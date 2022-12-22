Навести красоту и разбогатеть: когда делать денежную стрижку в январе 2023

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Чтобы привлечь финансовую удачу в первом месяце Нового года, в лунном календаре есть три подходящих дня для денежной стрижки.

Заручиться благосклонностью Вселенной поможет стрижка волос в определенные дни по лунному календарю. В зависимости от расположения Луны в январе 2023 можно привлечь удачу, финансовую стабильность и усилить внешнюю привлекательность. Однако стрижка волос в неблагоприятные даты способна оказать негативное влияние и навредить жизненной силе человека. Поэтому важно успеть посетить салон красоты и подстричься в благоприятные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлого негативного опыта.

Какое время подходит для кардинального обновления прически в январе, и когда визит к парикмахеру лучше отложить — в беседе с 5-tv.ru пояснила эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Для подборки дат она использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, специалист обращается к лунному календарю, а чтобы определить положительный или отрицательный аспект энергий, она прибегает к древнекитайской системы Цзы Пин БаЦзы.

Елена Егорова

Астролог

Самые благоприятные даты для стрижек в январе 2023

Вторая половина месяца, согласно лунному календарю, — наиболее подходящий момент время для смены имиджа, смелых окрашиваний или неожиданных перемен во внешности. Звезды не благоволят к подобным преображениям в начале зимы по ряду причин.

«Новые стрижки я не рекомендую делать до 20 января. Кардинально менять имидж, перекрашиваться в другой цвет, делать новую прическу раньше не стоит, потому что в этот период на нас на всех будет оказывать влияние ретроградный Меркурий. Как известно, ничего нового в этот период лучше не начинать, иначе результат вам может не понравиться», — посоветовала эксперт.

Астролог также напоминает, что волосы являются источником жизненной силы человека. Поэтому любое воздействие на них напрямую влияет на биоэнергетику. Действовать лучше со знанием дела и с пользой для себя.

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Благоприятные дни для стимуляции роста волос в январе 2023

Укрепить здоровье волос, улучшить качество и густоту локонов можно при помощи стрижки, проведенной в специальные дни. В январе астролог советует отметить в деловом календаре три подходящие даты, так как этот период совпадает с растущей Луной.

«Для роста волос я рекомендую использовать следующие даты января: 2, 4, 9 января. В этот период можно делать свою обычную стрижку, подровнять кончики волос, обновить уже имеющуюся прическу, не делая что-то кардинально новое. Если вы хотите, чтобы рост, густота и качество волос усилились, то лучше стричься именно в эти дни», — отметила Елена Егорова.

Благоприятные дни для сохранения формы прически в январе 2023

Тем, кто стремится сохранить форму и стиль уже имеющейся прически астролог подсказывает воспользоваться датами: 11, 12, 23 и 24 января. Стрижка волос будет способствовать сохранению привычного образа на долгое время.

Стрижка волос будет способствовать сохранению привычного образа на долгое время.

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Благоприятные дни для удачной стрижки в январе 2023

Заручиться благосклонностью фортуны можно 15, 16, 27 и 28 января. Стрижка волос в это время будет особенно благотворной, так как оно содержит энергию с индикатором успеха.

По словам астролога Егоровой, это будет способствовать успешным начинаниям.

Подходящие дни для замедления роста волос в январе 2023

Для тех, кто хочет замедлить рост волос или надолго избавиться от нежелательной шевелюры, подойдут три январских числа.

«Это будет актуально для тех мужчин, кто бреется налысо — для вас тоже есть специальные даты: 8, 20 и 27 января. Это даты со специальным индикатором, когда мы убираем все ненужное, сбриваем нежелательные волосы», — считает эксперт.

Денежная стрижка в январе 2023

Когда постричься, чтобы привлечь финансовый поток? В лунном календаре астролог назвала три дня, которые наиболее подходят для денежной стрижки. При этом она отметила, что достаточно состричь лишь кончики волос для того, чтобы энергия для получения прибыли активизировалась.

«Чтобы дополнительно активировать финансовую удачу, необходимо подстричься в определенные даты у специалистов или выбрать для этого людей, которым вы доверяете. Стричь самому волосы категорически нельзя. Даты для денежной стрижки: 22, 24 и 27 января», — пояснила Елена Егорова.

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Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2023

Согласно лунному календарю, неблагоприятными датами, когда не стоит идти к парикмахеру на стрижку, станут 5, 6, 13, 14, 18, 25, 26 и 30 января. В этот период не рекомендуется делать новые прически, так как присутствует негативная энергия с индикаторами разрушения, опасности и закрытия.