Лучше дачи: Что можно вырастить у себя на подоконнике летом и зимой
Садовод Туманов: Летом выращивать овощи и зелень на подоконнике можно без проблем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В обычной городской квартире можно создать подходящие условия для выращивания самых разных овощей и зелени.
Далеко не у всех есть дача или домик в деревне, где можно собрать с приятно провести грядок урожай. Но даже в городских квартирах можно почувствовать себя настоящим огородником. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, что можно вырастить на подоконнике.
Какие виды овощей и зелени можно вырастить дома
Перечень огородных растений, которые можно посадить в домашних условиях, довольно большой. Проще всего вырастить у себя на подоконнике различные растения, которые не слишком прихотливы. Сюда можно отнести, прежде всего, лук и петрушку. Также хорошо растут в домашних условиях салат и такие травы, как розмарин, базилик, тимьян, мята, базелла и шпинат.
Некоторые садоводы в условиях квартиры занимаются и более сложным растениеводством. В специализированных магазинах уже давно продаются сорта, например, помидоров для комнатного или балконного выращивания. Кусты этих видов не становятся слишком большими и дают неплохой урожай.
«Очень здорово в городе выращивать помидоры, потому что они не болеют фитофторой (грибковое заболевание томатов и картофеля — Прим. ред.) никогда. То есть и сама фитофтора не прилетает, да и на балконе все продувается очень хорошо. Там влаги, как правило, не бывает. И помидоры до поздней осени плодоносят, созревают на корню. Очень вкусные получаются», — уточнил эксперт Туманов.
Также в квартире можно вырастить огурцы, горох и баклажаны. Хорошим дополнением к домашним блюдам станет острый перец, выращенный своими руками.
Что нужно учитывать при организации огорода в квартире
Всем растениям нужны определенные условия для роста и развития. Об овощах и зелени на подоконнике тоже нужно позаботиться:
- Правильное место. Свой мини-огород летом лучше разместить на восточных и западных окнах, а в холодное время года (примерно с октября по март) — на южных.
- Подходящие горшки. Главным условием является наличие сливного отверстия, куда уйдет лишняя вода после полива.
- Плодородный грунт. Лучше всего сделать самостоятельно из покупного универсального грунта, перегноя и перлита (соотношение 2:1:1). Также можно использовать дерновую или огородную почву вместе с перегноем (соотношение 3:2). Землю с грядок стоит предварительно пропарить или пролить дезинфицирующим раствором. Это поможет в борьбе с болезнями и вредителями.
- Подкормка. Для повышения урожайности можно использовать готовые комплексные жидкие удобрения. Обращайте внимание на инструкцию к ним. При комнатном выращивании достаточно половины от указанного производителем объема. Подкормка нужна овощам и зелени, которые растут длительное время, например, томатам, огурцам, перцам, многолетним травам.
- Мульчирование. Верхний слой земли в горшке стоит укрыть, используя специальные материалы (например, декоративные камешки или мелкий керамзит).
Можно ли собрать домашний урожай зимой
В зимнее время тоже можно получить урожай, но делать это уже намного сложнее. Важно не размещать растения слишком близко к горячим батареям, а также избавить саженцы от влияния сквозняка.
«Зимой не очень хороший урожай на подоконнике можно собрать. Пожалуй, только лук зеленый и петрушка. Но это выгонка — классическая выгонка, когда это не за счет света, не за счет вегетации, а за счет того, что содержится запасенное либо в корни петрушки, либо в луке», — считает эксперт.
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Увеличению урожайности и расширению вариантов подходящих культур зимой способствует дополнительная подсветка растений при помощи фитоламп.
Как насчет экзотики
Иногда в квартирах люди высаживают экзотические растения, например, лимоны, апельсины, мандарины и другие.
«Субтропические растения требуют достаточно много внимания. И если вы — начинающий садовод, ничего никогда не выращивали до этого, начиная с цитрусовых, вы 100% загубите его… Начните с каких-то простейших растений комнатных, с хлорофитума, с традесканции», — советует эксперт.
Вырастить что-то необычное дома всегда можно. Но кроме желания и опыта, нужно еще и выбрать правильный вид растения, которое специально вывели для комнатного содержания, например, карликовое лимонное дерево.