Киркоров снова публично оскорбил Шукшину из-за критики ремейка «Иронии судьбы»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Король отечественной эстрады, судя по всему, оказался очень разозлен из-за нелестных слов в адрес пересъемок знаменитой новогодней комедии Эльдара Рязанова. К слову, режиссер продолжения тоже не любил.

Народный артист РФ Филипп Киркоров публично обозвал дурой актрису Марию Шукшину в ответ на критику ремейка комедии «Ирония судьбы». В новой картине поп-король предстанет в образе Ипполита.

«А судьи кто? Я понимаю, если бы меня критиковал Федерико Феллини. А если меня критикует эта дура Шукшина, мне как-то ***** (все равно — Прим. ред.)», — заявил король отечественной эстрады на премии «Дорожного радио» в Санкт-Петербурге.

Мария Шукшина ранее назвала съемки ремейка «Иронии судьбы» результатом «отсутствия идей в шоубизе» и «приступом безвкусия». Актриса также съязвила из-за участия Филиппа Киркорова в фильме.

«Киркоров-„жарптица“ теперь в роли Ипполита из „Иронии судьбы“. Вообще даже удивительно, что не в роли Нади… „Фили“ и другие „хрюши“ в полном составе. „Какая гадость эта ваша заливная рыба!“», — написала актриса в своем Telegram-канале.

Лента под названием «Самоирония судьбы» выйдет 31 декабря. Главные роли в фильме исполнили не профессиональные актеры, а певцы Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие знаменитости.

Стоит добавить, что король отечественной эстрады не в первый раз обрушился с критикой на Марию Шукшину из-за ремейка знаменитой советской комедии. Ранее он прилюдно обматерил актрису на новогоднем мероприятии в Москве. Позже певец предположил, что Мария Шукшина в него влюблена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльдар Рязанов страдал из-за продолжения «Иронии судьбы». Гений отечественного кино на закате своей жизни бедствовал. Получив гонорар за авторские права, режиссер плохо себя чувствовал после увиденного на экране.