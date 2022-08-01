От Рудольфа Абеля до Виктора Бута: случаи обмена заключенными между Россией и США

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Как и когда проходили случаи обмена заключенными между Россией и США

Администрация США предложила России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, этот план был лично одобрен президентом США Джо Байденом. По инициативе Вашингтона 29 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Так, глава МИД РФ предложил своему американскому коллеге в вопросе обмена заключенными вернуться в режим "тихой дипломатии".

Однако, как сообщил телеканал CNN, по итогам беседы российская сторона якобы запросила включить в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова. Что нужно знать об арестованных россиянах и почему они оказались в немилости США — читайте в материале 5-tv.ru.

Виктор Бут

Российский бизнесмен Виктор Бут родился 13 января 1967 года в Душанбе. После развала СССР он занялся организацией авиаперевозок. По разным оценкам его «воздушный флот» составлял от 20 до 50 самолетов. Его компания «Трансавиа» базировалась в аэропорте Шарджи, откуда осуществляла транспортировки самых разных грузов по всему миру — от экзотических фруктов и импортной техники до оружия. Последний вид поставок очень интересовал западную разведку.

В 1990-е годы компания Бута участвовала в переброске миротворцев ООН в Сомали и Восточный Тимор, доставляла гуманитарную помощь пострадавшей от цунами Шри-Ланке, а также перебрасывала французский военный контингент в Руанду и Анголу.

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В 1995 году Виктору удалось помочь в освобождении российского экипажа самолета Ил-76, захваченного в Афганистане. Его судно поставило боеприпасы для войск афганского президента Раббани, пытавшегося остановить наступление талибов* на Кабул. Поскольку Ил-76 принадлежал казанской фирме «Аэростан», которая работала по контракту с компанией «Трансавиа», для Виктора Бута спасение соотечественников было не только делом чести, но деловой репутации.

Скоро его деятельность оказалась в поле зрения Госдепа США и Совбеза ООН. В 2002 году Бельгия объявила Бута в международный розыск по подозрению в контрабанде алмазов и отмывании денег. Указом президента США Джорджа Буша-младшего россиянину заблокировали счета на сумму приблизительно в 17 миллионов долларов, считая его деятельность опасной для внешней политики США в Демократической Республике Конго. После введенных санкций на перемещение его бизнес потерпел крах, а сам Бут практически не выезжал из России.

Настоящие проблемы у предпринимателя начались в марте 2008 года, когда его арестовали американские спецслужбы во время визита в Таиланд. Ему предъявили обвинения в продаже оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC), признанной экстремистской в Америке (но не в Таиланде).

Виктора Бута экстрадировали в США с нарушением таиландского и американского закона. Первые 15 месяцев его содержали в изоляторе без окон и с круглосуточным искусственным освещением, а затем перевели в спецблок для осужденных в терроризме, в котором он провел следующие семь лет.

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В западной прессе его прозвали «оружейным бароном», приписывая ему связи с «Талибан»* и Аль-Каидой*, и инкриминировали вооружение повстанческих отрядов в Анголе, Сьерра-Леоне, Конго, Того, Либерии и на Филиппинах. Сам Бут все обвинения отрицал и утверждал, что таким образом США пытается отвести от себя подозрения, свалив все на него. Кроме того, считает он, американцы планировали сохранить за собой монополию в регионе на поставки вооружений, а лишний конкурент им не нужен. Он утверждал, что действительно оказывал транспортные услуги поставщикам оружия, но сам его не покупал и не продавал.

Несмотря на отсутствие существенных доказательств, американским судом Виктору Буту был вынесен минимальный приговор по вменяемых статьям — 25 лет тюрьмы. В свою очередь, МИД РФ назвал заключение Бута политическим заказом и пообещал сделать все возможное, чтобы вызволить своего гражданина из тюрьмы. До сих пока это сделать не удалось.

В настоящий момент Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. В заключении он занимается йогой, много читает, изучает иностранные языки. На родине у него остались жена и дочь.

Американцы планируют обменять Бута на арестованных в России граждан США — осужденного на 16-летний срок за шпионаж бывшего морпеха Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, которая сейчас находится под российским судом за хранение наркотиков.

Константин Ярошенко

После начала спецоперации РФ в Донбассе между Россией и США состоялся обмен заключенными. 28 июля 2022 года летчик Константин Ярошенко после 8 лет заключения в тюрьме США смог вернуться на родину. Американцы согласились обменять его на Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

Российский гражданин был осужден судом США в 2011 году за якобы контрабанду наркотиков на американскую территорию. Согласно закону, он должен был провести в тюрьме 20 лет — фактически за решеткой он пробыл более половины своего срока. Сам Ярошенко заявил, что предъявленные американцами обвинения — клевета. К тому же, по словам летчика, он подвергся пыткам в здании либерийского Агентства национальной безопасности, а по прибытии в США его избили агенты (антинаркотической службы) DEA.

«Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

После пыток в африканской Либерии его «черным рейсом» без соблюдения юридических процедур экстрадировали в США. В отчаянии он даже написал письмо Дональду Трампу в 2017 году, однако ответа не получил.

«Я пока только строю планы, чтобы привлечь к ответственности власти и Соединенных Штатов Америки, и Либерии. Потому что власти Америки и Либерии нарушили практически все фундаментальные законы, которые существуют на данный момент или существовали», — пообещал Ярошенко на пресс-конференции «РИА Новости».

Для сравнения: Рида осудили на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшим компенсации в размере по 100 тысяч рублей. Свою вину американец также отрицает, утверждая, что ничего не помнит, потому что был пьян. В заключении он объявлял голодовку и жаловался на неоказание медицинской помощи (подозрения на туберкулез не были подтверждены).

Отдельно Константин Ярошенко высказался в защиту Виктора Бута, считая его заключение незаконным, и призвал правительство России всеми возможными способами защищать своих граждан.

«Считаю, что жизни российских граждан бесценны. Нужно возвращать любыми путями наших граждан на родину, какая бы цена ни была… В особенности это касается Виктора Бута, который сидит незаконно и уже отбыл такой срок», — подчеркнул он.

10:4 (Анна Чапман, Сергей Скрипаль и другие)

В 2010 году американские спецслужбы получили секретные данные на десять российских разведчиков-нелегалов, однако шпионский скандал удалось урегулировать. Тогда департамент США согласился обменять заключенных на четырех граждан РФ, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Одним из условий сделки было признание ими вины. Причем процедура обмена произошла почти одновременно.

В числе тех, кто был выдан США оказались:

Бывший полковник СВР Александр Запорожский (18 лет передавал информацию);

Бывший сотрудник КГБ Геннадий Василенко (осужден за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства);

Полковник разведки Сергей Скрипаль (передавал спецслужбам Великобритании секретные данные и сведения о российских агентах, работающих за границей);

Ученый Игорь Сутягин (осужден за передачу закрытых сведений о новейших видах оружия).

Благодаря усилиям дипломатов в Россию смогли вернутся Анна Чапман, Михаил Семенко, а также семейные пары разведчиков Михаил Анатольевич Васенков и Вики Пелаэс, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Куцик и Наталья Переверзева, Владимир и Лидия Гурьевы.

Геннадий Захаров и Юрий Орлов

В период перестройки между СССР и США наметилось «потепление» в отношениях. Усилиями МИД обеих стран 5 октября 1986 года была достигнута договоренность об одновременном освобождении политзаключенных. Советское правительство в обмен на обвиняемого в шпионаже разведчика, сотрудника ООН Геннадия Захарова отпустило на родину американского журналиста Николаса Данилова. В результате прямых переговоров между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым из страны также был выслан основатель Московской Хельсинкской группы, советский физик и политзаключенный Юрий Орлов.

Валдик Энгер и Рудольф Черняев

27 апреля 1979 СССР удалось экстрадировать двух заключенных в США советских разведчиков — Валдика Энгера и Рудольфа Черняева, работавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН. Американские спецслужбы задержали россиян в мае 1978 года и по решению суда должны были понести наказание в виде 50 лет лишения свободы. Однако печальной участи удалось избежать — и в обмен на их жизни советская власть выслала пятерых граждан США Александра Гинзбурга, Валентина Мороза, Марка Дымшица, Георгия Винса и Эдуарда Кузнецова.

Иван Егоров с женой Александрой

В результате переговоров между СССР и США в октябре 1963 года произошел обмен двух советских агентов — экс-сотрудника секретариата ООН Ивана Егорова и его жены — на американского священника Уолтера Чишека и химика Марвина Макинена. Оба иностранца были арестованы по делу о шпионаже. Первый — провел в лагерях Советского Союза почти 22 года, а второй — был пойман в 1961 году и осужден на 8 лет лишения свободы, из которых провел в заключении только два.

Рудольф Абель

Самый известный в истории обмен заключенными между СССР и США состоялся в феврале 1962 года. Высшее руководство обеих стран договорилось об экстрадиции советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля на уличенного в шпионаже американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Обмен пленными состоялся в Германии на мосту Глинике, ровно посередине которого проходила госграница между ГДР и Западным Берлином.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация