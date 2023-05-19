Колорадский жук атакует: как бороться с опасным вредителем на даче

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Колорадский жук выживает в самых суровых условиях. Люди придумали множество способов борьбы с ним, однако окончательно победить его не удается.

Колорадский жук уничтожает картофель и некоторые другие растения из семейства пасленовых, что делает его чрезвычайно опасным для урожая. В ходе многолетней войны появились разные химические препараты и народные средства против вредителя.

Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, как нужно бороться с колорадским жуком на даче.

Хитрый колорадский жук

Знакомый всем дачникам вредитель появился на территории СССР чуть более 70 лет назад. Он пришел к нам из Европы, а туда попал из Америки. Постепенно колорадский жук продвигался на восток и в настоящее время уже освоил регионы России за Уралом. Изначально многие предполагали, что насекомое не выживет в условиях сибирского климата. Однако колорадский жук оказался намного живучее и в холодные зимы просто закапывался поглубже в землю, где и дожидался тепла.

«Во-первых, он очень стойкий, во-вторых, имеет так называемую диапаузу. То есть ушедшие сейчас в землю колорадские жуки, откормившиеся, получившиеся из личинок, они же на следующий год не выйдут все. Они выйдут только одна треть, а через год еще одна треть, а через год еще одна треть», — рассказал специалист.

Таким образом, все неблагоприятные для себя события вредитель все равно переживет: холодную зиму или какие-то серьезные меры по его истреблению со стороны человека.

Тем не менее эффективно бороться против колорадского жука на даче все же можно. Здесь на стороне человека маленькие размеры большинства участков, что существенно упрощает задачу.

«На садовых участках, конечно, полегче. Какие у нас посадки картошки? Может быть, одну сотку на шести сотках посадил. А это легко достаточно собрать руками. То есть ручной сбор, не используя даже химические препараты», — считает специалист Туманов.

По словам эксперта, колорадского жук нужно собирать вовремя, пока самки не отложили яйца. Если получится, то вы избежите встречи с личинками. Именно они наносят основной ущерб растению.

«Жук много не съест. Жуку много не надо, а вот личинки его объедят куст до жилок, ничего не останется, даже листочков», — уточнил садовод.

Яйцекладки вредителя найти достаточно легко, они светло-оранжевого цвета и выделяются на фоне листьев. Но если уж появилось потомство, тогда немедленно нужно собирать по личинке и уничтожать. На небольшом участке и при наличии достаточного количества времени вполне можно обойтись ручным сбором насекомых.

Сбор вредителя будет эффективнее, если соблюдать несколько правил:

Использовать глубокую емкость, наполненную мыльным или крепким соляным раствором. Это исключит возможность побега пойманных жуков. Иногда насекомых бросают в керосин, но в этом случае нужно учитывать испарение вредных для здоровья паров горючего.

Не давить личинок прямо на огороде, они могут остаться в живых, а позже продолжат свою трапезу и размножение.

Колорадский жук и его личинки находятся не только на верхушках кустов, но и внизу растений.

Осматривайте кусты на предмет наличия яйцекладок и удаляйте их.

Какие еще есть методы борьбы с колорадским жуком

Если собирать колорадского жука руками не хочется или нет на это времени, то придется обратиться к другим средствам. Как было сказано ранее, вид хорошо приспосабливается. Поэтому меры борьбы с ним нужно чередовать, чтобы поддерживать их высокую эффективность.

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Народные способы войны с вредителем включают в себя:

Картофельные ловушки . С их помощью можно приманить жуков и сэкономить время на ручном сборе. В литровую банку нарезаются несколько разрезанных клубней картофеля, емкость прикапывается между рядами кустов. Верх банки должен быть на уровне земли, а края смазаны картофельным соком. Жуков приманит запах, они упадут в ловушку и уже не выберутся из нее. Затем их нужно собрать и уничтожить.

. С их помощью можно приманить жуков и сэкономить время на ручном сборе. В литровую банку нарезаются несколько разрезанных клубней картофеля, емкость прикапывается между рядами кустов. Верх банки должен быть на уровне земли, а края смазаны картофельным соком. Жуков приманит запах, они упадут в ловушку и уже не выберутся из нее. Затем их нужно собрать и уничтожить. Можжевельник . Насекомое не любит запах этого растения. Небольшие побеги можжевельника отправляют прямо в лунки при посадке картофеля или настаивают три-четыре часа в десяти литрах воды, а затем опрыскивают посадки.

. Насекомое не любит запах этого растения. Небольшие побеги можжевельника отправляют прямо в лунки при посадке картофеля или настаивают три-четыре часа в десяти литрах воды, а затем опрыскивают посадки. Горчица . Прекрасно отпугивает вредителя от картофеля. Лучше всего помогает против личинок колорадского жука. С горчицей делают растворы, а потом опрыскивают ими картофельную ботву.

. Прекрасно отпугивает вредителя от картофеля. Лучше всего помогает против личинок колорадского жука. С горчицей делают растворы, а потом опрыскивают ими картофельную ботву. Чистотел. Ядовитый сок этой культуры уничтожает личинок и жуков и отпугивает новых насекомых от картофеля. Можно разложить свежескошенные растения под каждым кустом. Позже их надо заменить, когда чистотел высохнет. При этом способе важно не допустить его перепревания.

Для борьбы с колорадским жуком можно применять и другие народные средства с использованием лука и чеснока, полыни, опилок, золы, кукурузной муки и так далее.

Другой вариант включает в себя различные химические препараты, которых выпускают в большом количестве. Эти средства потенциально опасны не только для колорадского жука, но и для человека. Поэтому внимательно читайте инструкцию перед применением и соблюдайте все меры предосторожности.