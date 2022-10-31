«Это самая выгодная жена в мире»: что дарит муж певице Лене Катиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила подробности семейной жизни экс-«татушки».

Экс-«татушка» Лена Катина откровенно рассказала о браке с Дмитрием Спиридоновым! Сколько детей планируют влюбленные? Почему они отказались от брачного договора? Правда ли, бизнесмен преподнес жене подарок за 29 миллионов рублей? И почему молодожены до сих пор не могут въехать в свой загородный особняк? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На самом деле Дима сам по себе сюрприз для меня. В принципе, в моей жизни с тех пор один большой сюрприз происходит», — рассказала артистка.

Этим летом певица Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Еще до свадьбы экс-«татушка» не уставала хвалиться щедростью избранника. Например, ее помолвочное кольцо с огромным бриллиантом обошлось ему в 13,5 миллиона рублей. А недавно артистка получила от мужа в подарок новую машину класса-люкс. Ее стоимость составила 29 миллионов!

«Она у меня хозяйственная очень. Ездит очень давно на одной машинке, которая мне очень не нравилась. Когда я увидел именно ту машину, а ее Лисичка зовут, мы ее так называем. Это прям ее машина, характер ее», — уточнил муж Лены Катиной.

Дмитрий Спиридонов жалуется: став женой, певица все неохотнее принимает его щедрые подарки. Теперь Катина все время призывает бизнесмена экономить и даже стала называть его транжирой!

«Это самая выгодная жена в мире. Я это понял после первого подарка — сумки одного очень люксового бренда. Так она ее не носит!» — поделился Дмитрий.

Катина парирует: она сторонник разумного потребления. Все расходы, по мнению певицы, должны быть четко спланированы! А Спиридонов, по ее словам, слишком импульсивен и несерьезно относится к деньгам.

«Она, конечно, не подарок, но что поделать. Нет, она подарок! В смысле четко жить по графику — я так не умею», — заявил супруг Катиной.

Дмитрий Спиридонов не хочет экономить на супруге. Ведь она оказалась для него единственной поддержкой и опорой в трудный момент. Уже несколько лет бизнесмен борется со страшной болезнью — раком щитовидной железы. Когда возлюбленные встретились, у предпринимателя как раз случился рецидив. Мужчина считает, что именно певица помогла ему победить недуг. Сейчас у него длительная ремиссия.

«Изначально я не ожидала предложения руки и сердца. Потом не ожидала машину, не ожидала вообще ничего из того, что сейчас происходит», — сказала Лена Катина.

Еще до свадьбы Дмитрий приобрел для любимой огромный трехэтажный особняк на Новой Риге. Планировал, что новоселье справят уже этим летом. Правда, переезд до сих пор не состоялся!

«У нас уже готов дизайн-проект согласованный. Главное, чтобы там было тепло, светло и уютно», — считает певица.

Супруги рассказали: интерьеры в их загородном доме будут выполнены в современном классическом стиле, с хрусталем и лепниной. А на участке они обязательно построят баню.

По документам владельцем нового особняка пока является лишь Дмитрий Спиридонов. Но мужчина признался: он настолько доверяет жене, что хоть сейчас готов отписать ей все имущество. Супруги даже не стали заключать брачный договор.

«Мы начали этим заниматься, а потом Дима почитал, почитал и говорит: „Ну его на фиг, давай не будем подписывать“. Я говорю: „Ну давай“. Отношения, которые не построены на доверии, они априори обречены», — рассказала Катина.

У других звезд есть свое мнение по этому вопросу.

«Я считаю так: он заработал — это его, я заработала — это мое. Не поспоришь тут», — высказалась певица Анита Цой.

«Я — за брачный договор, Каждый человек в жизни должен быть защищен», — думает певица Глюкоза.

Сейчас пара наслаждается общением друг с другом. Дмитрий окружил жену заботой и любовью. Выполняет все ее капризы.

Для обоих супругов этот брак стал вторым по счету. От первого замужества с музыкантом Сашо Кузмановичем певица растит сына Александра. Артистка признается: Дмитрий сразу же нашел контакт с наследником.

«Диму он слушается гораздо больше, чем меня», — считает Лена Катина.

«Да-да, как-то так получилось. То есть я авторитет, как старший брат, как старший друг», — рассказал муж певицы.

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Теперь Дмитрий Спиридонов мечтает о большой семье. Правда, Лена Катина не хочет становиться многодетной матерью.

«Она хочет одного и все. Я говорю, что надо пятерых, пока есть возможность», — уточнил Дмитрий.

Пара также не определилась, кого они хотя больше: девочку или мальчика.

«Учитывая, что у меня сын, я бы хотела девочку. А Дима хочет мальчика», — сказала певица.

«Я просто проживу на 20 лет меньше, потому что воспитывать девочку, мне кажется, сложнее, чем мальчика», — думает Спиридонов.

Впрочем, Дмитрий уверяет: он будет рад и дочери. Главное, чтобы ребенок был здоровым и появился на свет как можно скорее.