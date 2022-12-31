Удача отвернется от трех знаков: финансовый гороскоп на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Символ нового 2023 года одарит денежной удачей многих, однако не каждому знаку зодиаку выпадет шанс преумножить свое состояние.

Новый 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Благодаря его покровительству, это время будет продуктивным и прибыльным. Кролик не любит конфликтов, поэтому миролюбивый символ принесет с собой денежные поступления и укажет, как добиться финансовой стабильности.

Стоит ли вкладываться в развитие бизнеса или, наоборот, продолжить копить сбережения? Что обещают звезды в финансовом плане, какие месяцы 2023 года станут наиболее успешными для получения прибыли для всех знаков зодиака в беседе с Пятым каналом эксклюзивно рассказала астролог Татьяна Бережная.

Татьяна Бережная

Астролог

Каким знакам зодиака новый 2023 год принесет удачу в финансовых делах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stocktake; 5-tv.ru

В год Кролика многие смогут понять, как развить карьеру, получить долгожданное повышение по службе и увеличить доход. Глобальные карьерные изменения в позитивную сторону, согласно гороскопу, ждет Раков, Овнов, Тельцов, Близнецов, Козерогов и Рыб. Им 2023-й принесет признание в сфере карьеры и откроет новые перспективы для саморазвития.

Названы три знака зодиака, которым 2023 год Кролика принесет удачу в деньгах

Триумфальным в финансовом плане год Кролика окажется для Рыб. Они смогут накопить желаемую сумму и порадовать себя и близких крупными приобретениями. Время будет также благоприятно для Тельцов, Близнецов и Дев. Они смогут найти новые источники или вложить средства в прибыльное дело, что позволить приумножить доход.

Каким знакам зодиака новый 2023 год принесет финансовые трудности

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Тяжелым в финансовом плане 2023 год окажется для Львов и Скорпионов. Их желание пустить пыль в глаза окружающим и фатальные ошибки при планировании бюджета не позволят им откладывать деньги. Отсутствие подушки безопасности приведет к печальным последствиям. Вероятно, представители знаков зодиака испытают материальные затруднения в связи со сменой работы. Львам и Скорпионам стоит ограничить траты. Поборов расточительность, они смогут улучшить положение дел.

В карьерных устремлениях Фортуна отвернется от Стрельцов и Водолеев. Подопечные огненной стихии из-за своего взрывного характера могут подорвать их авторитет на работе. Скандалы с руководством и коллегами заставят их сменить работу. У воздушного знака зодиака ситуация будет кардинально противоположной. Мягкотелые и привыкшие плыть по течению Водолеи должны изменить подход к жизни. Только так они смогут обрести финансовую стабильность.

Овен

Фото, видео: 5-tv.ru

В новом 2023 году у Овнов усилится тяга к творчеству и появятся возможности для самореализации в творческой сфере. Расширение деятельности произойдет, благодаря подписанию важных бумаг и появлению новых контактов, а также друзьям и связям за рубежом. Оптимизм и радушие, характерные для огненного знака зодиака, позволят расширить поле их профессиональной деятельности и открыть большие перспективы. Важно только не стесняться и явить миру свой творческий потенциал.

Благодаря своим талантам, Овны смогут найти новые источники дохода и изменить финансовое благосостояние своей семьи. Однако смена видов деятельности приведет к материальной нестабильности. Ситуация в денежной сфере будет постоянно меняться и из-за того, что представители знака зодиака склонны к необдуманным покупкам.

Расточительность не позволит рожденным под покровительством огненной стихии создать устойчивый фундамент для очередных начинаний. Гороскоп предостерегает, что Овнам не стоит сорить деньгами, лучше вложить средства в создание собственного бизнеса. Кролик в свой год благоприятно отнесется к развитию своего семейного дела. Все юридические и бюрократические вопросы в это время решатся с легкостью.

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Телец

Фото, видео: 5-tv.ru

У Тельцов в год Кролика начнется новый период в жизни. 2023-й окажется богат на неожиданные события и судьбоносные встречи. На действия знака зодиака сильно повлияют внешние обстоятельства и окружающие люди. Сами Тельцы почувствуют, что не властны над ситуацией. В такие моменты на помощь всегда придут родные и близкие. Однако стоит тщательно присмотреться к окружению и прекратить общение с теми, кто строит против них козни, иначе существует риск быть втянутыми в интриги и рискованные авантюры, которые не будут иметь позитивный эффект.

