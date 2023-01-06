«Плацента в голове»: Лена Катина призналась в неожиданных проявлениях беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Лена Катина впервые рассказала, как переносит вторую беременность. Правда ли, что интересное положение певицы привело к ссорам с супругом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Вторую беременность Лена Катина, по собственному признанию, переживает иначе, чем первую. По словам артистки, из-за гормонов она стала более раздражительной и изменила гастрономические предпочтения. Почему муж бывшей солистки группы «Тату» боится становиться отцом и что мешает супругам переехать в семейный особняк, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«У меня это уже второй ребенок, поэтому в принципе мне готовиться не к чему, потому что уже точно знаю, чего ожидать, а Диме, конечно, волнительно», — комментирует ситуацию в семье певица.

Недавно 38-летняя Лена Катина вместе с мужем-миллионером появилась на дне рождения одного модного журнала. Звезда не стала прятать округлившийся живот под свободной одеждой, а выбрала черное облегающее платье с пикантным разрезом до бедра. Певица пожаловалась: вторая беременность дается ей нелегко. Она страдает от потери аппетита и токсикоза. Но когда недомогания проходят, Лена отрывается по полной.

«Когда мы смотрим вечером кино, я говорю: «Дима, я хочу шаурму!». Он такой: «Прям сейчас?»— откровенничает с журналистами знаменитость.

Настроение беременной артистки меняется так же часто, как и вкусовые предпочтения. Например, Катина может расплакаться от просмотра сериала.

Но чрезмерная сентиментальность зачастую сменяется приступами агрессии. Лена стала очень раздражительной. Чаще всего певица срывается, когда делает домашнюю работу с сыном. Да и мужу артистки Дмитрию Спиридонову все труднее угодить жене. Женщина часто ругает супруга за неумение экономить и до сих пор предъявляет претензии за слишком дорогой автомобиль, который он подарил ей на свадьбу.

«Я не отменяю того, что у нас скачут гормоны, мы капризничаем все. <…> А в основном, мне кажется, это наша женская манипуляция, это вот тот пиковый момент, когда мы можем сказать, что мы на Олимпе находимся, мы носим этого ребенка: «Иди, раб, отрабатывай!» — делится мнением певица Надя Ручка.

После женитьбы Дмитрий Спиридонов приобрел трехэтажный дом недалеко от Москвы. Сейчас в коттедже площадью почти 600 квадратных метров полным ходом идет ремонт. Семье осталось завершить отделку и купить мебель, но пара до сих пор не может договориться о будущем стиле интерьеров.

«Дмитрий высказал свои пожелания. После этого я решила, что больше лучше его пожелания не выслушивать, поэтому просто выбираю все сама. <…> Я беременная, у меня плацента в голове, мне можно!» — шутит Катина.

Несладко пришлось: сын Катиной проходит лечение с момента развода родителей

Пока Дмитрий стойко переносит капризы жены. Хотя признается, он уже боится, что ждет его дальше. Для 40-летнего миллионера ребенок от Катиной станет долгожданным первенцем. Мужчина волнуется, поэтому даже стал изучать специальную литературу по отцовству.

«Я… Как это? Старородящий по всем этим канонам, <…> и чувства непередаваемые, конечно, туда-сюда в разные стороны. А вдруг я плохой? А вдруг я хороший? И учишься, книжку начинаешь читать», — открыл секрет Спиридонов.

Муж во всем поддерживает беременную супругу. По мнению других звезд шоу-бизнеса, это очень важно в этот период.

«Очень важно, чтобы не только ты была готова к ребенку, но и муж или спутник, потому что он должен понимать, что наступит некий период, который нужно просто пережить», — поделилась Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова.

Поначалу бизнесмен планировал, что будет баловать ребенка дорогими подарками. Но Лена Катина остудила его пыл.

«(Твои методы воспитания. — Прим. ред.) — это завалить тонной игрушек и одежды, а ребенку-то нужны любовь и внимание, вот и все. <…> В магазин — только со мной!» — критикует супруга Катина.

Супруги еще не узнавали пол будущего малыша, но уже спорят по поводу женских и мужских имен. Спиридонов хочет сына, а Катина, напротив, мечтает о наследнице.

Лена надеется, что беременность пройдет гладко и уже в июле она подарит сыну Саше долгожданную младшую сестру или брата.

«У нас была смешная история, когда он говорит: «Мама, давай родим малыша». Я говорю: «Саш, понимаешь в чем проблема, для того чтобы родить малыша, у мамы должен появиться мужчина. <…> (А Саша говорит. — Прим. ред.). «Мам, давай завтра объявление напишем, что нам нужен мужчина для малыша», — смеется знаменитость.

Сейчас все семейство готовится к Новому году. Они закупают подарки и уже нарядили елку. А вот меню праздничного стола еще не продумывали, тут, вероятно, у супругов снова возникнут разногласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие подарки Лена Катина получала от своего мужа.