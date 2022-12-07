В московских парках открылось более 20 катков с искусственным льдом

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Катки в столице открыли зимний сезон. Для москвичей и гостей города доступны более 1400 площадок для катания.

В новом зимнем сезоне в Москве открылось порядка 40 площадок с искусственным, естественным льдом и почти 1400 катков. Каждая площадка имеет свое оформление, в большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты.

5-tv.ru составил рейтинг катков столицы, куда можно отправится всей семьей с коньками на зимние праздники и не только.

ВДНХ — самый большой каток Москвы

Каток на ВДНХ претендует на звание одного из самых крупных в Европе. Его площадь составляет 20,5 тысячи квадратных метров вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Он расположен на главной аллее от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие».

© РИА Новости / Евгений Одиноков

На площадке могут находится до 4500 посетителей. В вечернее время лед катка подсвечивается изнутри разноцветными огнями. На катке ВДНХ проходят мастер-классы по катанию на коньках. Специально для маленьких фигуристов открыта отдельная ледовая площадка.

Каток ВДНХ — адрес

Метро «ВДНХ», проспект Мира, 119.

Каток ВДНХ — расписание

Понедельник — выходной.

Вторник — пятница: с 11.00 до 23.00.

Суббота — воскресенье: с 10.00 до 23.00.

Технический перерыв ежедневно: с 15.00 до 17.00.

Каток ВДНХ — цены

Взрослые — от 350 до 750 рублей.

Дети — от 200 до 400 рублей.

Сопровождение (для сопровождающего взрослого) — от 350 до 650 рублей.

Действуют семейные билеты, абонементы на посещение для взрослых и детей

Заточка коньков — 400 рублей.

Аренда защитной экипировки — 200 рублей.

Каток в Парке Горького — старейший каток в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина

«Каток культуры и отдыха» в Парке Горького считается старейшим и самым модным в столице. На каток можно попасть через пять павильонов в разных частях парка. На ледовой арене одновременно могут кататься более 6000 фигуристов. А для детей работает отдельная площадка, где ребята могут кататься под присмотром родителей. Для тех, кто еще не очень уверенно стоит на коньках, предоставляются бесплатные стойки-помощники — пингвины и вертолеты. Для любителей хоккея обустроена специальная площадка с воротами.

Каток в Парке Горького — адрес

Метро «Октябрьская», улица Крымский Вал, 9.

Каток в Парке Горького — расписание

Понедельник — выходной день.

Вторник — воскресенье: с 10.00 до 23.00.

Сеансы:

10.00 — 15.00

17.00 — 23.00

Каток в Парке Горького — цены

Взрослые (в стоимость билета входит аренда ячейки для хранения):

Утренний сеанс 10.00 — 15.00: вторник, среда, четверг — 350 рублей; пятница — 400 рублей; суббота, воскресенье, новогодние праздники — 1000 рублей.

Вечерний сеанс 17.00 — 23.00: вторник, среда, четверг — 600 рублей; пятница — 750 рублей; суббота, воскресенье, новогодние праздники — 1000 рублей.

Дети от 7 до 14 лет включительно (в стоимость билета входит аренда ячейки для хранения):

Утренний сеанс 10.00-15.00: вторник, среда, четверг — 200 рублей; пятница — 250 рублей; суббота, воскресенье, новогодние праздники — 600 рублей.

Вечерний сеанс 17.00-23.00: вторник, среда, четверг — 300 рублей; пятница — 400 рублей; суббота, воскресенье, новогодние праздники — 700 рублей.

Дополнительные услуги:

Прокат комплекта защиты (шлем, защита локтей, колен и запястий) — 250 рублей.

Прокат коньков — 350 рублей.

Заточка коньков — 400 рублей.

ГУМ-каток на Красной площади — самый атмосферный в Москве

Валерий Шарифулин / ТАСС

Покататься на коньках на Красной площади под бой курантов — настоящая зимняя сказка. На ГУМ-катке царит волшебная атмосфера: украшенные ели, мириады сверкающих огоньков, гостеприимная ярмарка и новогодняя музыка.

ГУМ-каток — адрес

Метро «Охотный ряд», Красная площадь, 2.

ГУМ-каток — расписание

Работает ежедневно с 10.00 до 23.00.

Продолжительность сеансов составляет один час.

ГУМ-каток — цены

Взрослые: 600 — 700 рублей.

Дети: 300 — 400 рублей.

Каток в Саду Баумана — самый уютный в Москве

Открытый каток с искусственным льдом и душевной атмосферой — это каток в Саду имени Баумана. Это отличное место для тех, кто еще не совсем уверенно чувствует себя в роли фигуриста.

За день ледяная площадка может принять до 2000 посетителей. Общая площадь катка составляет 1000 квадратных метров. Благодаря технологии искусственного намораживания льда каток может работать при температуре до десяти градусов тепла. Возле есть прокат коньков и помощников фигуристов.

Каток в Саду Баумана — адрес

Метро «Курская» и «Красные ворота», улица Старая Басманная, 15А.

Каток в Саду Баумана — расписание

Работает ежедневно с 10.00 до 22.00:

первый сеанс с 10.00 до 12.00;

второй сеанс с 13.00 до 15.00;

третий сеанс с 16.00 до 18.00;

четвертый сеанс с 19.00 до 22.00.

Каток в Саду Баумана — цены

Будни — 300 рублей.

Выходные, праздничные дни — 400 рублей.

Прокат коньков — 300 рублей за сеанс.

Заточка коньков — 200 рублей.

Услуги помощника фигуриста — 250 рублей/первый час, 100 рублей/полчаса.

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке

Владимир Гердо / ТАСС

В Измайловском парке есть настоящая зимняя Нарния! Это каток «Серебряный лед»: теплый свет огоньков, сверкающий снег, огромная площадь в 11 тысяч квадратных метров, уютные кафе поблизости, где можно выпить чашечку горячего какао.

На ледовой арене предусмотрены прокат коньков, аренда помощников фигуриста, раздевалки со шкафчиками.

Каток в Измайловском парке — адрес

Метро «Партизанская», Московский проспект, 4, строение 2.

Каток в Измайловском парке — расписание

Работает ежедневно:

первый сеанс с 10.00 до 12.00;

второй сеанс с 13.00 до 15.00;

третий сеанс с 16.00 до 18.00;

четвертый сеанс с 19.00 до 22.00 (в выходные — до 23.00).

Каток в Измайловском парке — цены

Будни — 400 рублей (прокат коньков включен в стоимость).

Выходные, праздники — 500 рублей (прокат коньков включен в стоимость)

Сопроводительный билет (для сопровождения детей до шести лет) — 200 рублей.

Дети до шести лет — вход бесплатно.

Заточка б/у коньков — 300 рублей.

Заточка новой пары коньков — 450 рублей.

Прокат помощник фигуриста — 250 рублей.

Каток с иллюминацией в саду «Эрмитаж»

© РИА Новости / Виталий Белоусов

В саду «Эрмитаж» каток с искусственным льдом похож на распустившийся цветок, лепестки которого расходятся в стороны от центра. Особенно атмосферно здесь вечером, когда зажигаются фонари. Непосредственно на катке есть фуд-корт, где угостят пирожками и горячими напитками.

Каток «Эрмитаж» — адрес

Метро «Чеховская», улица Каретный Ряд, 3, строение 7.

Каток «Эрмитаж» — расписание

Работает ежедневно:

первый сеанс — с 10.00 до 12.00;

второй сеанс — с 13.00 до 16.00;

третий сеанс — с 17.00 до 20.00;

четвертый сеанс — с 21.00 до 23.00.

Каток «Сияние льда» в Таганском парке

Каток «Сияние льда» в Таганском парке занимает 4,5 тысячи квадратных метров. Это отличное место для семейного отдыха с детьми, романтических встреч и веселого времяпрепровождения с друзьями в центре столицы. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков, гардероб, кафе, прокат помощников фигуристов.

Каток в Таганском парке — адрес

Метро «Таганская», улица Таганская, владение 40-42.

Каток в Таганском парке — расписание

Работает ежедневно:

первый сеанс — 10.00 — 12.00;

второй сеанс — 13.00 — 15.00;

третий сеанс — 17.00 — 19.00;

четвертый сеанс — 20.00 — 22.00.

Каток в Таганском парке — цены

Будни:

взрослые — 320 рублей

дети — 220 рублей (от семи до 12 лет), бесплатно (до шести лет).

Выходные:

взрослые — 430 рублей;

дети — 220 рублей (от семи до 12 лет), бесплатно (до шести лет).

Прокат коньков — 350 рублей в час.

Заточка коньков — 400 рублей.

Прокат помощника фигуриста — 500 рублей в час.

«City» в парке Красная Пресня

«City» каток — это неоновое пространство в центре Москвы. Каток под открытым небом состоит из двух ледовых арен — с натуральным и искусственным покрытием.

Лед подходит как для новичков, так и для профессионалов, где каждый сможет отлично провести время.

Для детей, которые только встают на коньки есть специальные помощники фигуристов (миньоны, пингвины самолеты, тюлени), за которые можно держаться и передвигаться по льду.

«City» каток — адрес

Метро «Выставочная», улица Мантулинская, 5, строение 4.

«City» каток — расписание

Работает ежедневно:

первый сеанс — с 10.00 до 12.00;

второй сеанс — 13.00 — 15.00;

третий сеанс — 16.00 — 18.00;

четвертый сеанс — 19.00 — 22.00 (в пятницу и выходные дни с 19.00 до 23.00).

«City» каток — цены

Входной билет действует на два катка.

Будни и выходные: от 300 до 400 рублей.

Семейный тариф: от 700 — 1400 рублей.

Прокат коньков — 250 рублей.

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Каток «Полярный» в парке «Фили»

Каток c искусственным льдом находится в центральной части парка «Фили». Рядом — прокат коньков и гардероб. На территории парка есть торговые точки с едой и горячими напитками.

Каток в парке «Фили» — адрес

Метро «Фили», улица Новозаводская, 29.

Каток в парке «Фили» — расписание

Работает ежедневно:

первый сеанс — с 10.00 — 12.00;

второй сеанс — 13.00 — 15.00;

третий сеанс — 16.00 — 18.00;

четвертый сеанс — 19:00–22:00.

Каток в парке «Фили» — цены

Вход — свободный (предварительная регистрация не требуется).

Прокат коньков — 350 рублей в час.

Заточка коньков — 350 рублей.

Комплект защиты — 250 рублей.

Прокат помощника фигуриста — 500 рублей.