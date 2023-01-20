Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023
Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru
Первое новолуние 2023 года выпадает на вторую половину января.
Новолуние считается одним из самых мощных энергетических моментов в году. Луна вступает в фазу роста, поэтому приходит время для новизны. В январе наступит особое новолуние. Его уже окрестили роковым.
Что принесет этот период и как провести его с пользой — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог Ирина Павлюкова.
Ирина Павлюкова
Астролог
Когда наступит новолуние в январе 2023
Январское новолуние совпадает с приходом Китайского Нового года. Такую астрологическую «встречу» специалисты назвали кармической по целому ряду причин.
«Роковое новолуние 21 января наступит в знаке Водолея в 23:56 по московскому времени. У нас есть прекрасная возможность заложить фундамент успеха и изобилия на Новый 2023 год, но уже по восточному календарю», — рассказала астролог.
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Благоприятные дела в роковое новолуние
Январское новолуние заряжено энергией сразу трех планет:
- позитивного и расширяющего Юпитера, дающего масштаб;
- активного Марса, который дарует силы;
- мощного Плутона, влияющего на трансформацию и перемены.
На новую Луну необходимо отказаться от всего старого, чтобы пойти в светлое будущее, считает Ирина Павлюкова.
Астролог советует также запланировать и стремиться к реализации важных дел.
Заняться организаторскими вопросами — они будут успешными.
Также на новолуние стоит уделить внимание сфере недвижимости.
Представители всех знаков зодиака смогут ощутить энергетический импульс и второе дыхание для новых начинаний.
21 января можно смело отправляться в путешествие или деловую поездку. На пользу пойдет отдых на природе и прогулки на свежем воздухе.
Большую пользу принесут диеты и отказ от вредных привычек.
Также в период Новой Луны важно успеть загадать желание.
«В это новолуние загадываем самые заветные желания. Посмотрите на свою жизнь и поймите, что уже изжило себя и от чего стоит избавиться. Только тогда ваша реальность начнет меняться. Вы получите именно то, что вы хотите», — пояснила астролог.
Кроме этого, в субботу 21 января можно проводить обряды и ритуалы на изобилие и счастье, очищать пространство, делать карту желаний.
«Самое главное: фиксируйте намерения и желания на бумаге! Пропишите ваши „хочу“, покажите Вселенной, что вы к этому уже готовы», — подытожила Ирина Павлюкова.
Что нельзя делать в новолуние в январе 2023
На новую Луну необходимо проявить осторожность с деньгами: не желательно давать или брать в долг.
Астролог советует по возможности избегать споров и конфликтных ситуаций. В этот день люди будут чрезвычайно мнительны и импульсивны.
Очистить голову от негативных мыслей. Это чревато погружением в депрессию.
На кармическое новолуние рекомендуется быть осторожным в повседневных делах и не рисковать. Велика вероятность получить травму.