Изменения в карьере так или иначе будут связанны с заграничными делами. Возможно, рожденным под властью стихии земли предстоит зарубежная командировка или поездка в другой город. Там Тельцы начнут активно искать деловых партнеров и единомышленников, что им с успехом удастся сделать.

Новый 2023 год станет для представителей знака зодиака судьбоносным. Именно в это время определятся цели Тельцов, которым он будет следовать в ближайшие несколько лет. Вероятно, им предстоит пройти переобучение или стажировку. Год благоприятен для литературной и издательской деятельности. Также Тельцам стоит рассмотреть возможность работы в благотворительной организации или самим стать меценатами.

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Близнецы

Фото, видео: 5-tv.ru

Близнецов в новом 2023 году закружит вдохновение. Задуманное будет реализовываться, благодаря их творческому потенциалу и неординарным решениям. Важно четко наметить цели и неотступно следовать им. Согласно гороскопу, развитая интуиция поможет представителям знака зодиака увидеть перспективы для будущего карьерного роста и достичь их.

В год Кролика Близнецы окажутся на пике популярности, особенно если они занимаются творческой деятельностью. Но при этом важно помнить, что для реализации планов придется постараться. Перед тем как начать реализовывать планы, нужно тщательно подготовиться и выбрать правильную стратегию.

В жизни рожденных под покровительством воздушной стихии появится множество новых людей. Близнецы не только смогут организовать вокруг себя творческую и дружескую атмосферу, но и обрести поклонников и единомышленников. Удачные знакомства увеличат прибыль или позволят получить средства на реализацию собственных проектов.

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Рак

Фото, видео: 5-tv.ru

Многие начинания Раков в 2023-м увенчаются успехом. Везти знаку зодиака будет не только в сфере карьеры, но и учебе. Рожденные под покровительством стихии воды смогут с легкостью поступить в вуз мечты. На профессиональном поприще Раков ждет продвижение по карьерной лестнице и выгодные предложения. Руководство одобрит все замыслы Раков и поможет в их реализации. Благоприятными сферами деятельности для них станут: общественная, политическая и, конечно, творческая. Благодаря своему подходу, они смогут достичь высот. Вероятно, Ракам придется побороться за место под солнцем и внедрять новые идеи в свою профессиональную сферу.

Головокружительные перспективы могут позволить обычно экономным представителям знака зодиака начать тратить деньги на ненужные вещи. Подобная расточительность выйдет Ракам боком. Подопечным стихии воды придется пересмотреть отношение к тратам и начать контролировать собственный бюджет.

Финансовое благополучие Раков зависит от упорства, трудолюбия и способности. Все это поможет представителям знака зодиака накопить достаточную сумму, чтобы позволить себе отправиться в путешествие. Представители знака зодиака давно никуда не выбирались, поэтому в 2023-м почувствуют тягу к путешествиям. Вероятно, в качестве направления рожденные под властью водной стихии изберут морской круиз, ведь они так давно мечтали услышать шум волн.

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Лев

Фото, видео: 5-tv.ru

Львы в новом 2023 году продолжат переживать этап полной трансформации. Глобальные изменения отразятся на карьере представителей знака зодиака, а следовательно и на их финансах. Профессиональные перспективы знаков зодиака зависят от действий их самих, но все перемены в этот период будут глобальными. Это может быть смена работы или изменение в должности, но вероятны и другие изменения, например, обретение новой профессии или изменение карьерных интересов и устремлений. Успех ко Львам придет неожиданно, но не следует спешить, потому что неудачи могут нагрянуть так же внезапно.

Львы по натуре своей довольно своевольные люди, но в новом году их свобода окажется под угрозой. В течение 2023-го многие изменения в их жизни начнут происходить не по их воле. Судьба станет играть с ними с грозными кошками. Чтобы изменения были позитивными, Львы должны быть готовы в любую минуту предложить креативную идею и воспользоваться моментом в собственных интересах.

