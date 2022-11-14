«Он понял, кто она такая»: разведется ли принц Гарри с Меган Маркл

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk; 5-tv.ru

Королевский эксперт предсказала развод принца Гарри и Меган Маркл. Смогут ли отношения Сассекских выдержать испытание на прочность или разрыв неминуем?

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл вновь дали поводы для сплетен. Известно, что в 2020-м после переезда из Букингемского дворца в Канаду, а затем США супругам пришлось пережить немало испытаний. То и дело ходили слухи о том, что пара якобы часто ссорится, а на днях королевский эксперт Колин Кэмпбелл и вовсе заявила, что Сассекские решили по-тихому развесить. Причем инициатором выступил Гарри.

«Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», — пояснила она.

73-летняя писательница прославилась биографией «Настоящая Диана» (1992), признанной лучшим жизнеописанием покойной принцессы, поэтому ее слова буквально всполошила весь интернет. По ее словам, внук Елизаветы II и Меган Маркл уже обратились к юристам для расторжения брака. Кроме того, пара якобы уже давно живет раздельно, а на публике они появляются лишь для того, чтобы избежать скандала.

«Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе», — уверила она, сославшись на инсайдерскую информацию.

Несмотря на заявления Кэмпбелл, Сассекские примут участие на торжественном мероприятии 6 декабря в США, где им вручат почетную премию в области борьбы за права человека.

На похоронах Елизаветы II Меган и Гарри также не скрывали друг к другу нежных чувств, за что в очередной раз удостоились критики чопорной аристократии. Британцы уверены, сыграть такое специально невозможно. Кроме того, пару вновь видели вместе в начале октября на концерте Джека Никсона в Калифорнии. На мероприятии они мило улыбались и пританцовывали.

Являются ли заявления Кэмпбелл лишь прогнозом или ей стала доступна какая-то конфиденциальная информация — остается догадываться. Известно лишь, что писательница не скрывает антипатии к строптивой американке, нежелающей подчиняться королевскому протоколу и, по ее мнению, сделавшей принца Гарри «подкаблучником».

Действительно ли в сказочным отношениям Сассекских произошел конец или это происки завистников? Вернутся ли они когда-нибудь в Букингемский дворец или останутся в США? Станет ли Меган снова сниматься в кино? Сможет ли Гарри построить успешную карьеру на чужбине? Имеют ли их дети шансы однажды стать наследниками короны?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для «Пятого канала» составила портрет личности принца Гарри и Меган Маркл, а также объяснила связь между чертами их лица и причинами их драматической судьбы.

Хищница Меган и однолюб Гарри

www.globallookpress.com / Christopher Neundorf

Принц Гарри всегда был любимцем публики и до брака с Меган Маркл считался самым завидным женихом, если не всего мира, то уж точно Великобритании.

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Его выбор супруги сразу вызвал бурную реакцию в Соединенном Королевстве, поскольку темнокожая и разведенная актриса не считалась выгодной партией наследника голубой крови.

Этот мезальянс вызвал недовольство членов Виндзорской династии. Даже герцог Эдинбургский в сердцах спросил пару, неужели у его потомков будет темная кожа. Как бы то ни было, королева Елизавета II благословила союз своего внука.

Ради любви к Гарри звезде «Форс-мажоров» пришлось пойти на жертвы — отказаться от карьеры, принять его веру и неукоснительно следовать протоколу. Вместе они занимались благотворительностью, ходили на официальные приемы и воспитывали сына Арчи.

Несмотря на усилия подружиться с родственниками супруга, Меган постоянно с 2018 по 2021 год находилась под прицелом критики. Тогда Гарри решил поддержать любимую, шокировав весь мир решением отказаться от титулов и покинуть Букингемский дворец. И теперь недавно родившаяся у пары малышка Лилибет, как и их старший ребенок, также не наследуют статус родителей, хотя Карл III пообещал дать им статус принца и принцессы.

«Принц Гарри и его супруга Меган. Я сейчас, наверное, скажу что-то очень страшное, но думаю, когда-то мои слова подтвердятся. Она поможет ему завязать карьеру с Королевством. Эта женщина — разрушитель для него, она его уничтожит. По-моему, она уже много для этого сделала», — заверила физиогномист Мифф.

