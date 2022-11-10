Камень, копье или чаша: в чем заключается «божественная ирония» Святого Грааля

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Крупнейшая загадка в истории христианства и мистицизма остается для искателей непостижимой и манящей.

Святой Грааль будоражит великие умы на протяжении тысячи лет и до сих пор остается тайной за семью печатями. Ученые ломают копии, пытаясь отделить правду от легенд и художественных вымыслов. Главная цель остается неизменной — найти священный артефакт. Тяга человечества к обладанию Граалем превосходит всякое человеческое разумение, уверен историк и религиовед Алексей Юдин. В беседе с 5-tv.ru он поделился научными взглядами, что же такое Грааль.

«Чаще всего святой Грааль упоминается в различных памятниках как чаша, из которой пил Иисус во время Тайной вечери, которую сохранил Иосиф Аримафейский. В его гробнице Иисус нашел упокоение своего тела и потом воскрес. С культом Иосифа Аримафейского следы сразу уходят на британские острова. С этим связано возникновение культа Грааля как чаши. При этом Грааль понимался и как некий волшебный драгоценный камень, который ангелы спустили с небес. Это могло быть и копье сотника Логнина, которым был пронзен бок Иисуса на кресте, то есть некий священный предмет. При этом до конца непонятно, что это такое», — пояснил эксперт.

Первые упоминания о чудесном и недостижимом предмете появились в IX веке. Своего расцвета тема поисков Грааля достигла в XIII–XIV веке. В первую очередь, ей были посвящены рыцарские романы.

«Это, безусловно, литературные памятники — рыцарские романы. Прежде всего, Кретьен де Труа „Персеваль“ и Вольфрам фон Эшенбах тоже самое „Парцифаль“. У нас есть французское и немецкое предание. Анонимный памятник „Поиск святого Грааля“ — это тоже где-то XIII век. И ссылки идут на Протоевангелие Иакова, Деяние Пилата — Евангелие от Никодима. Для церковного предания — это все апокрифические источники, не относящиеся к церковному канону», — рассказал историк Юдин.

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Легенда о Граале рассказывает о некой чудесной силе, которую получит обладатель артефакта. Бытует представление, что владеть Святым Граалем значит достичь просветления, единения с богом. Однако есть и третья версия.

«Это превращается в некую легенду: священная кровь, кровь Иисуса. Иисус имел какие-то отношения с Марией Магдалиной. От нее родились дети. Эти дети правят миром и хранят Грааль. Появляются вот такие конспирологические теории. Все думали, что Грааль — это какая-то конкретная, физически воплощенная вещь, которая дает власть над миром», — объяснил телеведущий.

Завершатся ли поиски этого чуда? Остынет ли пыл искателей по всему миру — Алексей Юдин в своей точке зрения не сомневается.

«До тех пор, пока существует мир, поиски Грааля не прекратятся. Но дастся ли он в руки — в этом смысле большие очень сомнения. Вряд ли он дастся кому-то в руки», — подытожил историк.

Хотя эксперт допускает мысль о том, что, может быть, кто-то с улыбкой читает эту новость и держит в руках вожделенный миллионами божественный предмет.

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