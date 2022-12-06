«Замуж в этом году»: чем могут обернуться для Бузовой поцелуи на сцене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Ольга Бузова сделала громкое заявление: она собирается расстаться со своей свободой в этом году. Так ли это, подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Горячий поцелуй певицы Ольги Бузовой с незнакомцем ошеломил поклонников. Кто этот таинственный мужчина, и нашла ли поп-дива, наконец, свою любовь — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Если сердце екает, то все эти критерии, которые ты в своей голове рисуешь, они уже, к сожалению, не срабатывают. Разум не всегда играет главную роль при выборе партнера», — считает певица.

Во время недавнего выступления Ольги Бузовой в Минске на сцену вышел мужчина с роскошным букетом и страстно обнял артистку. Потом они прикрылись цветами и было очень похоже, что пара слилась в жарком поцелуе. А после вместе удалились за кулисы.

«Мне мужчина показался совершенно не юным, не разглядела его лицо, он закрыл себя букетом. При этом он, наверное, какой-то статусный. Мне кажется, что это какой-то политик или какой-нибудь мэр, чиновник», — предположила подруга Бузовой Наталья Палинова.

Фанаты ликовали, неужели Ольга дождалась человека, который смог покорить ее сердце? Хотя совсем недавно поющая телеведущая жаловалась на неудачи в личной жизни. Когда артистка в первый раз осталась ночевать в новой квартире, она, согласно народной примете, загадала, чтобы ей приснился жених. Но и здесь Ольгу ждало разочарование.

«Легла, закрыла глаза и тили-тили тесто, приснись жених невесте. Я с утра просыпаюсь, и первая мысль: так что, кто мне приснился? Белый лист чистейшей бумаги», — посетовала селебрити.

Бузова признавалась, как тяжело девушке ее уровня встретить мужчину, который будет во всем соответствовать. По ее словам, она требовательный человек. Кроме того, известность и успешность накладывают на отношения определенный отпечаток. В какой-то момент Ольге начало казаться, что все мужчины видят в ней исключительно звезду из телевизора.

«В моих лучах можно стать знаменитым, можно загорать, можно сделать так, что вас заметят», — уверена звезда эстрады.

Это подтверждают и коллеги Ольги Бузовой, признавая ее шарм и лидерские качества.

«Оля — очень эффектная, красивая, успешная, и я думаю, что огромное количество мужчин готовы быть рыцарем ее сердца. Но я думаю, что у многих есть страх. Конечно, нужно иметь тоже какой-то статус и вес в обществе», — поделился своей точкой зрения иллюзионист Сергей Сафронов.

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Бузова даже стала избегать свиданий, чтобы в очередной раз не разочароваться.

«Мужчины рядом со мной действительно сходят с ума. Кто мои мужчины? Они все хотят меня взять в жены, непременно хотят потомства, наследников. Поэтому это абсолютно, с одной стороны, нормальное желание, но меня это сразу чуть-чуть останавливает», — рассказала артистка.

При этом теледива уже давно хочет стать матерью. Даже присмотрела кандидатов на роли отцов своих будущих детей. Далеко ходить не стала. Они оба — коллеги по шоу-бизнесу. Ольга заявила, что готова родить ребенка от певцов Джони или Сергея Лазарева. Но, кажется, теперь у Бузовой появился новый претендент.

«Мне кажется, что я вообще выйду замуж в этом году. Смущает, конечно, что остается полтора месяца до Нового года», — заявила она.

Вот только таинственным незнакомцем с цветами оказался белорусский продюсер Дмитрий Ракусов. И он не свободен. У мужчины есть супруга и двое детей. Неужели Ольга решила изменить своему принципу не встречаться с женатыми?

«Мы взрослые все люди, я понимаю в каком жестоком мире я живу. Да, у мужчин есть любовницы, и к чему это приводит. Это приводит к тому, что рушатся все семьи, что больно всем вокруг», — не сомневается певица.

Но спустя несколько дней телезвезда развеяла слухи. Сказала, что их с Дмитрием связывает исключительно дружба. И никакого поцелуя вообще не было. Зрителям показалось.

«Это такой яркий перформанс, нормально-нормально для интереса публики, потроллить публику, может быть, чтобы приревновал тот, кого она не засвечивает, понимаешь. Она же девочка — ей можно», — уверен шоумен Никита Джигурда.

Видимо, для Бузовой такое пламенное проявление чувств в порядке вещей. Она с легкостью может флиртовать с Филиппом Киркоровым, целоваться на сцене с рэпером Лешей Свиком, с давним другом Димой Биланом и даже бывшей коллегой по телестройке Аленой Водонаевой. Недавно в сети появились фото, на которых селебрити сидит за столиком в кафе с экс-участником реалити-шоу Романом Гриценко, который неоднократно признавался девушке в любви. СМИ облетела новость о романе. Но Ольга снова все опровергла.

«Этот молодой человек ухаживал за мной на протяжении нескольких лет, и его порывы были безумно искренними, честными, светлыми и чистыми. Просто я не испытывала к нему чувств», — призналась поп-звезда.

Бузова по-прежнему одинока. И все также ждет встречи с мужчиной своей мечты.

«Я б тоже хотела любви, но если ее нет? Если нет, я не хочу ничего придумывать, не хочу вас обманывать», — считает певица.

Она продолжает искать вторую половинку и надеется, что в скором времени ее мечта о семье осуществится.