В финансовой сфере Львы проявят невиданную хищность и начнут продумывать хитроумные финансовые операции. Они захотят поживиться чужими деньгами, но гороскоп предостерегает от такого поведения. Судьба жестоко накажет представителей знака зодиака и пошлет на их головы проблемы с деловыми партнерами, доверие которых подопечные огненной стихии пытались обмануть. Также планеты предостерегают от использования запрещенных методов: шантажа, взяточничества, подхалимажа, фиктивных сделок. Такие махинации сразу подвергнутся разоблачению и приведут к неприятным разборкам. Львам лучше заняться теми видами деятельности, благодаря которым они смогут проявить позитивные стороны своего характера. Возможно, им нужно посвятить себя меценатству или филантропии.

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Дева

Фото, видео: 5-tv.ru

Девам планеты предсказывают внезапный отъезд за границу или в другой город с целью улучшения социального положения. Контакты с иностранцами, знакомства, установление связей с зарубежными партнерами приведут к грандиозным карьерным изменениям. В 2023-м представителям знака зодиака желательно обращать внимание на интеллектуальные виды деятельности и постараться разобраться в вопросах, связанных с современной наукой и техникой.

В затруднительных финансовых ситуациях Дев поддержат близкие люди. Однако не стоит садиться на шею и стараться жить за чужой счет. Согласно гороскопу, зависимое положение приведет к неприятным последствиям. Возможны громкие ссоры, дележка имущества и разрыв отношений.

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Весы

Фото, видео: 5-tv.ru

Весам год Кролика обещает расширение круга партнеров, получение выгодных, интересных предложений в сфере карьеры. Планеты станут способствовать посреднической деятельности, а также любой консультативной практике. В январе представители знака зодиака смогут заручиться поддержкой со стороны влиятельных лиц. Это будет не просто богатый покровитель, а надежный друг, у которого есть не только средства, но и интересные идеи.

Вероятно, Весы в начале 2023-го пересмотрят взгляды на сферу деятельности, что они сейчас ведут. Кролик — тот символ, что помогает открыть в себе новые грани. Вот и рожденным под покровительством стихии воздуха придется посмотреть на себя с новой стороны. Весов может внезапно потянуть к актерскому мастерству, политической карьере или педагогике. В этих сферах представителей знака зодиака ожидает колоссальный успех. Стоит лишь найти мастера, что даст ценные советы для развития талантов.

У Весов большие надежды на 2023-й. Они поставили перед собой невероятные финансовые цели. Но чтобы накопить нужную сумму, им придется приложить усердие, а не ждать, пока деньги упадут с неба. Вероятно, при заключении сделок и решении имущественных вопросов у подопечных воздушной стихии возникнут сложности, но отчаиваться не стоит. Целеустремленность позволит им уладить спорные моменты. Представителям знака зодиака также стоит избавиться от привычки долго раздумывать перед принятием важного решения. Мыслительный процесс и выявление рисков — это хорошо, но за период паузы удача может уплыть из рук.

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Скорпион

Фото, видео: 5-tv.ru

Чтобы добиться успеха в новом 2023 году, Скорпионы должны проявить свои сильные стороны в личном и деловом общении. Напористость, способность уговаривать, убеждать — все это позволит им достичь желаемого результата. Вероятно, подопечным стихии воды придется сделать выбор в профессиональной сфере. Судьба предоставит им возможность решить, в какой сфере они хотят развиваться. Активность коммуникабельность и креативность помогут им добиться успехов в делах.

Планеты говорят, что фронт работы у Скорпионов в новом году увеличится. Возможно, им предстоит совмещать несколько должностей или их обязанности внезапно расширятся. Однако рожденным под властью стихии воды с легкостью удастся со всем справиться, если они перестанут сорить деньгами. Трудности в финансовой сфере принесут расточительность и неправильные вложения. Скорпионам стоит больше средств вкладывать в благополучие семьи, а не растрачивать доходы на собственные прихоти. Вероятно, в квартире уже давно просится ремонт или на даче нужно поставить новую теплицу, чтобы летом вся семья могла наслаждаться урожаем. Подобные вложения принесут положительный эффект.

Сложностей следует ожидать в имущественных и жилищных вопросах. Проблемы могут возникнуть с пропиской, гражданством, арендой, покупкой и продажей жилья. Гороскоп рекомендует отложить в дальний ящик вопросы, связанные с недвижимостью, так как они не приносут прибыль.

