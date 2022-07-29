Я вас всех закатаю! От каких заготовок на зиму нужно отказаться в 2022 году

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Существуют разные способы сохранить урожай до наступления зимы, но не все они одинаково полезны для здоровья.

В конце лета дачники начинают активно заготавливать различные соленья и варенья. Десятки и даже сотни банок с заготовками отправляются в погреб или гараж, где ждут своего часа. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, какой же вариант сохранения урожая полезнее для организма.

Самым лучшим способом сберечь урожай до наступления холодов считается заморозка. В этом случае потребуется много места в морозильной камере, но результат того стоит. Подвергать подобной процедуре все подряд не нужно, потому что некоторые дары природы не получится сохранить в нормальном состоянии. Например, огурцы при разморозке «потекут». Однако большинство ягод, овощей и фруктов все же можно оставить в сильном холоде, где они прекрасно дождутся зимы и в них при этом останется значительная часть пользы.

По словам эксперта, в последние годы в России делают все меньше различных сложных заготовок на зиму именно из-за массового распространения морозильных камер.

«Например, сейчас все практически ягоды замораживают. То есть делать закатки с ягодами, это хранить воду, допустим, если это компот. Зачем хранить воду, когда можно заморозить, а компоты потом зимой сварить», — считает садовод Туманов.

Правильная заморозка должна происходить быстро, чтобы крупные кристаллы льда не успели образоваться. Они вам не нужны, так как разрушают клеточные стенки и снижают качество продукта. Размораживать, наоборот, нужно постепенно. Использование для этих целей микроволновки уничтожит часть витаминов, а в некоторых случаях может даже привести к образованию вредных веществ, например, при разморозке баклажана.

На второе место по полезности можно поставить сушку. Этой процедуре подвергаются грибы, яблоки, груши, томаты, перец, сливы, баклажаны. Правильно высушенные продукты можно легко восстановить с помощью воды, они содержат в себе много полезных веществ, в них нет добавленного извне сахара.

На третьем месте в рейтинге наиболее предпочтительных способов сохранения урожая на зиму расположилось квашение. Более того, оно делает продукты даже полезнее для организма:

улучшается пищеварение и работа всего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

повышается секреторная активность слюнных желез;

растворяются некоторые нежелательные отложения;

появляется желчегонный эффект;

улучшается кислотно-щелочное равновесие.

Чаще всего квасят капусту, но так же можно поступить со свеклой, огурцами, помидорами, кабачками, перцем, баклажанами, грушами, сливами, яблоками и виноградом.

Однако людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, нужно быть осторожнее и в некоторых случаях даже отказаться от употребления подобных продуктов.

Следующая разновидность консервации называется мочение. При таком способе заготовки многие дары природы не потеряют своих полезных свойств. Да и делается все относительно просто.

Как защитить ваш урожай летом: ТОП-3 способа

В конце списка наиболее предпочтительных вариантов, как распорядиться урожаем, находятся соленья и варенья.

Дело в огромном содержании соли, сахара, уксуса в таких продуктах. Также они подвергаются длительной термической обработке, после которой витаминов и ферментов в овощах, фруктах и ягодах почти не остается. Конечно, немного соленых огурчиков или пара ложек варенья вреда организму не принесут. Но и пользы особой вы от них не дождетесь.

К тому же такого рода заготовки требуют огромного количества времени и сил. Нужно позаботиться о стерилизации и правильно следовать рецептам, чтобы не только получилось вкусно, но и не возникла угроза заболеваний, например, ботулизма из-за ошибок при приготовлении.

Поэтому эксперт советует в зимний период просто достать замороженные ягоды из морозильной камеры и сварить обычную пятиминутку. В ней и витамины останутся, и сахара будет в три раза меньше.

Соленья можно сделать заранее, но не стоит ими увлекаться, отдавая предпочтение более полезным способам сохранения урожая.