Зачастую в адрес Меган Маркл звучат обвинения британцев в том, что она якобы манипулирует чувствами принца, играя на сходстве с его матерью Дианой. Еще при жизни принцесса Уэльская была белой вороной при Королевском дворе: регулярно нарушала протокол, ставила свои чувства выше долга, перетягивала на себя внимание прессы и в целом ощущала себя ближе к простым людям, нежели аристократии.

«Меган, она, конечно, произвела фурор. Изначально в Королевстве она первая темная женщина. Ее же очень долго не принимали из-за этого. Поэтому она до сих пор на генном уровне пытается всем что-то доказать», — объяснила эксперт.

С тех пор, как принц Гарри потерял мать в 12 лет, в его сердце осталась незаживающая рана. Он с детства был свидетелем страданий Дианы в браке с неверным отцом, поэтому всегда старался выступать ее защитником. Неудивительно, что провальные попытки Меган быть принятой Виндзорами вызвали у Гарри родственные чувства и желание оберегать ее также, как некогда свою мать.

«Женщины-разрушительницы, к которым можно отнести Меган Маркл, обладают характерным желобом — местом между носом и верхней губой. Такие личности могут не только разрушать других, но и себя, например, в каком-то возрасте увлечься экстремальным спортом, который им противопоказан», — прокомментировала специалист.

В то же время сама Меган также пережила в детстве развод родителей и не может назвать свои отношения с родственниками простыми. Отсюда и ее желание — не только доказывать свою любовь с помощью жертв, но и принимать их. Именно поэтому их союз настолько гармоничен.

«Меган уничтожит его карьеру, „лишит всех титулов“. Но жить вместе они будут долго и счастливо», — считает Мифф.

«Глаза-редьки» и выразительный желоб Меган

www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

Вряд ли внешность Меган Маркл ассоциируется с классическим типом роковой женщины, однако, как и в случае с ее покойной свекровью, в ней сильна тяга к разрушению. Причем это не столько выражено в ее намерении сделать окружающим плохо, а как раз наоборот — в желании дарить и получать любовь. Характерным признаком во внешности актрисы являются ее глаза.

«Глубоко посаженные и близко расположенные глаза, которые называют „глаза-редьки“, бывают как раз у женщин-хищниц, как Меган Маркл. Еще в них заметен огонек. Это говорит о ярко выраженной женской и сексуальной энергии», — указала физиогномист на взаимосвязь внешности и внутренних склонностей.

Герцогиня Сассекская отличается эмоциональностью, но не склонна действовать так же опрометчиво. Ее решения скорее спланированы, чем импульсивны. Соглашаясь на откровенное интервью, она понимала, что «сжигает мосты», хотя у нее был козырь, которого не было у Дианы — любовь и поддержка любимого принца. В противном случае она бы продолжала играть свою роль.

«По характеру она не истеричная и не тихая, а „себе на уме“. Меган может быть взбалмошной, но при этом отличается дальновидностью, хитростью и прозорливостью. Она не мудрая, как Кейт Миддлтон, но ее можно назвать самоуверенной. И за счет этого она получает желаемое», — утверждает эксперт.

Известно, что судьбоносная встреча Гарри и Меган состоялась в июле 2016 года благодаря общей подруге, аристократке Вайолет фон Вестенхольц. Именно ей пришла безумная идея выступить в роли феи-крестной — и устроить им свидание вслепую. И если Меган знала историю британской королевской семьи и всегда восхищалась принцессой Дианой, то Гарри до знакомства с будущей женой не смотрел ни один из ее фильмов.

Когда же их сказка стала былью — и новость о романе стала достоянием общественности, Меган Маркл призналась в интервью, что у нее не было цели выйти за принца. Да, она знала о рыжеволосом наследнике леди Ди, но единственный вопрос, который ее волновал: «Он хотя бы милый? Ведь если он не такой, все это не имеет никакого смысла».

Когда же ее подруги говорили, как ей повезло, Меган воспринимала все иначе. Девушка искренне считала, что тут выбирают оба. И свой голос считала определяющим.

«У Меган не только признаки успешного брака, но в принципе — лицо человека, который никогда не будет один. Не назвала бы ее вертихвосткой, но она умеет увлекать за собой мужчин. Причем она привлекательна не столько в сексуальном плане, сколько как девушка, на которой хотят жениться. Поэтому она может позволить себе выбирать партнеров из такого ранга, как ее супруг», — подчеркнула специалист.

