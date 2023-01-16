Продают самое ценное: на что живут Меган Маркл и принц Гарри после переезда в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk; 5-tv.ru

Исповедь принца Гарри и Меган Маркл в документальной ленте привлекли внимание рекордного числа зрителей. Но что в фильме разочаровало фанатов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Самый громкий скандал в истории британской королевский семьи продолжает набирать обороты. Принц Гарри рассказал о драке с братом из-за Меган Маркл, а также пара поделилась нелицеприятными подробностями взаимоотношений с другими членами августейшего семейства. Правда ли, что во дворце устроили травлю на Гарри и Меган и как реагируют на их откровенные признания в Букингемском дворце, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

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В 2022-м герцоги Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл оказались главными героями документального фильма, созданного одним из крупнейших стриминговым сервисом, а уже в начале нового года потомок рода Виндзоров опубликовал книгу «Запасной». Целью творческих проектов бывших членов августейшей семьи, по их словам, одна — рассказать всю правду о конфликте с родственниками. Однако многие думают, что Гарри и Меган таким способом решили заработать, так как их доходов не хватает, чтобы покрыть королевские аппетиты.

Картина состоит из шести серий и уже побила рекорд по просмотрам среди документальных проектов. Казалось бы, после такого успеха рейтинги пары должны были взлететь до небес, но получилось все наоборот. Поклонников у герцогов заметно уменьшилось.

«Меган и Гарри просто втоптали себя в землю в глазах публики и общественности. Из-за сериала популярность пары резко упала. Все обвиняют в том, что они делают из себя жертв», — считает американский журналист Лорен Конлин.

В январе 2020 года супруги сложили с себя полномочия старших членов монаршей семьи и перебрались в США. Впрочем, они продолжили жить по-королевски. Роскошный особняк в Беверли-Хиллз, охрана, целый штат прислуги, путешествия, дорогая одежда, — все это требует немалых финансов. Оставшись без материальной поддержки, принц Гарри и Меган Маркл уже не могли покрывать такие расходы. Выход из трудностей нашелся быстро. Супруги решили продать самое ценное, что у них есть — воспоминания и тайны Букингемского дворца. За съемки в фильме герцоги получили 100 миллионов долларов.

«Всем своим престижем и богатством они обязаны королевскому статусу. Но при этом они ведут себя как неблагодарные дети и нападают на королевскую семью, извлекая из этого многомиллионную выгоду», - прокомментировал ситуацию директор центра Маргарет Тэтчер Найл Гардинер.

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Поддерживают это мнение и другие представители журналистского сообщества.

«Меган и Гарри не работают сейчас, их единственный источник дохода на данный момент — это документальный фильм и журнальные статейки», — сообщила Конлин.

Большую часть серий Меган Маркл жалуется, как тяжело быть частью королевской семьи. Придворный этикет американке пришелся не по нраву. Да и жить жене принца пришлось не в замке, как она рассчитывала, а в коттедже, площадью всего 123 квадратных метра.

«Четыре комнатушки со старой мебелью, кухонька да две ванные. Практически лачуга!» — оценила предоставленное ей жилье Меган Маркл.

Королевские обязанности Меган сильно утомляли, а репортеры следили за каждым ее шагом. В пристальном внимании к своей персоне Маркл видела лишь желание СМИ унизить ее.

«Меган утверждает, что медиа пытались уничтожить ее любыми способами. Бедная девочка! Это самая настоящая паранойя. Медиа не пытались уничтожить ее, они пытались предотвратить это. А вот своими обвинениями и интервью Меган сама втоптала себя в грязь», — уверена британский журналист Колин Кэмпбелл.

Меган Маркл не пришлась ко двору. Разведенная актриса, на пять лет старше принца, так еще и со смешанными корнями, — явно не такую избранницу видели рядом с Гарри. Супруги до сих пор говорят, что королевская семья относилась к девушке предвзято.

«Я из сил выбивалась, чтобы они гордились мной, чтобы стать настоящим членом семьи. Но меня просто бросили на съедение волкам», — заявила Маркл.

Однажды, по словам ее мужа, поведение родственников и вовсе вышло за рамки приличия. Уильям оскорбил Маркл назвав ее грубой и проблемной. Гарри вступился за жену, между братьями началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

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Побег из дворца принц Гарри объяснил тем, что хотел уберечь супругу. Из-за давления прессы и семьи у Меган началась депрессия. Она якобы даже хотела свести счеты с жизнью. Гарри обвиняет во всем родственников.

«Они были счастливы лгать, чтобы защитить моего брата, но никогда не были готовы сказать правду, чтобы защитить нас», — признался принц Гарри.

В документальной ленте зрители увидели лишь наигранные эмоции, обиды и очередные обвинения в сторону королевской семьи. Публика назвала картину мыльной оперой. По их мнению, Меган и Гарри в очередной раз попытались выставить себя жертвами.

«Они так умело врут. Каждое их заявление подвергается сомнению. И самое главное, они все еще надеются, что люди приняли за правду всю ту ложь, которую рассказали», — отметила журналист Кэмпбелл.

Чтобы привлечь внимание к себе и заработать денег, супруги не гнушаются ничем. Они подогревали слухи о разводе, делились интимными подробностями жизни. Например, принц рассказал о первом сексуальном опыте. По его словам, это случилось с женщиной, которая была старше его на 19 лет. Знакомые Гарри не узнают его, говорят, что его поведение сильно изменилось.

«Я его не узнаю, потому что раньше он был нормальным человеком. <…> Тот Гарри никогда бы не согласился сделать подобное шоу», — рассказала бывшая девушка герцога Сассекского Кэтрин Оммани.

Парочка постоянно требует извинений от королевской семьи, но Букингемский дворец игнорирует скандальные публикации. Вместо этого монархия вычеркнула принца Гарри из сценария официальной части коронации Карла III в мае 2023 года. И теперь только Уильям преклонит колено и отдаст дань уважения новому королю Великобритании.