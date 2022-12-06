Прервал молчание: в чем признался Филипп Киркоров после череды скандалов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певец вышел на связь после громких скандалов с его участием. Правда ли, что у него проблемы со здоровьем, и на что артист готов пойти ради заработка — узнала программа Пятого канала «Светская хроника»

Недавно Филипп Киркоров стал героем целый череды скандалов. Во время турне по городам ближнего зарубежья обсуждали не концерты артиста, а его странное поведение. Из-за чего Киркоров оскорбился на Марию Шукшину и какая кармическая связь объединяет его с Николаем Басковым — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Шукшина, да, сумасшедшая. Как видит меня, может она в меня влюблена? У меня такое ощущение, что у нее других тем нет. Вот два человека из больных: Шукшина и Певцов», — негодует Киркоров.

Певец грубил журналистам, выяснял отношения с коллегами по шоу-бизнесу, выходил на сцену в прозрачных лосинах и бил букетом охранника. Многие были уверены: у короля эстрады сдают нервы.

«Он держится, держится до последнего. Он как железный, но в какой-то момент мы все так срываемся», — считает шоумен Сергей Зверев.

После возвращения домой Киркоров избегал общения с прессой и даже стал реже посещать публичные мероприятия, чтобы не отвечать на неудобные вопросы.

Но юбилейный вечер отца пропустить не смог. Бедросу еще в июне исполнилось 90 лет. Однако праздничный концерт в Кремле перенесли на осень из-за проблем со здоровьем именинника.

«Я понимал, что этот концерт продлит ему жизнь как минимум на десять лет. Я очень хочу застать время, когда увижу на афише: „Бедрос Киркоров — 100 лет. Юбилейный концерт в Кремлевском Дворце“. Я буду самым счастливым», — рассказал артист.

Филипп не раз говорил, как много для него значит папа. Ведь именно благодаря ему Киркоров в свое время тоже захотел выйти на сцену. Правда, певец не уверен, что сможет продержаться на эстраде столько же, как Бедрос. Отец стал для сына примером настоящего артиста, который выше всего ставит зрителя. И готов пойти на любые жертвы ради работы. Сам Филипп тоже много раз сталкивался с трудностями во время съемочного процесса.

«Меня режиссеры постоянно либо морозят в холоде, либо жарят в пустыне в 40 градусов и одевают, либо постоянно надо мной издеваются: то на мне змеи, то на мне тараканы, то на мне какие-то гусеницы», — поделился он.

А во время съемок клипа на песню «Мышь» партнершами знаменитости стали настоящие животные.

«Многие думают, что змея на мне, которая в клипе „Мышь“, — это компьютерный эффект, но это 2000 год. Подумайте, в то время не было компьютерных эффектов, по мне реально ползала мышь, змея», — вспоминал поп-король.

Филипп Киркоров ничего не боится: «Каким он будет, новый мир, знает только Бог»

Правда, певец не скрывает, что терпит все эти страдания не только ради искусства. Большую роль играет также финансовая сторона вопроса. По данным СМИ, за один концерт Киркоров получает около десяти миллионов рублей. Пригласить его на корпоратив заказчикам обойдется примерно в четыре миллиона рублей. Но каждый рубль исполнитель отрабатывает сполна. Он выходил на сцену в плохом самочувствии, с температурой и даже с травмированной ногой. Месяц назад Филипп сильно повредил палец, потребовалась операция. Однако даже это его не остановило. Артист не отменил ближайшие выступления. Просто сократил количество танцевальных номеров.

«Вот так во время концерта в Дубае кто-то сглазил меня, но любовь поклонников спасла, а потом на мне все так быстро заживает, как на собаке, честно говоря», — поделился Филипп Бедросович.

Примерно в это же время пострадал и друг Киркорова — Николай Басков. Филипп уверен: это неспроста.

«Представляете, как мы с ним параллельно идем: то он чуть раньше, то я чуть позже. Надо же как кармически мы с ним связаны каким-то космосом. Все время у нас параллельно происходит, то у него нога, то у меня нога», — признался артист.

Недавно Киркоров снялся в очередном проекте — шуточном ремейке легендарной «Иронии судьбы», где сыграл Ипполита. Съемки как обычно получились непростые. Филипп стоял под ледяным душем и носил на руках экзотического зверя. Фильм еще не вышел, а на Киркорова уже обрушилась волна критики. Актриса Мария Шукшина выложила на своей странице в соцсети пост, где в пух и прах раскритиковала актерские старания Филиппа.

«Киркоров — Жар-птица теперь в роли Ипполита из „Иронии судьбы“. Вообще даже удивительно, что не в роли Нади. „Фили“ и другие „Хрюши“ в полном составе», — написала она.

Киркоров отреагировал мгновенно, причем досталось на орехи всем хейтерам звезды.

«Да пошла она эта Шукшина, что она, что этот Певцов. Их вспоминают только тогда, когда они вспоминают меня, но я им это прощаю, разрешаю. Шукшина эта просто больная», — гневался артист.

Киркоров уже привык к подобным высказываниям. За свою карьеру он бывал в разных ситуациях. Слышал много оскорблений. Но каждый раз проходил мимо с высоко поднятой головой. Ведь он артист. И не должен обращать внимания на подобные уколы. Этому его тоже научил папа.