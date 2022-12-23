Потянуло на сладенькое: будет ли удачным брак Волочковой с кондитером

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

По мнению эксперта Марианны Абравитовой, балерина выходит замуж только потому, что устала быть сильной женщиной. Однако её шансы на успешный союз не так велики.

Анастасия Волочкова вновь удивила поклонников своими любовными перипетиями. Внезапно она объявила о свадьбе с кондитером Дмитрием. Торжество назначено на январь 2023 года. Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, обретет ли артистка настоящее счастье с новым избранником.

По мнению эксперта, Анастасия Волочкова решила вступить в брак только потому, что устала оставаться сильной женщиной, ей захотелось расслабиться и довериться настоящему мужчине.

«Именно в этом новом избраннике-кондитере она увидела это сильное плечо, потому что он ярко проявляется. Он делает подарки, занимается благотворительностью. Кстати говоря, его таро описывают как человека, который делает это искренне», — уточнила таролог.

При этом Марианна Абравитова считает, что отношения пары достаточно искренние. Но все-таки этот союз не просуществует долго.

«Несмотря на все то, что демонстрирует сейчас новый избранник, нет такого, что это реально мужчина ее мечты. Может быть он кажется таким или хочет даже быть таким, но жить с ним долго Анастасия не сможет. Ее постигнет такое же разочарование, как и со всеми предыдущими поклонниками», — сказала эксперт.

Предстоящая свадьба может стать первой для примы Большого театра. Несмотря на бурные романы и большое количество поклонников, Анастасия Волочкова еще ни разу не была замужем. Ранее 5-tv.ru писал, что балерина и кондитер готовы устроить масштабное торжество с оленями и санями. Однако некоторых поклонников удивили недавние заявления Волочковой о том, что ее не интересует штамп в паспорте.