Еще до встречи с наследником у Меган Маркл было несколько завидных поклонников, да и сама она успела после 7 лет брака развестись с первым мужем, продюсером Тревором Энгельсоном, потому что хотела больше путешествовать по миру. Так или иначе и эта ее мечта осуществилась: еще до свадьбы и благотворительных вечеров она часто путешествовала вместе с Гарри в разные точки мира от африканской Ботсваны до норвежского Тромсе.

Виски и лоб Гарри

www.globallookpress.com / Stephen Lock

После того как Сассекские отказались от привилегий королевского двора, в прессе появились слухи о разладе между супругами. Инсайдеры намекали, что принц жалеет, что их интервью пошатнуло здоровье Елизаветы II. Когда Меган родила дочку, родитель пожелал назвать ее Лилибет (детское прозвище королевы), чтобы «помириться» с бабушкой. И хотя королева не питала к внуку плохих чувств, «американскую принцессу» она увидеть не пожелала.

В то же время поклонники посчитали деятельность супругов в качестве продюсеров и филантропов весьма спорной, и скоро рейтинг популярности пары стал стремительно снижаться. Период переезда, который в сети иронично назвали «Мегзит», и правда стал испытанием на прочность отношений Сассекских, однако прогнозы о расставании пары так и остались беспочвенны.

По словам физиогномиста, Гарри унаследовал ту же склонность к зависимости от мнения женщин, что и его отец Чарльз. Как и его венценосный родитель, принц будет всю жизнь любить одну женщину. Об этом говорит граница роста волос в области височных впадин.

«Гарри — однолюб. Это можно понять, посмотрев на его лобную часть и ярко выраженные височные впадины. Вот он как раз такие мужчины любят своих женщин до безумия. За них точно можно выходить замуж. Он замечательный абсолютно», — прокомментировала Мифф.

В то же время эксперт выразила сомнение в том, что Гарри сможет добиться успеха вдали от родины, несмотря на природные задатки:

«Гарри может сделать хорошую политическую и юридическую карьеру, но ему так интересно со своей супругой, что он от всего откажется. Так что вряд ли его ждет головокружительный успех».

В то же время рыжие волосы Гарри указывают на отличные коммуникативные навыки и скрытые таланты.

«Гарри рыжий. Да, в Англии и Шотландии самый высокий процент рыжеволосых людей. Но он открытый, умеет дружить и веселиться. Не мстительный, а еще он щедрый», — добавила Мифф.

«Мегзит»: ни титулов, ни карьеры

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Что же касается совместных планов на будущее, то ни у Гарри, ни у Меган яркой карьеры не предвидится, считает эксперт.

«Не думаю, что после переезда в США Меган вернется в актерскую карьеру», — объяснила Мифф.

Несмотря на то, что Сассекские отказались от титулов, Гарри занимает шестое место в очереди на британский трон после своего отца Карла III, брата Уильяма и трех его детей от Кейт Миддлтон. Наследники Гарри официально считаются простолюдинами, но по крови Арчи и Лилибет могут быть следующими «запасными» претендентами. Однако вероятность эта крайне мала, считает физиогномист.

«Вряд ли Гарри когда-нибудь станет править Великобританией. Если бы у него была другая жена, например, как у его старшего брата Уильяма, то вполне возможно. А так — Гарри не хватает выдержанности. Он очень коммуникабельный и несколько развязный. В его лице нет каких-либо отпечатков правителя. Гарри не похож на своих дедушку и бабушку. Тем не менее, благодаря его жене у него и последние титулы могут отобрать», — подытожила Мифф.

Вполне возможно, что со временем отношения между братьями Уильямом и Гарри однажды станут теплее. Ведь поначалу даже ходили слухи об отказе Карла III допускать сына и невестку на прощание с покойной Елизаветой II, что впоследствии не подтвердилось.

Вряд ли родственники позволят Сассекским остаться без средств к существованию, однако теперь Гарри и Меган придется приложить больше усилий, чтобы вернуть к себе доверие и интерес публики. Несомненно одно — отношения пары станут крепче, а любовь — сильнее.