По поверью, каждый, кто отведает в этот день сытное угощение, в течение года будет здоров.

Чего нельзя делать 23 января

В Григорьев день категорически запрещалось выбрасывать крошки со стола. Каждую из них собирали и съедали, чтобы отвести от себя болезни.

Также 23 января запрещалось бездельничать и лениться. На Руси считали, что святой Григорий был трудолюбивым и ответственным человеком, поэтому став святым, благоволит к таким же.

Приметы на 23 января