Кролик выбрал подопечных: гороскоп здоровья на 2023 год для всех знаков зодиака

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Гороскоп здоровья советует обратить внимание на хронические болезни и не откладывать их лечение в дальний ящик.

Состояние здоровья в Новом 2023 году будет в зоне особого внимания у всех знаков зодиака. Звезды советуют укреплять иммунитет и уделить внимание хроническим, запущенным болезням.

Какие внутренние органы и системы окажутся наиболее уязвимыми? Когда стоит проявить бдительность и прислушаться к «тревожным звоночкам» от своего тела в 2023 году, в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Татьяна Бережная.

Татьяна Бережная

Астролог





5-tv.ruПохвастаться здоровьем и богатырской силой в 2023 году, согласно гороскопу, смогут Львы, Тельцы и Рыбы. Представителям знака зодиака следует уделять внимание профилактике и не переутомляться на работе. А вот Стрельцам, Овнам, Ракам и Весам нужно более внимательно относиться к здоровью, и не пренебрегать посещением врачей при появлении первых симптомов недомогания.

Овен





Овны склонны к самообману. На почве нежелания замечать реальные проблемы в 2023-м у них могут возникнуть проблемы с ментальным здоровьем: галлюцинации и депрессивное состояние. Если вовремя не справиться с ситуацией, можно запустить заболевание. При первых симптомах психологического расстройства следует обратиться к врачу.

Большой гороскоп для Овнов на 2023 год читайте тут >>

Телец

5-tv.ru

Тельцы должны быть готовы духовно и морально к испытаниям в новом году. События, которые произойдут в 2023-м, кардинально изменят жизнь подопечных сил земли. Консервативному знаку зодиака будет нелегко принять очередные вызовы. Но беспокоиться не следует. Излишняя острота восприятия и духовная слабость заставят их постоянно ощущать тревогу. Чтобы сбалансировать внутреннее состояние, Тельцам рекомендуется в год Кролика изучать процессы подсознания, овладеть медитативными практиками.

Большой гороскоп для Тельцов на 2023 год читайте тут >>

Близнецы

5-tv.ru

В новом 2023 году Близнецы, согласно гороскопу, лицом к лицу столкнутся с проблемами, касающимися ментального здоровья. Не стоит запускать ситуацию. Важно вовремя разобраться в ситуации. Если самостоятельно это сделать не получается, то лучше обратиться к психологу.

Если представители знака зодиака имеют слабую энергетику, то не исключено, что они могут попасть под магическое воздействие со стороны завистников и недоброжелателей, что негативным образом отразится на их самочувствии. За решением проблемы Близнецы обратятся к магам и экстрасенсам. Но при выборе специалиста следует тщательно проверять человека, так как в год Кролика возрастет риск попасть под действие гипноза, что придется на руку злоумышленникам.

Стоит также провести полную диагностику организма, так как у Близнецов могут появиться заболевания, для лечения которых потребуется хирургическое вмешательство.

Большой гороскоп для Близнецов на 2023 год читайте тут >>

Рак

5-tv.ru

У Раков в 2023-м возрастет риск получения травм и повреждений. Им надо проявлять внимательность и осторожность, особенно при занятии экстремальными видами спорта.

Личная жизнь Раков будет бить ключом в 2023 году, что тоже наложит отпечаток на состояние здоровья. Некоторые представители знака зодиака получат наконец новость о долгожданной беременности.

Большой гороскоп для Раков на 2023 год читайте тут >>

Лев

5-tv.ru

Львы в новом году станут невыносимыми ипохондриками. Любое малейшее недомогание будет вызывать у них серьезное беспокойство. Но не стоит сразу лезть в интернет и выискивать смертельные заболевания, а потом закатывать истерики близким. Львы известны своей склонностью преувеличивать опасения по поводу состояния здоровья, но их истеричность в 2023-м способна оттолкнуть дорогих их сердцам людей. Планеты же говорят, что на самом деле у Львов здоровье окажется вне опасности и их переживания будут беспочвенными. Чтобы убедиться в этом, стоит пройти комплексную диагностику и получить заключение врача.

