Старый друг проявит себя с новой стороны: любовный гороскоп на 2023 год для Рыб

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Новый 2023 год принесет Рыбам успех в сфере личных отношений. Но представителям знака зодиака стоит присмотреться к окружению, так как на любовную сферу повлияют действия третьих лиц.

Символ Нового года — Черный Водяной Кролик — славится трепетным отношением к семье, поэтому в это время никто не останется без пары. Покровитель 2023-го предоставит людям шанс найти вторую половинку и обрести личное счастье. Необычный сюрприз он готовит и тем, кто уже находится в отношениях. Вероятно, это будет возможность начать жить вместе, вступить в брак, купить семейную недвижимость или родить ребенка.

Особенные перемены в отношениях произойдут у Рыб. Рожденным под покровительством стихии воды символ 2023-го поможет продемонстрировать окружающим сильные стороны и сделает вдвойне привлекательными. О том, что ждет представителей знака зодиака в новом году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Рыб

Рыбы — весьма обаятельный знак. Они сами даже не подозревают, насколько неотразимо выглядят в глазах окружающих. Многие желают связать свою жизнь именно с представителями этого знака зодиака.

Однако Рыбы довольно критично относятся к своей внешности. Если их что-то не устраивает, то, по словам эксперта, новый 2023 год Кролика благоприятен для того, чтобы заняться собой.

«Рыбы в 2023 году полны очарования. Но у них есть некоторые сомнения в собственной привлекательности чисто психологически. Поэтому это как раз период, когда вы сможете поработать над своим состоянием. Восторженные возгласы поклонников подтвердят, что вы прекрасны», — отметила астролог.

Можно направить внимание на улучшение фигуры или записаться на курсы, которые помогут повысить внутренние качества Рыб, например, на занятия по ораторскому искусству, актерскому мастерству или танцы. Новые увлечения принесут большие дивиденды, особенно, если человек еще не обрел вторую половинку.

Год Водяного Кролика благоприятен для путешествий. Смена обстановки позволит получить новые эмоции и разнообразить отношения. Если их пока нет, то вероятно, что именно на отдыхе представители знака зодиака встретят вторую половинку. Курортный роман не завершится с окончанием отпуска, а перерастет в длительные отношения и позволит создать крепкий союз.

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Рыбы давно ждали перемен в личной жизни, поэтому с удовольствием погрузятся в семейные хлопоты. Причем любовь не отнимет у них желания развиваться в карьере. Они свободно смогут совмещать обе сферы и преуспевать в них.

Любовный гороскоп на 2023 год для состоящих в отношениях Рыб

Кролик покровительствует романтике, поэтому Рыбам, чтобы укрепить союз с партнером, нужно стараться привносить в отношения новые краски и позитивные эмоции. Одним из удачных вариантов разнообразить досуг может стать новое семейное увлечение.

«Для вас очень романтичный этот год. Можно многое запланировать. Если у вас будет желание, можно отправиться в романтические поездки, путешествия, найти хобби, связанные именно с парным отдыхом. Все это принесет новые силы и энергию, которые вы сможете применить в других сферах», — рассказала специалист.

Рыбы целый год будут проявлять обаяние в общении, что не останется незамеченным со стороны окружающих. Но в восторженных взглядах поклонников есть не только позитивные стороны. Представителям знака зодиака стоит быть особенно внимательными при появлении человека, который начнет за ними настойчиво ухаживать. Возможно, сначала это будет невинный флирт со стороны коллеги или давнего друга, но, поддавшись соблазну, Рыбы в новом году рискуют попасть в любовный треугольник, выбраться из которого будет довольно сложно.

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Помочь устоять перед привлекательностью другого человека поможет принципиальность представителей знака зодиака и их приверженность семейным ценностям. Это не позволит третьим лицам разрушить их отношения.

Главное помнить, что сохранение любви — это прежде всего работа. В новом 2023 году иногда придется применять усилия, чтобы не разрушить союз. Возможно, партнер в какой-то момент начнет предъявлять претензии или ревновать. Если Рыбы хотят сохранить отношения, им придется проявить спокойствие и урегулировать ситуацию мирным путем.

Деликатность и отказ от ответной агрессии помогут с легкостью решить любой конфликт и вернуть гармонию в семье. Такие же принципы в новом 2023 году помогут не только в личных делах, но и других сферах. Также не стоит самим начинать конфликт. В кризисных ситуация следует доверять партнеру, а не кому-то еще. Это может привести к непоправимым последствиям.

Любовный гороскоп на 2023 год для одиноких Рыб

Рыбы — это парный знак, поэтому они так эмоционально относятся к тому, что долго не могут найти вторую половинку. Но не стоит отчаиваться. Год Водяного Кролика поможет тем, кто также рожден под этой стихией, найти суженого. Возможно, одинокие Рыбы даже встретят следующий 2024 год в новом статусе — мужа или жены, так как новые отношения получат стремительное развитие.

Общение, новые связи, выход в свет — все это поможет сделать так, чтобы на Рыб обратили внимание. Представителям знака зодиака не стоит отказываться и от посиделок в компании друзей и родственников. Именно на этих неформальных мероприятиях они смогут найти новую любовь.

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Следует присмотреться и к друзьям противоположного пола. Возможно, Рыбы по-новому смогут взглянуть на старых знакомых. Именно такая перемена во взглядах поможет им осознать, что о лучшем партнере они и не мечтают. Дружеские отношения способны в 2023-м выйти на новый уровень. Именно такие союзы, как считает эксперт, самые прочные.

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