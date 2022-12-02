«Не каждому это понравится»: Джигурда объяснил одиночество Ольги Бузовой

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По словам знаменитого актера, проблема таится не в самой девушке, а в мужчинах, которые ее окружают.

Актер Никита Джигурда рассказал, что является препятствием певицы Ольги Бузовой на пути к семейному счастью. В беседе с 5-tv.ru он признался, почему не каждый «ортодоксальный» мужчина решится на отношения со знаменитой артисткой.

Звезда российского шоу-бизнеса сравнил исполнительницу с балериной Анастасией Волочковой. О личной жизни танцовщицы Джигурда знает не понаслышке, поэтому смело проводит аналогии. Актер отмечает, что знаменитые женщины не могут подобрать себе мужчин, которые в жизни или в своей профессии достигли бы равных с ними высот.

«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам. А профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили, чтобы ее боготворили. Не каждому ортодоксальному мужчине это понравится», — подчеркнул Никита Джигурда.

Актер раскрыл, в чем таится его семейное счастье. По словам знаменитости, его «богиня Анис» — супруга Марина Анисина — уже давно достигла своей олимпийской вершины. Спортсменка до брака успела побывать на вечеринках «олигархов и принцей» и порядком от этого устала. Джигурда не скрывает, что ревновал бы фигуристку, если бы она продолжала «вариться» в шоу-бизнесе, однако сейчас в их отношениях царят верность и абсолютное доверие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Джигурда хочет уйти в гарем к подруге.