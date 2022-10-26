Ужасно страшно: что посмотреть на Хэллоуин
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Хэллоуин давно превратился в самостоятельный жанр. В стиле страшной ночи организуют праздники, пекут торты и пирожные, продают пугающие украшения для дома. В кино тоже есть особый тематический подвид.
Баксанова Ирина
Блогер
Не за горами 31 октября, а это означает, что нам на пятки наступает Хэллоуин. Каждый празднует его по-разному. Одни предпочитают наряжаться, делать специальный грим и закатывать шумную вечеринку. Для других Хэллоуин — это повод остаться дома и посмотреть что-то тематическое. Тем более есть огромное количество достойных кинолент про Хэллоуин, которые помогут понять этот праздник лучше.
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Кошелек или жизнь
Это один из известных фильмов ужасов. В нем рассказывается о четырех связанных между собой страшных историях, произошедших на Хэллоуин в американском городке Уоррен Вали в штате Огайо.
В фильме появляется таинственный персонаж, следящий за тем, чтобы традиции Самайна / Хэллоуина неукоснительно соблюдались. Это не только увлекательная киноистория, но и способ побольше узнать о традициях этого праздника.
Семейка Аддамс
Об этой экстравагантной семье с шокирующими увлечениями знает практически каждый. У них Хэллоуин превратился в повседневную жизнь.
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Вся семейка Аддамс искренне не понимает, что своим поведением и образом жизни она вызывает у окружающих ужас и раздражение. И хотя это вовсе не фильм ужасов, а скорее семейная комедия, антураж, цвета персонажи и полностью соответствуют празднику.
Хэллоуин
Это фильм в стиле слэшер (жанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие преследующего героев убийцы-психопата).
Все действия начинаются на Хэллоуин и повествуют о Майкле Майерсе, жестоко убившем свою сестру и попавшем после в психиатрическую больницу. Через какое-то время он сбегает оттуда, а события прошлых лет начинают повторяться.
Битлджус
Это фэнтези-комедия, в которой супруги Барбара и Адам Мейтленд решили отправиться отпуск. Но все меняет автомобильная авария: возвращаясь домой после поездки в город, Барбара резко поворачивает руль, чтобы не сбить собаку, и машина падает в реку. К счастью, пара остается жива, но постепенно замечает неладное. Например, то, что они не отображаются в зеркале.
Очень страшное кино
Это один из самых популярнейших комедийных слэшеров, покоривших сердца миллионов зрителей по всему миру.
Одна из героинь этого фильма — девушка Дрю Деккер, разговаривающая по телефону с незнакомцем, будто бы перепутавшим номер. Очень скоро она понимает, что ее собеседник — маньяк и хочет ее убить. После этого ее жизнь меняется.
Счастливого дня смерти
Идеальный фильм ужасов с нотками комедии на Хэллоуин про молодую прожигательницу жизни по имени Триш. Студентка отлично проводит время в общежитии колледжа. У нее нет подруг, постоянного парня, но есть соседка по комнате, которая не оставляет ее без внимания.
18 сентября в день рождения Триш жизнь кардинально меняется и превращается в день сурка.
Хостел
Триллер для более прогрессивной аудитории. В нем речь пойдет о трех студентах, путешествующих по Европе в поисках вечеринок и сексуальных развлечений. Судьба заносит их в Амстердам, где они знакомятся с неизвестным русским, который предлагает им посетить хостел в Словакии.
Парни не раздумывая едут на приключения, не подозревая, какое гостеприимство затевает им маленькая гостиница. У фильма уже вышло два сиквела.
Правда или действие
Фильм ужасов с элементами триллера для устойчивой аудитории. В нем рассказывается о молодых студентах, решивших поехать в Мексику на каникулы и поискать себе развлечения.
Одна из главных героинь Оливия Баррон в одном из баров знакомится с молодым человеком. Картер проводит для нее и друзей экскурсию в заброшенную церковь, где предлагает сыграть в игру «Правда или действие». И в дальнейшем эта игра станет борьбой ребят за жизнь.
Фокус-покус
Пожалуй, эта картина — самый «хэллоуиновский» комедийный фильм с элементами фэнтези.
В нем повествуется о трех сестрах-ведьмах Сандерсон. У них назревает план по возвращению своей молодости. Для этого они решили заманить в хижину маленькую девочку и выпить ее жизненную силу. Но им помешали сделать злодеяния местные жители. Злодеек лишили магических способностей и повесили. Спустя 300 лет ведьмы возвращаются вновь, и тут начинаются их интересные приключения в современном мире.
Дом странных детей мисс Перегрин
Идеальный фильм для тех, кто любит фантастику и не боится необычных персонажей.
В фильме речь пойдет о парне Джейке, который любил слушать истории своего дедушки о приключениях на войне: как он боролся с монстрами и жил в доме странных детей у мисс Перегрин. Дедушка умер при загадочных обстоятельства на руках у внука, а тот вдруг заметил монстра, похожего на тех, что описывал ему дед. Родители Джейка думают, что смерть родного человека повлияла на их сына, и принуждают его ходить к психиатру.
Некоторое время спустя Джейк отправляется в Великобританию, чтобы разыскать тот дом странных детей. И, конечно, здесь начинаются самые интересные приключения.