С днем рождения, Дедушка Мороз: сколько лет главному волшебнику страны

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дед Мороз — любимый зимний персонаж всех российских детей, но его звездный час настал меньше века назад. Как складывалась судьба сказочного героя, вспоминаем в день его рождения.

Во многих странах существует сказочный герой, который приходит к детям в зимние праздники и приносит им подарки. В России таким персонажем стал Дед Мороз. Но когда-то он был не таким добродушным и щедрым. Однако волшебник смог побороть пороки и приобрести любовь детей.

Как Дед Мороз стал волшебником

Каждый ребенок знает и любит волшебника Деда Мороза. Каждый Новый год школьники и детсадовцы, да и взрослые люди отправляют ему письма с пожеланиями. Все послания сказочный волшебник внимательно читает и исполняет самые заветные и прекрасные желания.

Александр Демьянчук / ТАСС

Существует множество версий, как появился Дед Мороз. Считается, что прообразом новогоднего волшебника, стал персонаж славянского фольклора. Он повелевал снегом и стужей и бродил по лесам, преодолевая непролазные сугробы с помощью волшебного посоха, сила которого вызывала холода и стужу. Величали строгого хозяина зимы по-разному, наиболее известен он был под именем Морозко.

Однако настоящим прообразом Деда Мороза считается святой Николай Чудотворец. Именно с ним связано появление традиции поздравления детей с зимним праздником, Рождеством. Недаром американский коллега российского волшебника зовется Санта-Клаус, что означает Святой Николай. Однако его российский брат отличается по многим признакам. Дед Мороз приходит не на Рождество, а в Новый год, да не один, а со своей внучкой Снегурочкой. Причиной отличий российского волшебника от зарубежных коллег, возможно, стало наслоение традиций. Православные обычаи наложились на языческие и до сих пор сосуществуют друг с другом. Вот и страшный Мороз из древних легенд стал добрым дедушкой, обожающим приносить радость в дом.

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Первое упоминание о похожем на Деда Мороза персонаже появилось в XIX веке в книге фольклориста Александра Афанасьева. На основе его записей писатель Владимир Одоевский создал сказку «Мороз Иванович». Однако в ней волшебник не приходит к детям с подарками, наоборот, по сюжету произведения ребята навещают персонажа сами.

Впервые к детям Дед Мороз вышел с поздравлениями на Рождество в начале XX века. С тех пор он стал символом праздника, пока его не уволили со службы после Октябрьской революции в 1917-м. После этого события православные традиции оказались под запретом, в том числе и Дед Мороз, который тогда приходил в Рождество. В первое время 6 января на улицы городов выходили специальные патрули, которые высматривали, прислушивались и даже заглядывали в окна, чтобы проверить, не стоят ли в доме украшенные игрушками и гирляндами елки.

Реабилитированы все праздничные символы, в том числе и добрый волшебник, были только почти через 20 лет. Однако график Деда Мороза изменился. С тех пор он стал приходить в Новый год.

Сколько лет Деду Морозу

Если учитывать, что прообразом сказочного персонажа стал славянский Морозко, то возраст знаменитого волшебника — больше двух тысяч лет. Но привычный нам символ Нового года не так уж стар. Ему всего 86 лет. За все это время образ праздничного персонажа почти не поменялся. До сих пор он предстает перед публикой в ярко-красной шубе с белым кантом. Но время от времени новогодний символ переодевается в синий или даже белый парадный наряд. Обязательный атрибут — борода, длинная, густая, белая, но не седая, а словно замороженная.

© РИА Новости / Израиль Озерский

В гости к детям Дед Мороз приходит традиционно в валенках, с волшебным посохом в одной руке и с мешком, полным подарков, в другой. Кстати, передвигается по стране добрый волшебник в праздничной повозке, запряженной тройкой лошадей.

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В таком образе Дед Мороз вышел к детям в Новый год 1936-го, но перед этим за дедушку, уволенного со службы в 1917-м, вступились в правительстве. В 1935-м член Президиума Центрального избирательного комитета СССР Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, в которой аккуратно предложил устроить для детей празднование Нового года. Объяснил он это патриотизмом, поднятием духа и мотивации. Разумеется, страна идею с радостью приняла. Дед Мороз даже появился на первой официальной новогодней елке. Сначала он появлялся на праздниках один, но уже в 1937-м представил публике свою внучку — Снегурочку. Произошло знакомство персонажей на всероссийской елке в московском Доме Союзов.

Резиденции Деда Мороза

Считается, что Дед Мороз появился на свет в Великом Устюге и живет там в своей усадьбе, но имеет резиденции в других городах. Однако первая недвижимость появилась у волшебника в конце 1980-х в Архангельске. С тех пор у Деда Мороза появилось множество усадеб, где он может отдохнуть от работы и перевести дух после того, как раздаст подарки детям. И каждый может навестить любимого героя и отправить ему письмо, и не только зимой.

Великий Устюг. www.globallookpress.com / Alexandr Liskin

Кроме Нового года, добрый волшебник особенно ждет гостей 18 ноября, в свой день рождения. Праздник стали отмечать не так давно, в 2005 году. Дата была выбрана неслучайно. По статистике, именно в этот день в Великом Устюге ударяют первые морозы, а сказочный герой приступает к работе.

Иногда, отвлекаясь от накопившихся дел, Дед Мороз навещает своих братьев. Они живут не только за рубежом, но и в России. Так, в Бурятии обитает Саган Убугун, в Кабардино-Балкарии — Уэс-Дадэ, в Карелии — Папакайне. Но это еще далеко не полный список российских Морозов, которых знают и любят дети.

Адресов у Дедушки Мороза много, поэтому школьники, детсадовцы и, конечно же, их родители задаются вопросом — получит ли символ Нового Года все отправленные ему послания. В этом вопросе беспокоиться не стоит, конечно, волшебник прочтет все письма. Если вдруг они придут в его усадьбу, например, в Архангельске, а Мороз в это время будет отдыхать у себя в Великом Устюге, то все послания ему обязательно переадресуют.

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