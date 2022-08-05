ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Небольшой дачный участок требует внимательного подхода к подбору культур, которые должны быть максимально полезными, вкусными и плодовитыми.

Хороший садовый участок не обходится без плодово-ягодных кустарников. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, какие из них лучшие.

Расположение плодово-ягодных культур на участке

При посадке плодово-ягодных кустарников дачники иногда не уделяют должного внимания их расположению на участке. Однако у каждой культуры есть свои особенности и запросы, которые нужно учитывать:

удобство расположения (кустарник сажают в одном месте на многие годы);

освещенность выбранного места;

уровень кислотности почв;

совместимость с соседними культурами;

уровень грунтовых вод.

Обычно такие растения высаживают рядами, чтобы было удобнее за ними ухаживать и эффективно использовать пространство. А иногда на них взваливают еще и декоративную функцию. Например, они нередко служат естественным забором между участками или закрывают собой неприглядные части территории.

Ниже выделены восемь популярных разновидностей плодово-ягодных кустарников среди садоводов России.

Смородина

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Существует несколько вариантов этой культуры: черная, красная, белая и гибридные сорта. Смородина славится своими многочисленными полезными свойствами и отличным вкусом. Она не слишком требовательная, предпочитает солнечные участки с влажной почвой и защитой от ветра, расположенные в низинах. Трудно выбрать какой-то определенный сорт этого растения, поэтому садоводы предпочитают высаживать сразу несколько.

«Больше всего красной смородины всегда бывает. Красная смородина — самый неприхотливый кустарник, практически никаких проблем и всегда полведра уж с одного куста, если не ведро бывает. То есть и еще это реализовать надо, да перебрать надо все, да что-то делать. Я очень люблю сырое варенье из красной смородины просто с сахаром перемешаны и все, либо просто компотики», — поделился эксперт.

Малина

www.globallookpress.com / Andrei Kamenev

Кустарник с вкусными красными, реже желтыми и пурпурно-черными плодами, встречается, пожалуй, на участке почти у всех садоводов. Требует регулярного полива, рыхления и вноса удобрений, утепления почвы вокруг куста, обрезки и подвязки, а также защиты от болезней. Только при должном уходе малина нормально плодоносит. Высокоурожайной разновидностью считаются крупноплодные сорта. Ягода обладает большим количеством полезных свойств.

«Из малины все-таки варенье варю немного для исключительно в лечебных целях, чтобы оно стояло на всякий пожарный случай: ангина, простуда и так далее. А так, в принципе, большая часть малины, конечно, съедается вживую… Особенно если у вас дети, внуки есть, они вам помогут расправиться с большей частью ягод», — рассказал садовод Туманов.

Жимолость

www.globallookpress.com / Christian Hütter

Жимолость относится к ранним ягодам и во многих регионах России урожай можно собирать уже в мае, но есть и сорта, плодоносящие вплоть до поздней осени. Содержит множество полезных веществ, одним из которых является селен. Он считается элементом молодости. Для этого растения очень важно наличие солнца, а также подкормка в период укоренения.

Ирга

www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

Этот плодово-ягодный кустарник похвастается быстрым развитием и способностью расти на одном месте десятки лет без особых проблем. Задача садовода: вносить удобрения и формировать куст на приемлемой для себя высоте. Полезные и вкусные ягоды растения интересуют не только дачников, но и птиц. Поэтому нужно следить за созреванием урожая и вовремя его собрать.

Крыжовник

www.globallookpress.com / Vyacheslav Strykhar

Крыжовник прекрасно себя чувствует в большинстве регионов России. Кустарник предпочитает участки с хорошей освещенностью, не боится засухи и не любит переувлажненной почвы, а плоды с приятным вкусом содержат массу витаминов.

Ежевика

© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Еще недавно ежевика росла только в дикой природе, ее распространение на дачах сдерживали острые шипы растения. Однако сейчас селекционеры вывели сорта без них, и кустарник становится все популярнее у садоводов. Многие считают, что по своим вкусовым качествам и целебным свойствам ежевика превосходит даже малину. Дает обильный урожай на подкормленной земле при обильном поливе во время плодоношения.

Облепиха

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Для выращивания на даче сейчас используют сортовую облепиху. Это растение является парным, поэтому требует посадки как мужского, так и женского растений. В противном случае вы не получите урожай. Облепиха нуждается в регулярной обрезке: сначала идет формирование хорошей кроны, позже удаляются сломанные ветви и проводится омоложение куста. Полив и удобрения требуются только молодым растениям. Примерно через три года после посадки это теряет смысл из-за больших корней, которые расходятся очень далеко.

Калина

www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Ягоды калины могут похвастаться большим количество полезных микроэлементов, помогают при самых разных болезнях. Большим плюсом этой культуры считаются ее низкие запросы. Главное — это отсутствие застоя воды. Для лучшего роста и развития калины почву под ней стоит мульчировать и обогатить компостом или навозом.

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Таким образом, выбор плодово-ягодных культур для дачи у нас довольно большой. Многие сорта способны расти и плодоносить даже в регионах с суровыми зимами. Вкусовые качества ягод и их полезные свойства сильно отличаются. Поэтому стоит для дачного участка выбирать самые разные виды растений. Урожай можно не только съедать свежим, готовить варенье и компоты, но и замораживать. Правильная заморозка позволяет сохранить значительную часть полезных свойств до зимы.