Затирка для плитки: как правильно выбрать затирочную смесь при ремонте

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Использование в дизайне интерьера плитки требует определенного вида затирочной смеси.

Даже безупречная облицовка плиткой будет казаться некачественной или незавершенной, если сделать плохую затирку швов. В щели и пустоты забивается пыль, грязь, вода. В результате получается не только неприятный вид, но еще и неприятный запах в комнате. Как выбрать затирку, чтобы она через месяц не потрескалась — на этот и другие актуальные вопросы о ремонте ответила «Самая полезная программа».

Затирка для плитки — что это

Занимаясь укладкой плитки, обязательно потребуется специальная смесь для закрытия пустот на стыках. С этой целью используется затирка, которая представляет собой порошкообразный состав. При добавлении воды он становится пластичной массой. Затирка не только улучшает внешний вид стены или пола, облегчает уход за плиткой. Она также укрепляет кладку и защищает швы от плесени.

Виды затирки для плитки

Специалист по товарному предложению Любовь Афиногенова пояснила, какие есть виды затирки и чем они отличаются друг от друга.

«Затирка выпускается в готовом виде и в сухом. Расфасовывается в пластиковые тары, пакеты и тюбики», — рассказала эксперт.

Существует пять видов затирок: цементная, эпоксидная, фурановая, силиконовая и латексная. Чаще всего используется цементная или эпоксидная смесь. Первый вид недорогой, служит долго. Но обрабатывать им швы лучше только в тех местах, которые мало контактируют с водой: фартук кухни или пол в прихожей. Для влажных помещений лучше выбирать эпоксидную затирку. Она быстро затвердевает, а после полного высыхания не трескается и не крошится.

Расход затирки для плитки

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Перед покупкой затирочной смеси необходимо правильно рассчитать ее количество. На это влияет несколько факторов.

«Чем больше плитка, тем меньше швов получается. А вот глубина шва зависит от толщины плитки», — пояснила Любовь Афиногенова.

В зависимости от ширины межплиточного шва затирочная смесь может выделяться или полностью исчезать. Тонкие швы создают эффект литого покрытия. Затирку в этом случае выбирают в тон облицовки. Широкие промежутки акцентируют внимание на плитке. Такой прием требует более тщательного подбора цвета затирки.

Информацию по расчету количества затирочной смеси можно найти на упаковке. Там указывается рекомендуемая ширина шва для используемого материала. Эксперты передачи также рекомендуют поверять срок годности затирки для плитки. Это влияет на качество смеси и ее цвет.

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