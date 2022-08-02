Родинки и загар: Как защититься от солнца и не заболеть раком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti; 5-tv.ru

Многие родинки на теле чувствительны к ультрафиолету и нередко из них может развиться рак.

Как отличить обычные родинки от злокачественных? И почему их нужно защищать от солнца? На эти вопросы 5-tv.ru ответила косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.

Какие бывают родинки

Родинки или, согласно медицинской терминологии, невусы есть у всех людей. Они представляют собой скопление меланоцитов — клеток, содержащих пигмент меланин. В течение жизни невусы видоизменяются: становятся больше, меньше или вовсе исчезают.

Как защитить кожу от агрессивного солнца

«Различают родинки врожденные и приобретенные. — объясняет Ованесова. — Большинство родинок у нас все-таки приобретенные. Они менее чувствительны к ультрафиолету и редко из них реже развивается меланома».

Меланома является разновидностью рака кожи. Возникновение неэпителиальной злокачественной опухоли может спровоцировать длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, травмы родинок или папиллом, нарушения в эндокринной системе, сниженный иммунитет, а также наследственность.

«Если родинка с выраженным пигментом, если она сильно возвышается над уровнем кожи, имеет неровные или расплывчатые границы, или пигмент распределен неравномерно, то она предрасположена к перерождению в рак», — предупреждает врач.

Как предупредить риск меланомы

Злокачественные родинки обладают рядом признаков.

Асимметричность;

Размытый контур;

Изменения окраса;

Изменения размера;

Раздражение (боль, зуд, кровоточивость).

Если наблюдается хотя бы один из признаков, то обязательно следует обратиться к онкодерматологу. Именно он определит, какие родинки стоит удалять.

У мужчин опасные невусы чаще локализуются на спине, а у женщин — на ногах. Опасность также представляют родинки, располагающиеся на ладонях, стопах и зонах трения (лямка бюстгальтера, пояс брюк и так далее).

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При этом наиболее уязвимы люди, у которых:

Светлая кожа (из-за слабой защиты от УФ);

Светлые глаза;

Светлые и рыжие волосы;

Много родинок (более 50) и веснушек;

Пожилой возраст.

Как загорать правильно, если у тебя родинки

Поскольку родинки чувствительны к ультрафиолету, важно правильно защищать кожу. Стоит помнить, что на пляж следует ходить утром. Самые опасные часы пребывания на солнце — от полудня до 16:00, поскольку в этот промежуток УФ-излучение особенно сильное.

«Когда мы идем в солярий, мы на ареолы и накладываем специальные солнцезащитные блестящие кружочки, очки, те же самые кружочки можно накладывать на родинки, такой вот лайфхак», — советует эксперт.

Врач рекомендует также использовать солнцезащитные кремы, носить одежду, прикрывающую эти родинки. Если невусы на лице, то стоит надевать шляпы с широкими полями.