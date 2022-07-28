Как защитить ваш урожай летом: ТОП-3 способа

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Чаще всего растения спокойно переживают периоды высоких температур, но в таких ситуациях большое значение имеет правильный уход за посадками.

Российским садоводам приходится преодолевать множество препятствий на пути к достойному урожаю. Как правильно ухаживать за дачными посадками, рассказал 5-tv.ru селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Высокая температура и большое количество прямых солнечных лучей не всегда благотворно сказываются на вегетации растений. Для каждой культуры существуют свои комфортные условия произрастания. Их создание и входит в круг задач хорошего садовода, который стремится к максимальному числу собранных овощей, ягод и фруктов на своем садовом участке.

«Я думаю, не очень опасно нынешнее знойное солнце для урожая. Ведь все-таки на юге-то растет все. Возьмем Краснодарский край, Крым. Растет все, даже очень хорошо. Дело тут, в общем-то, не в солнце, а в правильном уходе и в культурах правильно подобранных. Если вы ухаживаете, вовремя поливаете, подкармливаете… все у вас будет хорошо», — считает эксперт.

Три способа защиты растений летом

Наиболее важным для защиты растений считается правильный полив. Он должен происходить в прохладное время суток, ранним утром или поздним вечером. Это избавит от ненужного испарения, позволяет воде проникнуть к корням растения и насытить их влагой. К скважинам и колодцам следует относиться осторожнее. По словам эксперта, "использование воды, которую только что подняли из-под земли", может быть опасно. Причина: ее низкая температура и малое содержание кислорода.

«Самая лучшая вода, которая нагрелась на солнышке. Для этого садоводы ставят бочки, наливают воды. Бочка эта постоит на солнышке и все, на следующий день поливайте. Это лучшая вода или из прудика какого-то декоративного. Вообще, есть такое понятие: если в воде квакают лягушки, значит, эта вода хороша для полива. Так что используйте ее», — советует специалист.

Также растения можно защитить при помощи специальной сетки. Садоводы разными способами растягивают над своим участком или какой-то его частью. Это не только создает желаемую тень, но и дополнительную защиту от различных вредителей.

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Теплицы при высокой температуре превращаются в настоящую баню. Для спасения растений от знойного солнца в этом случае используют различные сетки, побелку или даже специальные светоотражающие материалы. Однако здесь важно сделать все правильно и не создать дополнительный слой, способствующий нагреву.

При реализации различных укрытий нужно учитывать, что они не должны перекрывать растениям доступ к свежему воздуху.

Еще одним способом защиты урожая является мульчирование. В жару земля сильно прогревается, а влага стремительно испаряется. Для ее удержания почву можно укрыть защитным слоем, что и называется мульчированием.

Для мульчи лучше всего подходят опилки или солома. Их светлый цвет не только защитит грядки от лишнего испарения, но и уменьшит нагрев поверхности земли. В магазинах можно найти и специальные материалы для мульчирования, например, агроспан.

Обычно садоводы укрывают землю в начале дачного сезона, а убирают мульчу уже осенью. Так грядки все лето находятся под защитой как от перегрева, так и от засухи, сорняков.

При использовании природных материалов нужно укладывать их толстым слоем (пять-десять сантиметров). Однако мульча не должна плотно прилегать к растениям. Это плохо сказывается на развитии рассады и иногда провоцирует процессы гниения.