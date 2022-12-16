Ловушки конкурентов: Финансовый гороскоп для Скорпионов на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

В 2023 году Скорпионы смогут извлечь максимальную выгоду в профессии. Интуиция поможет представителям водной стихии обойти проделки завистников.

Прошлый год внес смуту и беспорядок в финансовые потоки, кардинально изменив баланс сил в мире. Причина тому — влияние воинственной планеты Марс, однако наступающий год пройдет под покровительством планеты любви Венеры, которая подарит желанный мир, порядок и благосостояние. Черный Водяной Кролик — пушистый символ 2023 года — особенно внимателен к представителям водной стихии, в частности к Скорпионам.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, каким будет материальное положение Скорпионов в 2023 году.

Карьера и источники денежной удачи Скорпионов в 2023 году

Уже в начале года Скорпионам по гороскопу следует глобально задуматься о том, в какой сфере деятельности и на какой должности они видят себя в будущем. Январско-февральский период стоит посвятить активной работе и планированию. И тогда весной можно будет пожинать результаты своих трудов.

«Скорпион — один из знаков зодиака, который переживет трансформацию в 2023 году. В финансовом плане они смогут сделать яркий рывок вперед в развитии новых направлений и увеличении финансовых потоков», — пояснила астролог.

Скорпионы, у которых уже есть собственное дело, могут получить неожиданную прибыль, благодаря умению чувствовать тренды. Причем наиболее многообещающими окажутся проекты, связанные с творчеством и коммуникациями.

«В марте и апреле 2023 Скорпионам нужно воспользоваться благоприятной ситуацией, чтобы получить дополнительные доходы и определенные подвижки в развитии собственной деятельности. Возможно повышение в должности или расширения бизнеса. Приветствуется также взаимодействие с партнерами и коллегами из других регионов», — посоветовала эксперт.

В целом, гороскоп на 2023 год для представителей водной стихии неоднозначный, поскольку перезагрузка ожидается как в профессиональном плане, так и на личном фронте. Это период самопознания и накопления информации.

Кроме того, Скорпионам придется столкнуться с конкурентами. Важно не только не упустить из поля зрения своего возлюбленного, уделять ему внимание и проявлять больше заботы, но и не допускать близко к семейному гнездышку третье лицо. Аналогичная ситуация может случится на работе. Решить ее Скорпионам лучше всего деликатно, путем разговоров. Помните, что Кролик — мирное животное, которое избегает конфликтов.

Траты и приобретения Скорпионов в 2023 году

Читайте также Проблемы начнутся осенью: любовный гороскоп 2023 год для Скорпиона

Для представителей знака зодиака, управляющих собственным бизнесом, будет разумно инвестировать прибыль в развитие предприятия или покупки статусных вещей, например, часов, запонок или серег. Наемные работники также могут вложить деньги в развитие карьеры, например, записаться на курсы повышения квалификации или занятия по иностранному языку.

Серьезных проблем со здоровьем, а следовательно и трат на лекарства и обследования, у Скорпионов в 2023 году не предвидится, однако важно не допускать эмоциональных перегрузок. Предотвратить возможные конфликты с партнером и побороть сомнения в себе можно с помощью тренировок в спортзале и консультаций у профессионального психолога.

В целом, материальное положение Скорпионов упрочнится в 2023 году. Являясь олицетворением водной стихии, Скорпионы смогут позволить себе такие крупные покупки, как, например, недвижимость или автомобиль.

Финансовые риски для Скорпионов в 2023 году

Несмотря на то, что Кролик активно защищает Скорпионов от финансовых проблем, стремительное продвижение по карьерной лестнице может вызвать зависть недоброжелателей. Причем наиболее активно противники станут плести козни во последнем квартале 2023-го, поэтому гороскоп советует держать ушки на макушке, как пушистый символ года, и не доверять свои планы малознакомым людям.

«Стоит также обратить внимание на конкурентов. Ближе к осени ситуация будет обострена, поскольку часть ваших доходов будет перетянута в их сторону. Так что будьте внимательны! Занимайтесь саморазвитием, повышением квалификации, и тогда никто не сможет вас обойти», — посоветовала Березовская.

Скорее всего, природная интуиция подскажет Скорпионам, кто не заслуживает доверия. Главное, действовать тонко, хитро и осторожно, чтобы избежать громких скандалов.