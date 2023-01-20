Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Первое новолуние 2023 года выпадает на вторую половину января.

Новолуние считается одним из самых мощных энергетических моментов в году. Луна вступает в фазу роста, поэтому приходит время для новизны. В январе наступит особое новолуние. Его уже окрестили роковым.

Что принесет этот период и как провести его с пользой — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог Ирина Павлюкова.

Ирина Павлюкова

Астролог

Когда наступит новолуние в январе 2023

Январское новолуние совпадает с приходом Китайского Нового года. Такую астрологическую «встречу» специалисты назвали кармической по целому ряду причин.

«Роковое новолуние 21 января наступит в знаке Водолея в 23:56 по московскому времени. У нас есть прекрасная возможность заложить фундамент успеха и изобилия на Новый 2023 год, но уже по восточному календарю», — рассказала астролог.

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Благоприятные дела в роковое новолуние

Январское новолуние заряжено энергией сразу трех планет:

позитивного и расширяющего Юпитера , дающего масштаб;

, дающего масштаб; активного Марса , который дарует силы;

, который дарует силы; мощного Плутона, влияющего на трансформацию и перемены.

На новую Луну необходимо отказаться от всего старого, чтобы пойти в светлое будущее, считает Ирина Павлюкова.

Астролог советует также запланировать и стремиться к реализации важных дел.

Заняться организаторскими вопросами — они будут успешными.

Также на новолуние стоит уделить внимание сфере недвижимости.

Представители всех знаков зодиака смогут ощутить энергетический импульс и второе дыхание для новых начинаний.

21 января можно смело отправляться в путешествие или деловую поездку. На пользу пойдет отдых на природе и прогулки на свежем воздухе.

Большую пользу принесут диеты и отказ от вредных привычек.

Также в период Новой Луны важно успеть загадать желание.

«В это новолуние загадываем самые заветные желания. Посмотрите на свою жизнь и поймите, что уже изжило себя и от чего стоит избавиться. Только тогда ваша реальность начнет меняться. Вы получите именно то, что вы хотите», — пояснила астролог.

Кроме этого, в субботу 21 января можно проводить обряды и ритуалы на изобилие и счастье, очищать пространство, делать карту желаний.

«Самое главное: фиксируйте намерения и желания на бумаге! Пропишите ваши „хочу“, покажите Вселенной, что вы к этому уже готовы», — подытожила Ирина Павлюкова.

Что нельзя делать в новолуние в январе 2023

На новую Луну необходимо проявить осторожность с деньгами: не желательно давать или брать в долг.

Астролог советует по возможности избегать споров и конфликтных ситуаций. В этот день люди будут чрезвычайно мнительны и импульсивны.

Очистить голову от негативных мыслей. Это чревато погружением в депрессию.

На кармическое новолуние рекомендуется быть осторожным в повседневных делах и не рисковать. Велика вероятность получить травму.