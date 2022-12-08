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Чтобы выбрать главный ингредиент любимого салата среди всего магазинного многообразия, можно воспользоваться всего четырьмя критериями.

«Ни один краб не пострадал!» — такой лозунг могут смело использовать производители крабовых палочек. В составе этого продукта, пользующегося особой популярностью на праздники, не содержится ни грамма крабового мяса. Особый вкус морского деликатеса палочкам придают специи и ароматизаторы.

Как выбрать хорошие крабовые палочки без красителей, рассказала «Самая полезная программа».

Что входит в состав крабовых палочек

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Основной продукт для приготовления крабовых палочек — это рыбный фарш сурими, который делают из белых океанических рыб. Его в палочках содержится от 30 до 50%, но далеко не все производители соблюдают правильную рецептуру.

Зачастую фарш разбавляют обычной мукой. И что самое интересное, наказать за это никого нельзя. Все потому, что крабовые палочки в России производят не по ГОСТу, а по техническим условиям, что позволяет производителям добавлять в продукт все, что им захочется без каких-либо последствий.

Как приготовить самостоятельно крабовые палочки

Шеф-повар Владислав Яблонский поделился рецептом домашних крабовых палочек. Их можно взять за эталон натурального продукта, чтобы потом сравнивать магазинные образцы с ним.

Ингредиенты для крабовых палочек:

филе белой рыбы;

сахар;

крахмал;

каррагинан или агар-агар;

крабовые специи.

Рыбу порезать на мелкие куски и отправить в блендер. Добавить воду, сахар, крабовый экстракт и кукурузный крахмал. В готовый фарш добавить каррагинан — природный загуститель из морских водорослей. Он нужен, чтобы палочки держали форму. Если нет каррагинана, можно использовать обычный агар-агар.

Разогреть получившуюся смесь на плите примерно до 85 градусов. Затем вылить на противень до полного остывания. Осталось нарезать фарш, закатать в трубочки. Для полного внешнего совпадения осталось подкрасить палочки свекольным соком.

«Наши крабовые палочки готовы. Они, конечно, немного отличаются по цвету, потому что мы брали натуральный краситель — свекольный сок. А в магазинных палочках используется кармин. Он более красного цвета», — пояснил шеф-повар.

Как выбрать качественные крабовые палочки

Для эксперимента в супермаркете были куплены три пачки крабовых палочек за 60, 170 и 300 рублей.

Цвет палочки

Внутри качественная крабовая палочка должна быть белого цвета. Если она желтого цвета, либо видны неравномерные подтеки, значит, скорее всего, использовалась соя.

Прочность палочки

В состав крабовых палочек всегда входит крахмал, но его не должно быть слишком много. Это отражается на качестве продукта.

«В домашних условиях мы можем проверить качество крабовой палочки на излом. Если она ломается, либо издает треск, это значит, что в составе очень много крахмала», — прокомментировал шеф-повар.

Палочка за 60 рублей сразу же надломилась. Образцы подороже повели себя иначе. В них волокна остались целыми.

Реакция палочки на йод

Еще один способ проверить рыбный продукт на крахмал — капнуть на него йодом. Если пятно стало синим или фиолетовым — крахмала в продукте больше нормы. Палочки за 300 рублей меньше всего окрасились в синий цвет, что говорит о том, что там содержится мало крахмала. Домашняя палочка практически не окрасилась в синий цвет.

Наличие красителей в палочке

В составе всех крабовых палочек присутствует краситель. Его добавляют, чтобы получить узнаваемый розовый цвет, похожий на мясо краба. В натуральных добавках нет ничего плохого. А вот искусственные сильно снижают качество продукта.

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Чтобы проверить на этот параметр покупку, сначала нужно разогреть крабовые палочки в микроволновке, а затем промокнуть их ватным диском. Если на нем останется цветное пятно, значит, производитель добавил искусственных красителей.

По результатам тестирования видно, что образец за 60 рублей оставил розовый цвет, продукт за 170 рублей не оставил на диске никаких следов. Самый дорогой образец оставил слегка красноватый цвет. Выходит, искусственный краситель есть в самой дешевой и самой дорогой палочке.

Но окончательные выводы делать рано. Еще один способ проверить крабовые палочки на вредные добавки — залить их кипятком. Если вода стала мутной — в составе много белка, а значит, и рыбного фарша. Если осталась прозрачной — в продукте полно химии.

«Но, кстати, как мне кажется, самый дешевый образец даже не растворяется в воде. То есть там настолько много крахмала и влагоудерживателей, что он выдерживает температуру», — подчеркнул Яблонский.

У образцов из магазина результат такой: чем дешевле продукт, тем прозрачнее вода.

Испытания показали: дешевые крабовые палочки брать не стоит. Рыбы в них ничтожно мало: один крахмал и химикаты. Дорогой продукт тоже не дает гарантию качества. В этот раз в нем оказался искусственный краситель. Что делать? Внимательно изучать состав или делать крабовые палочки самостоятельно.