Большой гороскоп для Львов на 2023 год читайте тут >>

Дева

5-tv.ru

Девам придется в 2023-м отказаться от некоторых удовольствий и изменить отношение к питанию, так как в зоне повышенного внимания окажется желудочно-кишечный тракт.

На самочувствие земного знака зодиака окажут влияние их психологические переживания. Чтобы нормализовать ситуацию, следует больше отдыхать, соблюдать режим дня и не зацикливаться на проблемах. Последнее, вероятно, будет даваться им с трудом, но это необходимо, чтобы не запустить имеющиеся заболевания.

Большой гороскоп для Дев на 2023 год читайте тут >>

Весы

5-tv.ru

Вызывать беспокойство у Весов будет тяжелое душевное состояние. Подавленность и психологические травмы могут привести к серьезным расстройствам здоровья. Чтобы наладить внутреннюю гармонию, нужно поменьше рефлексировать. Представители знака зодиака с трудом отпускают прошлое и каждую ночь перед тем, как лечь спать, обязательно вспоминают неудачные моменты. Но сейчас им необходимо примириться с собственным характером и забыть, как десять лет назад совершили какую-то ошибку или сказали глупость в разговоре с другом. Такие беспочвенные переживания способны вызвать психологические расстройства.

Весам следует избегать ситуаций, в которых риску может быть подвержено их здоровье. Экстрим — не их стихия. Таким образом они не покажут себя с положительной стороны, а привлекут несчастья.

Если у Весов есть проблемы со здоровьем, то лучше не ждать осложнений, а сразу идти в больницу. Чтобы убедиться в диагнозе, стоит пройти несколько врачей. Это снизит риск возникновения врачебной ошибки.

Большой гороскоп для Весов на 2023 год читайте тут >>

Скорпион

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Для нормализации здоровья Скорпионам нужно начать следить за питанием. В новом году важно усмирить внутреннего чревоугодника и перестать заедать стресс жирным и сладким. Злоупотребление вредными продуктами приведет к развитию язвенной болезни. Отказавшись от излишеств, Скорпионы смогут открыть новый для себя гастрономический мир, так как они еще не знают, насколько вкусными и разнообразными бывают диетические блюда. Ближе к лету Скорпионам стоит отправиться на отдых.

Большой гороскоп для Скорпионов на 2023 год читайте тут >>

Стрелец

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В течение 2023 года состояние здоровья Стрельцов не будет стабильным. Вероятно, проявятся заболевания, которые потребуют ультрасовременного лечения. Не следует бояться обращаться за помощью к разным специалистам, чтобы установить точную причину беспокойства. Для профилактики заболеваний представителям знака зодиака важно прибегать к массажу и другим расслабляющим процедурам.

Следует ответственно относиться к питанию и избегать переутомления на работе, так как переедание и стресс повлекут за собой неприятные последствия для здоровья.

Большой гороскоп для Стрельцов на 2023 год читайте тут >>

Козерог

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Несмотря на то, что в 2023-м начнет доминировать спокойная женская энергия инь, Козероги не смогут остановить свой пылкий потенциал и будут напряженно работать, чтобы достичь успеха. Однако жажда финансового благополучия приведет к выгоранию и апатии, что способно вызвать психологические проблемы. Выход из депрессии потребует огромных сил и средств. Представителям знака зодиака важно не забывать о собственных увлечениях и находить время для семьи. Тогда они добьются успеха на всех фронтах и смогут избежать неприятностей со здоровьем.

Большой гороскоп для Козерогов на 2023 год читайте тут >>

Водолей

5-tv.ru

В новом 2023 году Водолеи испытают состояние подавленности и ухудшения самочувствия, поэтому им важно прислушиваться к организму и не пренебрегать приемом лекарств и проходить назначенные специалистом процедуры, особенно если у знака зодиака имеются хронические заболевания. Период обострения пройдет быстро.

