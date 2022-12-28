Обуздать аппетит и услышать интуицию: китайский гороскоп на январь 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

Декабрь по китайскому календарю станет месяцем Водяной Крысы, что символизирует бурную океанскую волну.

Первый месяц нового календарного 2023 года живет еще в старом китайском году. Водяной Тигр на арене и говорить, что он сильно ослаб не приходится. Месяц Быка относится к китайскому сезону Зима, где главенствует Вода. Поэтому основные тренды этого года, равно как и тренды декабря, сохраняются. Правит балом стихия коммуникаций и тайного знания.

Но поскольку Вода в январе будет Инь — она будет похожа не на бешеную океанскую волну как в декабре, а на глубокое холодное озеро. Свойства Инь Воды, помимо общекоммуникационных, — это активизация интуиции. Не удивляйтесь вещим снам, и вообще повышенному количество снов в январе.

Вода — это стихия коммуникаций. Это общение, передача информации, перемещение и передвижение людей и грузов. Если не успели с кем-то договорить в декабре — в январе будет прекрасная возможность продолжить беседу.

Весьма вероятны в этом январе и продолжение информационных войн, разного рода интриги, активное распространение сплетен и слухов. Водяной Бык символизирует «грязную воду», и информационная грязь может легко распространиться. Доверяйте интуиции и не кормите любителей нечестных игр.

Месяц Быка начинается 6 января и c этого дня Вода вокруг нас станет поспокойней, хотя количество ее не уменьшится. Бык, как представитель Земли, придает январю стабильность и хозяйственность. Больше всего на свете он любит вкусно поесть. Это надо учитывать тем, кто следит за фигурой и рационом: аппетит может разгуляться.

В январе стоит чуть больше внимания уделить здоровью — особенно тем, у кого хронические заболевания мочеполовой системы. Впрочем, и тем, у кого этих болячек нет, стоит особо подумать про тело. Оно, ослабленное стрессами уходящего года потребует внимания и заботы. Стоит побольше гулять, устроить разгрузочные дни, обеспечить регулярные походы в спортзал — увидите, ваше любимое тело непременно вас отблагодарит.

Тем, у кого в карте есть Бык, Коза и/или Собака в январе рекомендуется посетить лечебные учреждения добровольно — сделать чек-ап, поставить профилактические прививки, сходить на плановые приемы к докторам. Так вы сможете «утилизировать» энергию неблагоприятного сочетания Быка, Козы и Собаки в своей персональной карте.

Единственное, стоит помнить, что не надо посещать докторов в некоторые даты. В январе достаточно много дней, когда не рекомендуется ходить по врачам и больницам — это 5, 6, 12, 18, 21, 24 и 30 число.

Много в январе дней, когда благоприятно устраивать сердечные дела и проводить сложные переговоры — это 4, 12, 15, 22, 27 января.

Есть в месяце Быка и денежные даты. Продавайте и покупайте недвижимость, совершайте другие торговые сделки, подписывайте инвестиционные контракты 10 и 22 января.

Не стоит планировать важные дела в дни столкновения. Хорошо, что в этом январе их не такое большое количество, как, например, в прошлом августе — только 2, 13, 14, 25 и 26 января.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) в январе будут заняты проблемами родственников и собственным здоровьем. Инь Дереву стоит запланировать профилактический медосмотр, а Дерево Ян вполне может потянуть на менее традиционные методы оздоровления. Например, захочется заняться йогой или иглоукалыванием.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в январе под прессингом. Борьба с системой и обстоятельствами. Интриги. Все более давящие требования партнеров и начальников. Недопонимания и ссоры с супругами. Невеселые перспективы, но только для того, кто не знает, что энергии меняются и этот период тоже пройдет. И однажды наступит Лето — сезон Огня. И будет нам тепло и счастье.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) в январе озабочены денежными вопросами. У Ян Земли активизируется дух предпринимательства, а Земля Инь будет искать и вполне вероятно может наткнуться на постоянный источник дензнаков.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) в январе активно проявляют в мир творческое начало. Люди Ян Металла расцветают и демонстрируют окружающим неординарность собственных мыслей и чувств, а Инь Металл сталкивается с необходимостью доказывать, что его уникальное видение точно стоит брать в расчет. В январе Инь Металл будет иметь возможность преодолеть ограничивающие его творчество обстоятельства.

Людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) в январе ждет погружение в собственную стихию. Инь Вода получает поддержку друзей и коллег, а усилия Воды Ян направлены на поддержку тех, кто в этом безусловно нуждается

Тигр

Тигру в январе не очень уютно. С одной стороны, Вода для Тигров это неплохо, она их питает, дает ресурс. С другой — большое количество этой самой Воды не сильно благоприятно для Дерева (а Тигр, это стихия Ян Дерева). Как перелитый цветок, Тигр в январе может испытывать физическое недомогание. Для того, чтобы чувствовать себя лучше, Тиграм стоит быть более активными и подвижными.

