«Чтоб Кирилл меня проклял?» — Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии внука
Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии у него внука
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Шоумен и телеведущий в августе сообщал, что стал дедушкой. Теперь все отрицает.
Исчезнувший практически год назад с телеэкранов популярный телеведущий Дмитрий Нагиев внезапно открестился от слов о наличии внука. Хотя еще в августе радостно заявлял: он стал дедушкой, а его сын Кирилл, соответственно, папой. Теперь же на вопрос о внуках артист сделал вид, будто впервые слышит о них.
В преддверии Нового года Нагиев вышел в свет. Журналисты, увидев его, решили подойти и расспросить о жизни, о планах, о подарках внукам на праздник. Ответ последовал неожиданный.
«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — резко ответил Нагиев журналисту федерального канала.
К слову, сын Нагиева тоже не любит делиться с публикой личным. Известно, что Кирилл женат. Его супруга Юлия Мельникова далека от мира шоу-бизнеса. Поэтому до сих пор неизвестно, кто родился в семье: мальчик или девочка.
Кроме того, Кирилл старается держаться особняком от папы. Он также снимается в кино, но не хочет, чтобы о нем шептались, будто роли — это заслуга звездного родителя. Он считает себя обычным россиянином.
«Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся», — отмечал Нагиев-младший.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой разрушительной привычке признался Дмитрий Нагиев.