Ремонт без последствий для здоровья: как выбрать надежную стремянку

Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Tscherwitschke/CHROMORANGE; 5-tv.ru

Стремянка — незаменимая вещь в быту, но перед ее покупкой, надо обратить особое внимание на некоторые характеристики. Некоторые лестницы могут быть опасны.

Чтобы вбить гвоздь в стену, повесить люстру в квартире или подрезать деревья на даче, обычные табуретки вряд ли помогут. Поэтому необходимо приобрести стремянку. Выбор инструмента — нелегкий процесс, потому что от качества переносной лестницы зависит не только скорость работы, но и безопасность.

Как выбрать хорошую стремянку для дома, выяснила «Самая полезная программа».

Какие бывают стремянки

Переносная лестница облегчает выполнение многих бытовых задач. Благодаря стремянке, можно легко подняться на нужную высоту и выполнить необходимые работы. Обычно у этого инструмента только один ряд ступенек. Такая конструкция рассчитана на одного человека. На рынке также существуют стремянки со ступенями с обеих сторон, но они дороже обычных моделей.

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Кроме того, переносные лестницы бывают перископическими, то есть с выдвижным механизмом, позволяющим регулировать высоту. Такие стремянки удобно хранить и перевозить, так как те не занимают много места. Но они также имеют довольно высокую стоимость.

Из какого материала выбрать стремянку

Самым популярным и простым вариантом остаются стремянки со ступенька на одной стороне. Именно такие инструменты протестировали на прочность. В эксперименте приняли участие три образца.

С виду они почти одинаковые. Разница только в материалах, из которых они сделаны, и цене. Переносная лестница из алюминия обошлась в 3300 рублей. Обычная стальная стремянка стоила 2500, а прорезиненная — 5500.

При первом испытании выяснили, что отличаются стремянки друг от друга еще и по весу. Не все изделия так легко перемещать по квартире или дому.

Самой легкой оказалась модель из алюминия средней ценовой категории. Она весит всего 4,2 килограмма. Дешевая стальная оказалась потяжелее — почти семь килограммов, а дорогую оказалось трудно переносить, потому что ее вес составил целых девять. С этим экземпляром придется управляться двумя руками. Ну а если достать что-то с верхней полки потребовалось хрупкой девушке, ей придется найти помощника.

Какими должны быть ступени стремянки

Кроме мобильности, качественная стремянка должна соответствовать еще некоторым параметрам. Перед покупкой следует оценить качество ступеней лестницы. Они должны быть:

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Строго параллельны полу, иначе нога может соскользнуть, что может привести к серьезным травмам.

Протестировав образцы, стало ясно, что у всех стремянок ступени находятся под небольшим углом. Этот показатель не критичный, но все равно не совсем безопасный. Удобны по глубине. Если ступени будут слишком узкими, то человек будет больше уставать, стоя на лестнице, поэтому ему придется делать перерывы. Это замедлит работу, а также повысит риск падения, так как на маленькой ступеньке сложнее удержаться. Измерения образцов показали, что шире всего ступени у самой дорогой стремянки — 21 сантиметр. У более дешевых аналогов этот показатель — всего восемь. Если вы собираетесь залезать на эти стремянки босиком или в носках, будет неудобно. Нескользкими, потому что так высок риск падения. Производитель дешевой лестницы покрыл ступеньки специальной шершавой краской, что позволяет зафиксировать обувь. Стремянка из алюминия тоже хорошо показала себя в этом испытании, так как на ступеньках есть специальные насечки. А вот самый дорогой образец продемонстрировал худший результат. Мало того, что ноги на ступеньках скользят, металлические пластины шатаются.

По каким критериям выбрать стремянку

При покупке стремянки важно не только проверять ступени, но и учитывать надежность самой конструкции. В этом вопросе надо смотреть на:

Мобильность . Переносные лестницы должны легко складываться и не занимать много места. Ведь большую часть времени она без дела стоит в гараже или на балконе. Поэтому идеальная ширина инструмента не более 50 сантиметров.

. Переносные лестницы должны легко складываться и не занимать много места. Ведь большую часть времени она без дела стоит в гараже или на балконе. Поэтому идеальная ширина инструмента не более 50 сантиметров. Основу конструкции. Опасно будет работать на стремянке и в том случае, если она начнет скользить по полу. В рамках испытаний проверили все образцы по этому показателю. Самой небезопасной оказалась стремянка из алюминия. Ее легко сдвинуть на полу из ламината, хотя на другой поверхности — плитке и линолеуме, как и другие конструкции, она справилась прекрасно.

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Грузоподъемность. Стремянка должна выдержать не только вес человека, стоящего на ней, но и груза, который он поднимает. Если верить инструкциям, дешевая тестируемая лестница способна выдержать вес 120 килограммов, а остальные стремянки — 150. Лестница за 3300 рублей прошла испытание успешно. Самый дорогой экземпляр начал скрипеть.

Ширину верхней площадки. Она должна быть оптимальной по ширине, иначе человеку будет сложно стоять. У бюджетной модели она небольшая — 26 сантиметров. На нее комфортно встанет лишь обладатель сорокового размера ноги. Стоять на площадке этой стремянки будет не очень удобно. Такая же по размеру площадка у стремянки средней ценовой категории. А вот у дорогой верхнюю ступень вообще оказалась самой узкой. Всего лишь 21 сантиметр, то есть нога, скорее всего, не будет полностью стоять на всей площадке.

Лучше всего выбирать стремянку не по материалу и стоимости, а по ее удобству в быту. Перечисленные правила помогут выбрать конструкцию, которая станет надежным помощником на долгие годы.