Неудачные дни для Тигров в январе: 2, 14 и 26 число. Не планируйте в эти даты чего-либо очень важного.

Кролик

Тем, у году в году или в дне в карте бацзы есть Кролик, в январе будет не очень уютно. Много холодной Воды ослабляют Кролика, ему стоит позаботиться о собственном здоровье. Хорошим решением станет посещение разнообразных оздоровительных мероприятий — от массажа до йога-класса.

Самые «опасные» дни для Кроликов в январе — 3, 15 и 27. Это дни, когда точно не стоит делать судьбоносные дела.

Дракон

Рожденные с Драконом в карте в месяц Быка чувствуют себя более устойчиво чем в декабре, месяце Крысы. Бык — символ Земли, родственник Дракона. Воды по-прежнему много, но она уже не переливается через край и Дракон в состоянии контролировать ситуацию.

Не очень благоприятные даты для Дракона: 4, 16 и 28 января. В эти дни ими будет ощущаться сильное внешнее давление. Можно, кстати, обратить его себе на пользу.

Змея

Для Змеи январь может стать месяцем трансформации, если в карте есть еще и знак Петуха. Соединяясь с Быком и Петухом, Змея трансмутирует в Металл. Если же Петуха в личной карте не наблюдается, Змее остается мерзнуть и ждать наступления своего сезона.

Дни, недружелюбные для Змеи в январе: 5, 17 и 29. В эти дни не рекомендовано совершать важных поступков.

Лошадь

Лошади в январе капризны и нетерпеливы. Спокойный Бык своей медлительностью приводит быстрых и горячих Лошадей в неистовство. На этой почве в январе у Лошадей возможны конфликты и нервное истощение. Однозначно стоит занять себя чем-то успокаивающим.

Особенно неблагоприятные для Лошади дни: 6, 18 и 30 января.

Коза

Для родившихся в день или год Козы месяц январь — это месяц столкновения. Как две тектонические плиты сталкиваются Бык и Коза. Холодная Земля и Земля раскаленная. Такое столкновение в бацзы трактуют двояко — с одной стороны явный дискомфорт и давление, с другой — возможность сдвинуть с места инертную Землю. В общем, Козы, если вам необходимы изменения в жизни, производите из в месяц Быка, когда ваша устойчивость несколько нарушена.

Неблагоприятные даты для Коз в январе: 7, 19 и 31 число. В эти дни давление на вас будет двойным.

Обезьяна

Обезьяна в январе 2023 года все также продолжает пребывать в столкновении с Тигром года. Успокаивает то, что уже в феврале Тигр уйдет с арены, и наступит Обезьянам передышка.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян в январе это дни Тигра: 8 и 20 число. Не планируйте в эти даты важные для вас события.

Петух

Петух в январе почувствует усиление своей стихии — Металла. Жизнь может стать более плановой и структурированной, на первый план выйдут вопрос дисциплины и порядка. Внутренний лидер активизируется и захочет показать себя свету. Не стоит тормозить эти проявления — это шанс закрепиться на позициях рулевого своей судьбы.

Неблагоприятные для Петуха даты: 9 и 21 января. В дни столкновения с Кроликом планы могут рушиться.

Собака

Для Собак январь — время заняться своим здоровьем. Соединение с Быком может дать осложнение хронических заболеваний или выявит новые диагнозы. Не пренебрегайте советами и пройдите профилактические обследования. Лучше пойти в больницу самому, чем попасть в нее экстренно.

Неблагоприятные даты для Собаки в январе: 10 и 22 число.

Свинья

Для Свиньи месяц Быка — усиление стихии Воды. Свиньи погружены в общение, круговорот людей и событий вокруг них не ослабевает. В январе Свиней может ожидать усиление паранормальных способностей и интуиции. Не отказывайтесь от даров подсознания, используйте их себе во благо.

Неблагоприятные даты для Свиньи в январе: 11 и 23. Это дни столкновения со Змеей, когда эмоции только вредят. Не планируйте важных дел на эти дни.

Крыса

Для Крыс месяц январь — один из лучших в году. Дела спорятся, энергии благоприятные, жизненная устойчивость повышенная. Крыса купается в возможностях и пользуется расположением стихий. Крысам явно стоит воспользоваться шансом и закрепить успехи декабря.

Неблагоприятные даты для Крысы в январе: 12 и 24 число. Это дни столкновения с Лошадью, когда у Крыс повышается эмоциональная возбудимость.

Бык

Быки в январе полностью в своей стихи. Рожденные в день Быка имеют шанс встретить свою вторую половину, те, у кого Бык это месяц рождения, активно заняты карьерой. Родившиеся в год Быка могут почувствовать прибыток жизненных сил и особую связь с родом. Единственное, на что Быкам стоит обратить внимание в январе, так это на питание. Переедание еще никому не помогало стать здоровее.

Сложные даты для Быка: 1, 13 и 25 января. Как раз после праздничных застолий.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября для всех знаков зодиака.