«Хоть из профессии уходи»: Нагиев рассказал почему, устал быть секс-символом

Дмитрий Нагиев рассказал о строгой диете и усталости от профессии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Дмитрий Нагиев рассказал о тяжком бремени секс-символа. На какие жертвы приходится идти ради подтянутого тела и почему он скрывает свою семью, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Нагиев признался поклонникам, что устал быть секс-символом. Программа Пятого канала «Светская хроника» рассказывает, как телеведущему удается держать себя в форме и почему он боится проклятия своего сына.

Дмитрий Нагиев уже несколько лет подряд возглавляет рейтинги самых привлекательных и сексуальных российских актеров. Его фирменный прищур и белоснежная улыбка сводят женщин с ума.

«Нагиев вне рейтинга, он харизматичный и очень сексуальный мужчина», — не скрывает восторга телеведущая Алена Водонаева.

Мужская половина общества также находит его образцом для подражания.

«Дима, конечно, такой сгусток тестостерона. Он великолепный актер», — считает певец Денис Клявер.

Каждый день Дмитрия расписан по минутам. Съемки в фильмах, рекламе, ведении мероприятий. Нагиев не скрывает: популярность ему нравится. Она приносит много положительных моментов. Например, в магазинах ему делают скидки порядка 60 тысяч рублей.

«Есть работа, на которую мотивируют деньги, безусловно, есть работы, которые весьма недорогие, но них соглашаешься, опять-таки мотивируя себя может быть каким-то тщеславием», — аргументировал актер.

При этом, Нагиев признается, что в последнее время очень устает.

«Вообще работа — это не мое, ей-Богу, когда съемки — хоть из профессии уходи. На гастролях я тоже люблю солнце и море, а когда спектакль, прямо вот как обухом по голове. Батюшки, спектакль же сегодня еще! Надо плавки переодевать», — отшучивается актер.

Режиссеры словно специально постоянно испытывают Нагиева на прочность. Недавно Дмитрий сыграл охотника, который в результате несчастного случая потерял зрение и был вынужден выживать в лесу. Этот опыт отнял у актера много сил.

«Какая замечательная речка и каменистое дно с этими карасями! Оказывается, туда надо нырять, да еще и в линзах. Я и так ни черта не вижу, у меня голова кружится и постоянно тошнит, потому что вот эта вот слепота в глазах», — вспоминает Нагиев съемки.

Партнерами звезды стали дикие животные. С ними тоже было нелегко.

«Этот волк, рычащий со слюнями, вот честно, это антисанитария меня чуть не доконала», — признается он.

По словам артиста, сложнее всего играть в комедиях, поскольку заставить зрителя смеяться может не каждый актер.

«Комедия — это самый тяжелый жанр. Я вам это говорю, как человек, снявшийся в 350 сериях прапорщика Задова, а также в куче комедий, 90% из которых говно. Хотя из них есть 10%, которые вот прямо симпатичные вещи», — аргументирует Нагиев.

Нагиев говорит, все чаще хочется взять паузу и отдохнуть. Кроме того, быть секс-символом — тяжелый труд. Чтобы в 55 лет оставаться в образе главного сердцееда отечественного кино, Дмитрию приходится сутками корпеть в тренажерном зале.

«Чудес нет. Чтобы пресс хоть как-то высвечивался, [я много качаюсь]», — откровенно признался он. — Физически мне достаточно сложно. Ну, во-первых, потому что я пожилой человек, а во-вторых, потому оно само по себе сложно».

Нагиев поделился, что склонен к полноте. И каждая съеденная «запрещенка» тут же откладывается на теле, поэтому ему приходится во всем себе отказывать и придерживаться строгой диеты.

«Я вот вчера поел в 2 часа дня. Ночью мне снился секс, во время которого я ем печенье. Вот понимаешь, как можно себя довести?» — недоумевает артист.

Чувство голода заставило мужчину проснуться. И он отправился на кухню в поисках лакомства. Но все-таки удержался от соблазна.

«Это сахар, видимо, [в крови] упал, вот я этот сахар и встал искать в ночи. Компотику попил», — сознается Нагиев с слабости к сладкому.

Нагиев не только один из самых сексуальных, но еще и самый скрытный российский артист. Свою личную жизнь он тщательно оберегает. В СМИ не раз появлялась информация, что у актера, кроме старшего сына Кирилла, есть еще двое наследников: мальчик Марк от Наталии Коваленко и девочка Мира от Анны Спектор. Однако сам Дмитрий никак не комментирует эту тему.

«Я не рассказываю о своих любовных приключениях, чтобы поднять рейтинг», — настойчиво повторяет он журналистам.

Кирилл, видимо, решил брать пример с папы. Несколько лет назад в прессе писали, что у него родился ребенок. Нагиев-младший хранил молчание, а недавно его знаменитый отец в одном интервью подтвердил эту информацию.

«А сыночка уже и сам папа», — на радостях проговорился Нагиев.

Похоже, папина разговорчивость не понравилось Кириллу. Теперь Дмитрий избегает вопросов про внуков. Боится гнева сына.

«Отстаньте, [ничего не скажу теперь]! Чтобы меня еще и Кирилл проклял, да?» — осторожничает шоумен.

Нагиев и так много раз жаловался, что из-за работы практически не видит наследника, поэтому, не хочет, чтобы тот совсем перестал с ним общаться.