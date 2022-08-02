Родинки и загар: Как защититься от солнца и не заболеть раком
Косметолог Ованесова: некоторые родинки могут перерасти в злокачественную опухоль
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti; 5-tv.ru
Многие родинки на теле чувствительны к ультрафиолету и нередко из них может развиться рак.
Как отличить обычные родинки от злокачественных? И почему их нужно защищать от солнца? На эти вопросы 5-tv.ru ответила косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.
Какие бывают родинки
Родинки или, согласно медицинской терминологии, невусы есть у всех людей. Они представляют собой скопление меланоцитов — клеток, содержащих пигмент меланин. В течение жизни невусы видоизменяются: становятся больше, меньше или вовсе исчезают.
Как защитить кожу от агрессивного солнца
«Различают родинки врожденные и приобретенные. — объясняет Ованесова. — Большинство родинок у нас все-таки приобретенные. Они менее чувствительны к ультрафиолету и редко из них реже развивается меланома».
Меланома является разновидностью рака кожи. Возникновение неэпителиальной злокачественной опухоли может спровоцировать длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, травмы родинок или папиллом, нарушения в эндокринной системе, сниженный иммунитет, а также наследственность.
«Если родинка с выраженным пигментом, если она сильно возвышается над уровнем кожи, имеет неровные или расплывчатые границы, или пигмент распределен неравномерно, то она предрасположена к перерождению в рак», — предупреждает врач.
Как предупредить риск меланомы
Злокачественные родинки обладают рядом признаков.
- Асимметричность;
- Размытый контур;
- Изменения окраса;
- Изменения размера;
- Раздражение (боль, зуд, кровоточивость).
Если наблюдается хотя бы один из признаков, то обязательно следует обратиться к онкодерматологу. Именно он определит, какие родинки стоит удалять.
У мужчин опасные невусы чаще локализуются на спине, а у женщин — на ногах. Опасность также представляют родинки, располагающиеся на ладонях, стопах и зонах трения (лямка бюстгальтера, пояс брюк и так далее).
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При этом наиболее уязвимы люди, у которых:
- Светлая кожа (из-за слабой защиты от УФ);
- Светлые глаза;
- Светлые и рыжие волосы;
- Много родинок (более 50) и веснушек;
- Пожилой возраст.
Как загорать правильно, если у тебя родинки
Поскольку родинки чувствительны к ультрафиолету, важно правильно защищать кожу. Стоит помнить, что на пляж следует ходить утром. Самые опасные часы пребывания на солнце — от полудня до 16:00, поскольку в этот промежуток УФ-излучение особенно сильное.
«Когда мы идем в солярий, мы на ареолы и накладываем специальные солнцезащитные блестящие кружочки, очки, те же самые кружочки можно накладывать на родинки, такой вот лайфхак», — советует эксперт.
Врач рекомендует также использовать солнцезащитные кремы, носить одежду, прикрывающую эти родинки. Если невусы на лице, то стоит надевать шляпы с широкими полями.