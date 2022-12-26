Официально замуж: кто и когда поведет Анастасию Волочкову под венец

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Свадебное торжество балерины уже запланировано. В каком наряде и с кем звезда обменяется брачными клятвами — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова официально выходит замуж. Когда и где состоится торжество балерины, чем занимается ее избранник и правда ли, что экс-прима искала жениха через брачное агентство — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В российском шоу-бизнесе обсуждают новость: 46-летняя Анастасия Волочкова впервые официально выходит замуж. О радостном событии селебрити сообщила в своем микроблоге, чем весьма удивила коллег. Ведь артистка не раз говорила, что любит разнообразие и не может быть с одним мужчиной.

«Она опять выходит замуж? Я уже запуталась, вот она все выходит и выходит замуж, а меня почему-то ни на одну свадьбу не пригласила», — посетовала певица Алена Кравец.

Балерина как всегда держала интригу, кольца, как и лицо жениха не показала. Зато опубликовала фото, где она позирует рядом с люксовой иномаркой. А затем Анастасия записала видео в салоне автомобиля.

«Меня просто мой любимый возит, мой любимый не разрешает мне ездить на Майбахе на моем белом», — поделилась звезда с поклонниками в социальной сети.

«У нее манера выкладывать фрагментарно мужчину — вот лодыжка моего мужчины, вот там нос моего мужчины, собери сам, называется, набор», — рассказала певица Наталья Краснова.

В эксклюзивном интервью балерина призналась, что ее новый избранник трудится в сфере пищевой промышленности. Он продает десерты без сахара. Зовут Дмитрий, родом из Чувашии, на три года младше Анастасии.

«Он высокий, красивые глаза, такой подтянутый», — описала возлюбленного Волочкова.

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Они заочно познакомились как бизнес-партнеры. Дмитрий стал спонсором ее благотворительных концертов. Спустя пару дней балерина пригласила его к себе домой. Но каково же было удивление артистки, когда бизнесмен пришел на встречу в образе Деда Мороза с посохом, с мешком подарков и одной белой розой. Уже на следующий день мужчина посетил спектакль Анастасии и при всех вручил ей торт в виде сахарных пуантов. А про цветы забыл. Балерина потребовала извинений от ухажера.

«Открывают дверь и мне заносят 11 огромных корзин, в каждой по 100 роз. Он говорит: «Теперь твоя душенька довольна?» — рассказала подробности звезда.

В тот же день они отправились в ближайший храм, где Дмитрий признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца.

«Он сказал: „А давай это будет наша помолвка?“. Вот так просто, и мы вдвоем тоже оказались в такой момент, когда в храме никого не было», — вспоминала Анастасия.

Коллеги по шоу-бизнесу к грядущей свадьбе балерины относятся скептически.

«Настя — это такой человек, который дойдет до алтаря, и еще раз дойдет до алтаря, и с другим еще дойдет до алтаря, со всеми Дедами Морозами, Санта Клаусами», — пошутила блогер Наталья Краснова.

Однако многие не верят балерине и считают, что она придумала историю со свадьбой, чтобы отомстить бывшему возлюбленному Сергею Кузнецову. В январе у них случился искрометный роман. Артистка за свой счет свозила ухажера на Мальдивы, оплатила все его расходы, а спустя два месяца они расстались. По версии мужчины, он сам ушел от Волочковой якобы из-за ее пристрастия к спиртному. И вот недавно он женился на обычной девушке. Хотя Анастасия всегда уверяла, ее невозможно забыть.

«У меня был Дима из Калуги и другие люди. Они все возвращаются, не могут потом выстроить личную жизнь, потому что сравнение уже вот на таком высоком уровне», — уверена Волочкова.

Профессиональная сваха из Екатеринбурга Елена Толкачева рассказала, что месяц назад к ней обратилась Волочкова и попросила найти мужа. Критерии звезда выставила следующие: нужен мужчина, который бы устраивал ее в постели и спонсировал все спектакли.

«С яхтами, самолетами олигарх под стать Анастасии, как она сказала. Я говорю: «Настя, как получается, что у вас запросы одни, а информация есть, что вы встречаетесь с массажистами, банщиками?» На что Анастасия сказала: «Я что, целка македонская, чтобы сидеть и ждать?!» — рассказала Толкачева.

Женщина успела подыскать клиентке несколько кандидатур, не олигархов, конечно, но с хорошим достатком. Но все они разбежались, когда услышали имя потенциальной невесты. Елена говорит, дело в скандальной репутации Анастасии.

«Один из них сказал: „Лена, если даже ты мне сегодня заплатишь, то я не пойду“. Вот с этого и начался конфликт с Настей. Когда напротив меня сидит пьяная женщина, курящая кальян и что-то говорящая моему мужу. А потом она кидает такую фразу, что от ее шпагата все мужчины в восторге, начинает из-под стола доставать ноги и перед моим мужем размахивать», — возмущалась сваха.

В ответ Анастасия Волочкова заявила, что ни в какое брачное агентство она не обращалась. Артистка рассказала, несколько недель назад она была на гастролях в Екатеринбурге. После выступления к ней в гримерку зашла та самая Елена, подарила гель для душа и странный амулет.

«Подарила сердечко, говорит, это от нашего брачного агентства вам сердечко, какие-то там написаны слова и надо его заговорить», — пояснила артистка.

Анастасия Волочкова говорит, заговоренный амулет почернел всего за сутки. Тогда она шутя позвонила Елене с претензией.

«Я позвонила этой тете и говорю: „Где клиенты?“ Когда я узнала дальше, оказывается, она типа моя сваха, за кого-то меня куда-то сватает. Я даже не читала, но когда мне сказали, у меня кроме истерики от смеха не было никакой реакции», — рассказала селебрити.

Балерина говорит, ей не нужна помощь, чтобы познакомится с мужчинами. И за личной жизнью бывших она не следит. Волочкова решила, что не будет реагировать на хейт. Лучше пригласит всех злопыхателей на свадьбу, которая, по уверениям артистки, состоится в Великом Устюге в конце января.