Водолеям, вероятно, в 2023-м захочется испытать новые ощущения. Гороскоп предостерегает: молодым представителям нужно не попасть под влияние со стороны окружающих людей и не попасть удочку на их увлекательных историй о психоделических практиках и запрещенных веществах. Такие способы проведения досуга сильно ударят по здоровью. Последствия будут серьезными, вплоть до летального исхода. В новом году Водолеям следует полностью отказаться от вредных привычек и начать принимать собственные решения относительно своей жизни.

Большой гороскоп для Водолеев на 2023 год читайте тут >>

Рыбы

5-tv.ru

Рыбы в новом году должны держать руку на пульсе. Особенно внимательно стоит относиться к проблемам, связанным с эндокринной системой. Также не стоит переутомляться и уходить с головой в работу. Постоянный стресс и нарушенный режим дня неблагоприятно отразятся на их психологическом состоянии.

Если Рыбы давно состоят в отношения, то гороскоп советует задуматься о рождении детей. Символ 2023-го — Черный Водяной Кролик — поможет не только наладить отношения с партнером, но и избавиться от проблем, связанных с репродуктивной системой, что поспособствует долгожданному наступлению беременности.

Большой гороскоп для Рыб на 2023 год читайте тут >>

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе важно следить за нервной системой. Скрытые переживания, постоянное внутреннее напряжение, вызванное сдерживанием эмоций, охлаждением чувств, может сильно «ударить» по нервам. Также в зоне риска в начале года будет кровеносная система и пищеварительный тракт.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

С 1 по 20 февраля есть риск появления боли и дискомфорта в ступнях. Также может остро стать вопрос о необходимости сдать кровь на анализы и проверить лимфатическую систему. Заядлым труженикам звезды советуют обратить внимание на коленные суставы.

В период с 20 февраля по 16 марта вероятны травмы, ушибы головы. Поэтому косметические процедуры, например, татуаж желательно перенести на другое время.

Гороскоп здоровья на март 2023

С середины марта, начиная с 17 марта и вплоть до 10 апреля, берегите ЛОР-органы.

«В этот период легко надорвать горло, вероятно, проявятся заболевания ушей, шеи, миндалин, пострадают голосовые связки. Также рекомендую проверить щитовидную железу», — подсказывает астролог.

Гороскоп здоровья на апрель 2023

Дни с 11 апреля и до 7 мая включительно потребуют пристального внимания к дыхательной системе. Бронхи и легкие будут наиболее уязвимыми, что может вызвать затрудненное дыхание. Татьяна Бережная рекомендует поберечь и ключично-плечевой сустав. Есть риск получения травмы.

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Гороскоп здоровья на май 2023

Последний месяц весны, начиная с 8 мая и до 5 июня, запомнится проблемами с желудочно-кишечным трактом. У женщин могут обостриться гинекологические заболевания.

«Для этого периода характерно несварение желудка, переедание, тошнота. А также уплотнение грудных желез, проблемы при менструации, тяжелый ПМС», — пояснила эксперт.

Гороскоп здоровья на июнь, июль, август, сентябрь 2023

С 6 июня по 8 октября уязвимыми окажутся сердечно-сосудистая и нервная система.

Вероятны такие симптомы, как учащение сердцебиения, аритмия, тахикардия, спазмы сердца, обмороки. Вероятно обострение запущенных болезней почек и репродуктивной системы.

Гороскоп здоровья на октябрь и ноябрь 2023

Последние осенние месяцы с 9 октября и вплоть до 4 декабря грозят проблемами с кишечником. Причина кроется в активизации дурных привычек в еде. Очень вероятно кишечное расстройство, например, как результат неправильной диеты. Не исключены сложности с тонким кишечником.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Сфера интимного здоровья может выйти на первый план с 5 по 31 декабря. Звезды предостерегают, что в этот период может возникнуть вопрос, связанный с сексуальностью, повышением или, наоборот, понижением либидо.

«Заявить» о себе может необходимость отмены или замены гормональных препаратов, противозачаточных средств. Могут возникнуть жалобы на дискомфорт в мочеполовых органах. Астролог рекомендует пройти диагностику репродуктивной системы. Время первого зимнего месяца будет удачным для посещения врачей.

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