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Стрелец

Фото, видео: 5-tv.ru

Стрельцов в новом 2023 года ожидает выяснение отношений с начальством и другими людьми, имеющими более высокий социальный статус. Конфликты, судя по гороскопу, приведут к полному разрыву деловых связей, невозможности заключить нужные договоренности или задержкам в оформлении документов. Позиция предостерегает от занятий публицистической, литературной и интеллектуальной деятельностью. Стрельцам придется искать другие сферы, чтобы реализовать творческий потенциал.

Представителям знака зодиака придется проявить напористость, чтобы достичь материального достатка. Иногда рожденным под покровительством стихии огня нужно будет действовать наперекор интересам других людей, пренебрегать здравым смыслом и рисковать. Но все это приведет к благоприятным изменениям в материальном благосостоянии. Вероятно, Стрельцы смогут накопить желаемую сумму, но под слиянием своего огненного характера они столь же быстро ее потратят на ненужные мелочи. Стоит внимательнее относиться к тратам.

Успех будет сопутствовать Стрельцам и в рискованных финансовых операциях, но деньги, полученные легким путем, не принесут счастья. Средства уйдут так же быстро, как и пришли. Год благоприятен для вложения капитала в финансовые проекты, поэтому лучше вкладывать доходы во что-то серьезное: недвижимость или бизнес.

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Козерог

Фото, видео: 5-tv.ru

Судьба в новом 2023 году предоставит Козерогам возможность полностью изменить свою жизнь. Огромное желание, активность и инициативность помогут им добиться желаемого. Представители знака зодиака все время будут полны энергией и найдут силы одержать верх над противниками и обстоятельствами.

В 2023-м Козероги почувствуют тягу к творчеству, сочинительству и актерской игре. Возможно, им даже удастся открыть в себе новый талант. Не следует зарывать способности в землю, важно записаться на профильные курсы и пройти обучение, чтобы стать мастером своего дела. Новое увлечение станет приносить доход.

Упрочить финансовое положения рожденные под покровительством земной стихии смогут за счет экономии и отказа от развлечений, способных принести всего лишь мимолетное увлечение. Если средств Козерогам будет не хватать, то они могут рассчитывать на помощь близких, получение кредита или ипотеки. В конце года наступит благоприятное время для приобретения недвижимости.

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Водолей

Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеи, согласно гороскопу, будут вынужденно ограничены в своих действиях. В порыве эмоций они воспримут это как невезение и крах планов. Но отчаиваться и замыкаться в себе рано, следует пересмотреть цели и планы на будущее. Возможно, их желания значительно превосходят возможности. Представителям знака зодиака нужно взять паузу и подумать, какими способами они смогут получить задуманное.

Также, вероятно, Водолеи заблуждаются относительно своего материального положения. Их доходы могут позволить им улучшить качества жизни, просто они не умеют справляться с собственными страстями и убержаться от лишних покупок. Подопечные стихии воздуха предрасположены к финансовой беспечности, так как им кажется, что деньги идут к ним в руки сами собой без особых усилий. Они никогда всерьез не задумывались о денежных делах. Ветренное отношение к финансам приведет к потерям. Важно следить за бюджетом и воздерживаться от ненужных приобретений.

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Рыбы

Фото, видео: 5-tv.ru

Для Рыб новый год станет временем обращения к прогрессивной мысли человечества, они готовы впитать все новые идеи лучших умов. В 2023-м они будут много учиться, что пойдет на пользу их карьере. Рыбы начнут ощущать творческий подъем, вдохновение и прилив сил, что поможет воплотить все оригинальных идей, которые они долго обдумывали. Расположение планет, по словам астролога, станет способствовать научным открытиям и социальным исследованиям. Представителей знака зодиака, чья жизнь связана с этими сферами, ждет невероятный успех.

Рыбы проявят несвойственную им напористость, чтобы реализовать все планы и проекты. Если у них возникнут трудности в этой сфере, то на помощь всегда придут друзья. Важно только не стесняться и попросить их об этом. Новый 2023 год очень важен для Рыб, так как те события, которые будут произойдут в это время, приблизят к главной цели их жизни.

Произойдет активизация материальной стороны жизни Рыб. 2023-й сулит увеличение заработка, расширение экономической деятельности, заботы об обеспечении себя денежными ресурсами. Есть указания на крупные покупки, приобретения, также траты на юридические услуги, благотворительность, издание своих работ и здоровье.

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